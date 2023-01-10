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Казаки-пластуны: почему их боялись враги и уважали союзники

Казаки-пластуны: почему их боялись враги и уважали союзники

Автор:
10 января 2023 07:43
Сообщество : RealFishki
Метки: Кубань   воины   войско   казаки   разведка   следопыты   спецназ   
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Их jgfcfkbcm турки, черкесы, татары и европейские армии, а великие военачальники восхищались их выносливостью, бесстрашием и изобретательностью.

В пластуны брали самых бедных воинов - тех, кто не мог купить себе коня. Как правило, этот род войск выполнял самые сложные задачи: диверсия и разведка.Позже они вошли в состав Кубанского казачества, спецназ той эпохи. Они были вооружены дульнозарядными ружьями, к которым примыкались длинные тесаки.

Набирали их из охотников и следопытов и они наводили дикий страх на своих противников. Они участвовали во всех вооружённых конфликтах того времени - от Турецкой до Первой мировой войн.

После Гражданской казачество перестало быть привилегией и воины влились в войска специального назначения. Хотя и там выделялись выправкой, удалью и бесстрашием.

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Метки: Кубань   воины   войско   казаки   разведка   следопыты   спецназ   
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2k
Похаб Стебаныч Полчаса назад
>>jgfcfkbcm
===
Не вычитал перед публикацией, жирный МИНУС!
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2k
Dmitry Tarasov 48 секунд назад
Суть материала:
У казаков были пластуны. Их все боялись. В пластуны шли самые бедные казаки. Пластуны примкнули к Кубанскому казачеству.
Простите, и это всё? И целый пост? Это рассчитано на первоклашек?
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