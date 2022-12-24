Будущие гении в коротких штанишках

Этот парнишка опередит своё время. На его счету в будущем будет более 400 научных работ по теории ракетостроения, аэродинамическая лаборатория и аэродинамическая труба, аэростат и не только. Константин Циолковский на пути к заслуженному званию дедушки советской космонавтики.