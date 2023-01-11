Суд приговорил мобилизованного к 5,5 годам колонии строгого режима за избиение офицера

Оскорбления командира, возможно, бы и сошли мобику с рук, но вот удар в грудь явно был лишним.
Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил к 5,5 годам колонии строго режима военнослужащего Александра Лешкова за нанесение побоев подполковнику Денису Мазанову в парке "Патриот" в Московской области.
О происшествии стало известно в ноябре минувшего года. Мобилизованный Лешков в грубой форме высказал приехавшему командиру претензии по качеству обучения и обмундирования. Подполковник стоически выслушивал оскорбления, но в какой-то момент Лешкову не понравилось, что офицер не стоит перед ним навытяжку и держит руки в карманах. Солдат демонстративно выпустил дым в лицо подполковнику, по сути его спровоцировав, а когда офицер попытался отстранить мобилизованного, тот ударил его в грудь кулаком.
Момент удара на 03:26
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"Суд назначил Лешкову наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор был обжалован и еще не вступил в законную силу", - сказала представитель суда. Лешков был признан виновным в нанесении побоев начальнику во время исполнения им обязанностей военной службы в период мобилизации (ч. 3 ст. 334 УК РФ), пишет ТАСС.
Первая часть, начало конфликта
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Единственное что он мог позволить себе это спросить как фамилия ротного и пообещать разобраться..
Вспомните,вы в армии много ли с полканами общались? Думаю что нет.
Вот откосил бы от мобилизации получил бы 2 года а так 5 лет можно ни о чем не беспокоится.
Правда блатные борзых шкафов мягко говоря не любят так что если снова начнет права качать на смотрящего там ,или в законе товарища ,в лучшем случае перо получит, в худшем все 5 лет будет под шконкой .
PS Вопрос только а офицеров проверили на их проф. пригодность? Как они такое допустили?
В любом случае, хорошо, что такой неуравновешенный человек не попал на фронт.
Война - не место для истеричек.