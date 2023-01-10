Казаки-пластуны: почему их боялись враги и уважали союзники

Набирали их из охотников и следопытов и они наводили дикий страх на своих противников. Они участвовали во всех вооружённых конфликтах того времени - от Турецкой до Первой мировой войн.

После Гражданской казачество перестало быть привилегией и воины влились в войска специального назначения. Хотя и там выделялись выправкой, удалью и бесстрашием.