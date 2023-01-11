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Альпийский футбол: экстремальный вид спорта, в который играют исключительно на склонах

Альпийский футбол: экстремальный вид спорта, в который играют исключительно на склонах

Автор:
11 января 2023 09:40
Сообщество : Спорт
Метки: Альпийский футбол   Спорт   видео   фото   футбол   экстремальный вид спорта   
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В гору даже идти сложно, а как насчет игры в футбол?

В Альпах катаются на лыжах, туда ходят в походы и покоряют вершины. Однако не спешите делать выводы, оказывается, есть такой вид спорта — альпийский футбол. Это точно один из самых экстремальных видов футбола.

Конечно, соревнования международного уровня по альпийскому футболу не проводят, да и появился он совсем недавно — в 2014 году. Тогда жители Австрийских Альп смотрели Чемпионат мира по футболу и пришли к выводу, что некоторые матчи были уж очень скучными. Среди местных телезрителей появилась шутка, что играть в таких условиях может каждый, а вот попробовали бы футболисты побегать по Альпам. Ну а дальше австрийцы решили эти слова превратить в реальность и отправились играть в футбол на склоне.

Как мы видим, идея прижилась, у альпийского футбола появились свои поклонники. В Альпах не так много ровных площадок, а если такие есть, то их используют под что-то более важное, чем футбольный стадион. Поэтому энтузиасты решили найти хороший склон и установить тут ворота, и вот уже много лет они гоняют по склону мяч.

Правила альпийского футбола ничем не отличаются от обычных. Однако есть существенная разница: для борьбы с гравитацией нужна большая выносливость, сильные ноги и сплоченная команда, ведь мяч тут скатывается вниз буквально за секунды.


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Метки: Альпийский футбол   Спорт   видео   фото   футбол   экстремальный вид спорта   
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7  комментариев
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3k
Leonid Полчаса назад
Блин, в случае чего далеко за мячиком бежать ... искать
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4k
Vlamir 5 минут назад
Еще так можно в бильярд поиграть!
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2k
vijilante 21 минуту назад
Клёво придумали.
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66
ruslan d 41 минуту назад
Наши не там тренируются случаем ?
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569k
АРОН 42 минуты назад
,,Конечно, соревнования международного уровня по альпийскому футболу не проводят, да и появился он совсем недавно в 2014 году. Тогда жители Австрийских Альп смотрели Чемпионат мира по футболу и пришли к выводу, что некоторые матчи были уж очень скучными. Среди местных телезрителей появилась шутка, что играть в таких условиях может каждый, а вот попробовали бы футболисты побегать по Альпам...,,
А вот здесь попадание в ,,яблочко,,. Не поспоришь.
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