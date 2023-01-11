Альпийский футбол: экстремальный вид спорта, в который играют исключительно на склонах

В гору даже идти сложно, а как насчет игры в футбол?
В Альпах катаются на лыжах, туда ходят в походы и покоряют вершины. Однако не спешите делать выводы, оказывается, есть такой вид спорта — альпийский футбол. Это точно один из самых экстремальных видов футбола.
Конечно, соревнования международного уровня по альпийскому футболу не проводят, да и появился он совсем недавно — в 2014 году. Тогда жители Австрийских Альп смотрели Чемпионат мира по футболу и пришли к выводу, что некоторые матчи были уж очень скучными. Среди местных телезрителей появилась шутка, что играть в таких условиях может каждый, а вот попробовали бы футболисты побегать по Альпам. Ну а дальше австрийцы решили эти слова превратить в реальность и отправились играть в футбол на склоне.
Как мы видим, идея прижилась, у альпийского футбола появились свои поклонники. В Альпах не так много ровных площадок, а если такие есть, то их используют под что-то более важное, чем футбольный стадион. Поэтому энтузиасты решили найти хороший склон и установить тут ворота, и вот уже много лет они гоняют по склону мяч.
Правила альпийского футбола ничем не отличаются от обычных. Однако есть существенная разница: для борьбы с гравитацией нужна большая выносливость, сильные ноги и сплоченная команда, ведь мяч тут скатывается вниз буквально за секунды.
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А вот здесь попадание в ,,яблочко,,. Не поспоришь.