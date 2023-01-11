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Суд приговорил мобилизованного к 5,5 годам колонии строгого режима за избиение офицера

Суд приговорил мобилизованного к 5,5 годам колонии строгого режима за избиение офицера

Автор:
11 января 2023 13:59
Сообщество : Криминал
Метки: видео   избиение   мобилизованные   офицер   приговор   суд   
2287
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Оскорбления командира, возможно, бы и сошли мобику с рук, но вот удар в грудь явно был лишним.

Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил к 5,5 годам колонии строго режима военнослужащего Александра Лешкова за нанесение побоев подполковнику Денису Мазанову в парке "Патриот" в Московской области.

О происшествии стало известно в ноябре минувшего года. Мобилизованный Лешков в грубой форме высказал приехавшему командиру претензии по качеству обучения и обмундирования. Подполковник стоически выслушивал оскорбления, но в какой-то момент Лешкову не понравилось, что офицер не стоит перед ним навытяжку и держит руки в карманах. Солдат демонстративно выпустил дым в лицо подполковнику, по сути его спровоцировав, а когда офицер попытался отстранить мобилизованного, тот ударил его в грудь кулаком.

"Суд назначил Лешкову наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор был обжалован и еще не вступил в законную силу", - сказала представитель суда. Лешков был признан виновным в нанесении побоев начальнику во время исполнения им обязанностей военной службы в период мобилизации (ч. 3 ст. 334 УК РФ), пишет ТАСС.

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Метки: видео   избиение   мобилизованные   офицер   приговор   суд   
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26  комментариев
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27k
Ваня 45 минут назад
придурок...
- субординация?.. не, не слышал...
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5k
Наталья 8 минут назад
все правильно. После мобилизации ты солдат и вести себя должен соответственно. А пользоваться неразберихой первых дней мобилизации и проецировать пове6дение из гражданской жизни - неуместно.
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17k
бат св 9 минут назад
там все по ходу оборзевшие. Ни ротный,ни взводный ими не занимались,раком не ставили..Вот и допрыгались, теперь полканов пытаются раком нагнуть.
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6k
Дмитрий 13 минут назад
Ну вот в одном месте правильно же написано "в виде пяти лет и шести месяцев". Нет такого наказания как "к 5.5 г.". Просто нет. И не правильно, и не грамотно.
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17
Эрик Картман 24 минуты назад
Истерички
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1k
Александр Полчаса назад
А что делать с теми офицерами, которые собрали всех мобиков в Макеевке в одно помещение...послушать выступление путина, ведущего страну в пропасть. Итог- 610 трупов мобиков от хаймерса. 12 камазов вывезли. Кто-то ответил? Ах ну да- сами виноватые, телефоны были включены.
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74
Yuri Manchenko бат св 4 минуты назад
Ну так явный ЦИПСОшник, что с него взять, они наших дивизиями похоронили, а сами 320к своих не признают, семьи не могут найти уже несколько месяцев. Тупо сожгли в крематориях и нет трупов.
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1k
taxcop Полчаса назад
Хорошо, что приговорили драчуна, а не спустили на тормозах.
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49k
Сергей Полчаса назад
зато командира с почетом на родине похоронят, а мобик через 2.5 по УДО выйдет. В этой жизни все относительно.
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10k
Мафусаил Полчаса назад
Избиение? Серьёзно? Побои сняли? Людей вырвали из жизненного потока, у них есть работа, есть семья и т.д. и т.п. но они пошли, зная что едут туда, откуда можно не вернуться и чтобы потерь было меньше что нужно? Обучение грамотное и экип всё просто, а этому офицеру или наплевать. он то явно не поедет никуда, а мужик как слышно на видео говорил не только от себя а от всех кто там есть. По этому я хз, по мне через чур сурово, и да надо было бы там всех проверить почему обучения толкового нет и тд. Можете минусить.
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143k
Виктор Апрель 45 минут назад
Дезертир, спектакль устроил. Если бы дым не пустил, ещё можно было бы поверить, а так - спецом нарывался.
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9k
Shtoppi 48 минут назад
Странно что не у дурдому? Судя по поведению дядя явно не в себе.
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16k
Виталий Касандров 49 минут назад
Ну нравится некоторым бесплатное питание и гарантированная крыша над головой.
Вот откосил бы от мобилизации получил бы 2 года а так 5 лет можно ни о чем не беспокоится.
Правда блатные борзых шкафов мягко говоря не любят так что если снова начнет права качать на смотрящего там ,или в законе товарища ,в лучшем случае перо получит, в худшем все 5 лет будет под шконкой .
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1k
GoInDown 54 минуты назад
Закон есть закон + показательная порка для остальных.
PS Вопрос только а офицеров проверили на их проф. пригодность? Как они такое допустили?
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17
Эрик Картман GoInDown 17 минут назад
в смысле истерику жиробаса?
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63k
Татьяна Юсова 54 минуты назад
"Шкаф" явно не в адеквате. Или у него что-то с психикой, или он выпивший.
В любом случае, хорошо, что такой неуравновешенный человек не попал на фронт.
Война - не место для истеричек.
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1k
AGold 57 минут назад
в колено бух - и вызвать санитаров
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59k
pynh Час назад
а что не так?
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