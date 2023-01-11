Альпийский футбол: экстремальный вид спорта, в который играют исключительно на склонах

Как мы видим, идея прижилась, у альпийского футбола появились свои поклонники. В Альпах не так много ровных площадок, а если такие есть, то их используют под что-то более важное, чем футбольный стадион. Поэтому энтузиасты решили найти хороший склон и установить тут ворота, и вот уже много лет они гоняют по склону мяч.

Правила альпийского футбола ничем не отличаются от обычных. Однако есть существенная разница: для борьбы с гравитацией нужна большая выносливость, сильные ноги и сплоченная команда, ведь мяч тут скатывается вниз буквально за секунды.