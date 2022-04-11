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Фотограф снимает все оттенки красоты

Фотограф снимает все оттенки красоты (15 фото)

Автор:
11 апреля 2022 11:56
Сообщество : ФотоМир
Метки: Мэгги Свитс   десять оттенков красоты   красавицы   нестандартно   разный цвет кожи   фото   фотограф   фотографии   фотопроект   
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Мэгги Свитс - профессиональный фотограф. Ее любимая тема - женская сила и красота. В проекте "Десять оттенков красоты" она объединила десять девушек с разным оттенком кожи - чернокожую африканку, белую европейку, индианку, испанку, латиноамериканку и нескольких девушек смешанных кровей. Мэгги стремится показать, что каждая из них прекрасна по-своему, а оказавшись рядом, они лишь подчеркивают красоту друг друга.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Мэгги Свитс   десять оттенков красоты   красавицы   нестандартно   разный цвет кожи   фото   фотограф   фотографии   фотопроект   
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10  комментариев
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41k
Карандаш Час назад
Понятие "красоты" у фотографа как то размыто. На мой взгляд...
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71k
7guest 7 минут назад
Вот тоже все оттенки разнообразия.
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20k
sanchesS80 16 минут назад
Фотограф мягко скажем так себе, а как пользователь фотошопа - еще хуже.
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6k
Думай о хорошем! 17 минут назад
такое ощущение что портреты на ширик сняты, вроде и девки нормальные, но смотреть неприятно, да ещё и обработка не естественная
для каталога "одежда почтой" норм будет
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24k
SerGProS Полчаса назад
Так надо снимать!!!

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44k
dima423 Полчаса назад
чето так себе красота конечно))
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42
Друг Полчаса назад
Почему тема не раскрыта??? Где видео???
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2k
fraxinus Полчаса назад
Друг много чего спрашивал...
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13k
motorocker Полчаса назад
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6k
НадоПоменятьНик,НеЗабудь Час назад
А почему нет австралийских аборигенов? Что за расизм?!
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