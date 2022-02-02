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Пост на грани сарказма об инвестициях и финансах

Пост на грани сарказма об инвестициях и финансах (15 фото)

Автор:
02 февраля 2022 11:40
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   вклады   депозит   инвестиции   инфляция   подборка   прикол   
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Разумно распоряжайтесь своими лишними финансами. Всё что не нужно знать об инвестициях, капиталовложениях и управлением рисками. В одном посте собраны концентрированные знания, которые не получишь за 4 года обучения в университете на экономическом факультете.
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Метки: Юмор   вклады   депозит   инвестиции   инфляция   подборка   прикол   
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hairov Час назад
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