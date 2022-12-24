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Будущие гении в коротких штанишках

Будущие гении в коротких штанишках

Автор:
24 декабря 2022 21:05
Сообщество : Наука
Метки: детство   интересно   наука   ребёнок   трогательно   учёный   фото   
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Все мы родом из детства. Светлые умы, таланты и гении тоже когда-то были смущёнными малышами – забавными мальчиками и девочками и угловатыми подростками.

Не всех из них можно опознать на детских фото. Но реально, если хорошо присмотреться.

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Доктор целых двух десятков ведущих мировых университетов и обладатель загадочного взгляда. Взгляд, впрочем, не изменился. На фото Альберт Эйнштейн.

Сосредоточенный, сдержанный и точно знающий чего хочет. Таким в юности был Никола Тесла.

Не скажешь, что эта серьёзная малышка в будущем совершит научную революцию и откроет радиоактивность. Но Мария Склодовская-Кюри сделает это.

Тысячи патентов на изобретения, среди которых лампа накаливания и фонограф. Таким в детстве был Томас Эдисон.

А этот озорной мальчуган в компании сестричек – Стивен Хокинг. Пройдёт не так много времени, и он объединит общую теорию относительности и квантовую механику.

Этот сосредоточенный мальчик станет первым российским радиотехником и придумает радио. Саша Попов в девятилетнем возрасте.

Этот парнишка опередит своё время. На его счету в будущем будет более 400 научных работ по теории ракетостроения, аэродинамическая лаборатория и аэродинамическая труба, аэростат и не только. Константин Циолковский на пути к заслуженному званию дедушки советской космонавтики.

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Метки: детство   интересно   наука   ребёнок   трогательно   учёный   фото   
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12k
котегRUS Полчаса назад
они словно родились уже взрослыми...
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1k
speelforce 3 минуты назад
"Тысячи патентов на изобретения, среди которых лампа накаливания и фонограф."
Большая часть из которых украдена или перекуплена. Кстати, лампочка накаливания - патент (привилегия № 1619) от 1874-года, была продана в 1906 году русским инженером Лодыгиным её изобретателем, - Дженерал Электрик, фактически принадлежавшей Эдисону .
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