Фотограф снимает все оттенки красоты

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Мэгги Свитс - профессиональный фотограф. Ее любимая тема - женская сила и красота. В проекте "Десять оттенков красоты" она объединила десять девушек с разным оттенком кожи - чернокожую африканку, белую европейку, индианку, испанку, латиноамериканку и нескольких девушек смешанных кровей. Мэгги стремится показать, что каждая из них прекрасна по-своему, а оказавшись рядом, они лишь подчеркивают красоту друг друга.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Мэгги Свитс десять оттенков красоты красавицы нестандартно разный цвет кожи фото фотограф фотографии фотопроект
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