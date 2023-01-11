Суд приговорил мобилизованного к 5,5 годам колонии строгого режима за избиение офицера

Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил к 5,5 годам колонии строго режима военнослужащего Александра Лешкова за нанесение побоев подполковнику Денису Мазанову в парке "Патриот" в Московской области.



О происшествии стало известно в ноябре минувшего года. Мобилизованный Лешков в грубой форме высказал приехавшему командиру претензии по качеству обучения и обмундирования. Подполковник стоически выслушивал оскорбления, но в какой-то момент Лешкову не понравилось, что офицер не стоит перед ним навытяжку и держит руки в карманах. Солдат демонстративно выпустил дым в лицо подполковнику, по сути его спровоцировав, а когда офицер попытался отстранить мобилизованного, тот ударил его в грудь кулаком.