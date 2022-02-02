Пост на грани сарказма об инвестициях и финансах

Разумно распоряжайтесь своими лишними финансами. Всё что не нужно знать об инвестициях, капиталовложениях и управлением рисками. В одном посте собраны концентрированные знания, которые не получишь за 4 года обучения в университете на экономическом факультете.

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Как правильно инвестировать в валюту 0

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И - инвестиции 0

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Ничто так не обесценивает депозитные вклады, как... 0

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Хоть какой-то прогноз не подвёл 0 Источник:

^_^ 0 Источник:

Сбер жжёт! Мусульмане оценят инвестиции в хрюшку-копилку. Интересно, это уже разжигание или ещё нет? 0 Источник:

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Вместо эпилога 0

Инвестируйте в крипту... Это надёжно 0