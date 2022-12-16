Культовые компьютерные игры 90-х, которые со временем сменили жанр и механику игры

Большинство игр не меняют свой жанр и механику на протяжении десятилетий. Изменяется лишь графика и добавляются нововведения, но сам жанр и механика остаются такими же (Diablo, Doom, Call of Duty, Heroes of might and magic и др.).
Тем не менее существует и немало игр, которые со временем все же изменили свою механику, и именно о них сегодня и пойдет речь.
Duke Nyukem
Первая часть культовой игры "Duke Nyukem" вышла в далеком 1991 году для компьютеров под управлением MS-DOS. Данная игра представляла из себя классический 2D платформер, где Дюк должен был проходить уровни, прыгать и уничтожать врагов.
Вторая часть игры вышла в том же жанре. Разве что, теперь Дюку выдали его узнаваемые темные очки, которых не было в первой части.
Но в 1996 году вышла самая популярная игра серии под названием "Duke Nyukem 3D", где тройка являлась одновременно показателем трехмерности и номером части.
Данная игра переросла уже в совершенно новый для серии жанр "шутер от первого лица", с которым геймеры познакомились за несколько лет до этого, благодаря таким играм как "Wolfenstein 3D" и "Doom".
Fallout
Первые две части игры "Fallout" являются по истине культовыми играми, в которые можно с удовольствием поиграть и по сей день. Игра представляет из себя RPG в изометрическом стиле, где герою предстоит выполнять миссии, путешествовать по городам и устранять врагов.
Третья часть под рабочим названием "Van buuren" также должна была выйти в подобном стиле, но уже в формате 3D с возможностью вращения камеры. Правда, выходу игры не суждено было состояться, а геймеры смогли увидеть лишь демо-версию игры.
В 2004 году компания "Interplay" продала права на "Fallout" компании "Bethesda", известной по играм серии "The Elder scrolls", и уже в 2008 году вышла совершенно новая игра "Fallout 3" в абсолютно новом жанре, сочетающим в себе шутер от первого и третьего лица, а также RPG.
В данной игре были оставлены все фишки и история классического "Fallout", в том числе и система SPECIAL, а вот пошаговый режим боя (VATS) стал уже необязательным, а по желанию, да и его система также была переработана. В общем, игра по сути стала постапокалиптическим "TES IV: Oblivion", которая вышла двумя годами ранее.
Resident Evil
Первая часть игры "Resident Evil" вышла в далеком 1996 году и вмиг стала хитом. Игра представляла из себя survival horor в режиме неподвижной камеры. Точно в таком же стиле выходили и последующие 2 части игры.
Но начиная с четвертой части, игра сменила свой жанр на экшен от третьего лица, где камера была закреплена за персонажем, а не за локацией.
Но и это еще не вся трансформация. В седьмой и восьмой части игра уже становится шутером от первого лица. Да и в целом сама концепция игры уже перестала быть похожей на привычную "Обитель зла". Если убрать из игры Криса Редфилда и само название "Resident Evil", то ни за что не догадаешься, что данная игра из серии "Обитель зла".
Prince of Persia
Первая часть культовой игры "Prince of Persia" вышла еще в далеком 1989 году для компьютеров Apple II, после чего была портирована и на другие популярные платформы, в том числе и NES (Dendy). Игра имеет кучу различных продолжений, но мы возьмем в расчёт только классическую трилогию.
Вторая часть игры "Prince of Persia 2: The shadow of flame" по хорошему счету была выполнена в том же стиле, что и первая, но имела уже более сочную графику.
А вот третья часть, вышедшая в 1999 году, вышла уже в формате 3D резко сменив жанр и механику, на приключенческий экшен от третьего лица с головоломками, акробатикой, несколькими видами оружия и битвами.
Данная часть была последней в классической серии про принца, после чего эта серия была перезагружена, и в итоге мы получили новую серию про пески времени.
GTA
Старички, игравшие в первую GTA помнят, что игра была сделана с видом сверху. Нам предстояло играть за преступника, который выполняет различные задания, связанные с автоугоном, заказными убийствами и т.д.
Чуть позже вышло дополнение про Лондон, а также вторая часть, которые были выполнены в таком же стиле, разве что вторая часть уже содержала в себе некоторые элементы трёхмерности.
Но уже в 2001 году вышла третья часть игры, которая была представлена как приключенческий экшен с видом от третьего лица. И данный стиль игры сохраняется и по сей день.
Стоит лишь учесть, что в третьей части игры была возможность поиграть в классическом режиме с видом сверху, но только находясь в машине. Это была некая дань первым двум частям игры. Последующие части уже такой возможности не имеют.
Golden Axe
Многие геймеры 90-х познакомились с игрой "Golden Axe" еще в 90-х на компьютерах по MS-DOS и на приставках Sega Mega Drive 2. Вся трилогия игры была выполнена в одном жанре - Beat 'em up, в том числе и "Revenfe of Death Adder", выходившая лишь на игровых автоматах.
Разве что игра "Golden Axe: Duel" была сделана в виде файтинга, но это скорее спин-офф, нежели смена жанра.
А вот в 2008 году вышла последняя на сегодняшний момент игра из серии "Golden Axe" под названием "Golden Axe: Beast rider". В данной игре мы уже не можем выбирать персонажей, поэтому игрокам придется проходить игру лишь пламенную амазонку Тайрис из первых двух частей игры.
Но самое важное, что игра была уже в совершенно другом жанре - приключенческий экшен от третьего лица, что резко отличается от остальных игр серии. Правда, фанаты восприняли игру довольно холодно, а автор оригинальной игры и вовсе сказал, что это надругательство над игрой.
Postal
Первая часть игры "Postal" вышла еще в 1997 году и представляла из себя 2D-шутер в изометрическом стиле, где игроку все также предстоит играть за того самого Чувака и расстреливать врагов из разнообразного оружия. Обычно, в таком жанре выпускают игры в жанре survival-horor
По изначальной задумке, главный герой должен был быть сумасшедшим почтальоном, который выстрелил в бабушку, оказавшуюся пришельцем, но позже от пришельцев решили избавиться, сделав из главного героя просто безбашенного персонажа.
Вторая часть игры вышла уже в 2003 году и представляла игру уже в совершенно ином жанре - экшен от первого лица. Многие геймеры познакомились с миром "Postal" именно со второй части. Сложно забыть котов вместо глушителя, возможность ходить по-маленькому в любой момент игры, применять канистру со спичками и так далее.
Сами же задания по началу выглядят весьма безобидно (купить молока, подписать петицию, отдать книгу в библиотеку и т.д.), но ни одна миссия в итоге не обходится без настоящей "мясорубки".
Источник:
- Игры по фильмам со Шварценеггером
- "Dangerous Dave": игра про знаменитого мужика с дробовиком
- Как создавалась игра "Dune 2" и почему никто не видел первую часть?
- Популярные чит-коды от старых игр, которые сохранились в нашей памяти спустя более 20 лет
- С чего начинались "Танчики": история игры "Battle City"