Культовые компьютерные игры 90-х, которые со временем сменили жанр и механику игры

Первая часть культовой игры "Duke Nyukem" вышла в далеком 1991 году для компьютеров под управлением MS-DOS. Данная игра представляла из себя классический 2D платформер, где Дюк должен был проходить уровни, прыгать и уничтожать врагов.

Вторая часть игры вышла в том же жанре. Разве что, теперь Дюку выдали его узнаваемые темные очки, которых не было в первой части.