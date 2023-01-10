Казаки-пластуны: почему их боялись враги и уважали союзники

Их jgfcfkbcm турки, черкесы, татары и европейские армии, а великие военачальники восхищались их выносливостью, бесстрашием и изобретательностью.
В пластуны брали самых бедных воинов - тех, кто не мог купить себе коня. Как правило, этот род войск выполнял самые сложные задачи: диверсия и разведка.Позже они вошли в состав Кубанского казачества, спецназ той эпохи. Они были вооружены дульнозарядными ружьями, к которым примыкались длинные тесаки.
Набирали их из охотников и следопытов и они наводили дикий страх на своих противников. Они участвовали во всех вооружённых конфликтах того времени - от Турецкой до Первой мировой войн.
После Гражданской казачество перестало быть привилегией и воины влились в войска специального назначения. Хотя и там выделялись выправкой, удалью и бесстрашием.
Источник:
- Зачем запорожским казакам нужны были чубы на голове?
- История русского спецназовца, прошедшего пять войн
- Лица ушедшей эпохи: герои первой мировой, отмеченные в прессе
- Для чего нужны были женские "батальоны смерти"
- Власти Кубани устали от сравнения скульптуры с секс-игрушкой и решили отпилить ей ножку
===
Не вычитал перед публикацией, жирный МИНУС!
У казаков были пластуны. Их все боялись. В пластуны шли самые бедные казаки. Пластуны примкнули к Кубанскому казачеству.
Простите, и это всё? И целый пост? Это рассчитано на первоклашек?