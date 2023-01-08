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Превратятся ли Айфоны после новогодних праздников в "кирпичи"

Превратятся ли Айфоны после новогодних праздников в "кирпичи"

Автор:
08 января 2023 22:33
Сообщество : Жить в России
Метки: iphone   Маргарита Симоньян   США   айфоны   девайсы   кирпичи   отключение   смартфоны   телефоны   
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"В московских гостиных обсуждают, что после праздников айфоны превратятся в тыкву", - пишет главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян, - "Срочно пересохраняют ценные фоточки и видосики..."

Под конец новогодних праздников российские телеграм-каналы и присоединившиеся к ним СМИ покрупнее с легкой руки Маргариты Симоньян начали обсуждать возможную якобы блокировку техники Apple на территории России.

Тема это не новая. Элементарный поиск показывает, что примерно год назад общественность также горячо обсуждала «окирпичивание» эппловских гаджетов. Но тогда угроза не осуществилась.

"Вообще, оставить Россию без айфонов было бы довольно тупо", - продолжает свою мысль Маргарита Симоньян, т.к. одновременно США лишается самого эффективного инструмента слежения ever, но, с другой стороны, когда они действовали исключительно умно?".

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Известный эксперт по информационной безопасности Наталья Касперская, на слова которой ссылается издание Pravda.ru, отнеслась к вопросу достаточно серьезно, назвав такие шаги "настоящей кибервойной". Существует техническая возможность отключить не только айфоны, но и все, что работает на Android. Радоваться тут действительно нечему.

Известный IT-предприниматель Игорь Ашманов отметил, что возможность удаленно отключить смартфон есть у любого производителя. Собственно, подать команду "заблокировать" компания может в любой момент.

Сразу, конечно, все смартфоны не превратятся в кирпичи, но постепенно все может быть отключено. Принципиального решения в США еще не приняли, поскольку на практике американцы могут обрушить не только смартфоны, но и маршрутизацию интернета, и банковское шифрование, считает он.

Другое дело, что такие вещи реально можно проделать только один раз. Эксперт считает, что люди "просто переставят симки в кнопочные телефоны, а западные провайдеры повылетают с рынка навсегда".

Скорее всего такой удар будет согласован с попыткой расшатать Россию до состояния революции. Если американские эксперты в ближайшие месяцы придут к выводу, что Украине победы на поле боя не видать, они будут делать все, чтобы снести "режим Путина" любым способом.

Опрошенные «МК» сотрудники российских IT-компаний и сервисных центров цифровой техники пока что уверенно говорят: утка, ничего такого в ближайшее время не будет.

Тем не менее с риском «окирпичивания» в дальнейшем приходится считаться. И прежде всего — именно для аппаратуры Apple: Google, которой принадлежит конкурирующая мобильная ОС Android, ведет себя по отношению к России откровенно недоброжелательно, но к резким мерам не склонна. А Microsoft под конец минувшего года и вовсе включил заблокированную было для россиян возможность оплачивать и продлять подписки.

Впрочем, угрозу россияне уже услышали — продажи «Айфонов» в 2022 году серьезно упали (глава Минцифры Максут Шадаев предсказывает, что число пользователей яблочных гаджетов к концу 2024 года в России сократится вдвое).

Только вот в "московских гостиных", про которые говорит Маргарита Симоньян, почитателей "яблок" на самом деле ещё много. Так что есть там кому нервничать.

Источник:

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Метки: iphone   Маргарита Симоньян   США   айфоны   девайсы   кирпичи   отключение   смартфоны   телефоны   
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38  комментариев
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9k
GROMOZEKA 3 часа назад
Как владелец огрызка скажу - апсалютна покуй!
Куплю любой другой и буду ходить
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15k
K7OO 54 минуты назад
Вряд ли америкосы пойдут на такой шаг. Одно дело - гадить исподтишка, отрицая свое участие. И совсем другое дело - прямо и открыто начать кибер-войну, вызвав ответные действия противника с привлечением всех ресурсов государства, включая космос. Сотовая связь - это такая же инфраструктура, как и любая другая. И неспровоцированный удар по ней даст России полное право устраивать ответные диверсии практически в любой сфере экономики и жизнедеятельности США. В итоге в говне окажется фактически весь мир, и даже без всякого ЯО. Ну и смысл провоцировать такой расколбас? Позлить в России фанатов айфонов, чтобы они свергли Путина?
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6k
Серега 2 часа назад
А вот это было бы интересно, точнее с точки зрения юридического права. Вы купили продукт, а потом бац и сам производитель вам его выключил в кирпич. Ох сколько исков в них полетит. Посему дают точный ответ - этого не будет!

Когда гугл запретил китайскому хуавею пользоваться гуглстором и другими своими приложениями, то они запретили только на вновь выпускаемую подукцию. Отчего китайцы еще пару лет "модернизировали" сертифицированную модель под гуглстор и продавали её. ПО сути гугл тоже мог автоматом отключить у всех хуавеев свои приложения, но почему то не стал.
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33
Aндреич Серега Час назад
Серёга, а куда эти иски от россиян полетят ? Вся гейропа против нас.
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130
Вася Васильев 2 часа назад
всё будет работать. Ибо либшиза как правило на айфонах, смысл настраивать такой ресурс в России против себя? Да и давайте честно признаем андройды сейчас уже не сильно хуже и для многих владельцев айфонов перейти на андройд будет вообще не проблема.
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81
Sergel Fman 2 часа назад
Крутите вентилятор. Говна уже накинули за вас ...
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10k
Михаил 2 часа назад
ну заблокируют и что. По крайней мере на андроид можно взять накатить старую прошивку и не обновлять. А там умелые руки с мозгами что-то придумают.
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6k
HUBLOT 3 часа назад
Опять нам байки травят про "режим путина". Реальная власть у олигархов. Не будет Путина, проблем с другой марионеткой у них не будет.
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545
Вася 3 часа назад
На днях перестал обновляться гугл хром, типо мы терь не поддерживаем вин 7. Ну поставил оперу, гугл удалил, кому полегчало?
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5k
fin4all 3 часа назад
Скорей бы уже! достану Нокию 6700 и снова буду наслаждаться.
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92k
parallax 3 часа назад
Китайские производители мобил уже потирают руки.
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1k
GoInDown 3 часа назад
Судя по писанине мозг автора уже давно в камень превратился.
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5k
Alexander 4 часа назад
Ну да, как же, винду опять продавать начали видимо из этих же соображений, это европка под дудку америки пляшет, а пендосам выгода нужна, блокировка айфонов не произойдет даже если война России и США начнется, не такие они дураки в отличии от европейцев.
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10k
Янус Полуэктович 4 часа назад
отключат Андройд? Серьёзно? Да и пох. Поставим альтернативную прошивку и будем пользоваться дальше. Для многих пользователей апонтов внезапно откроются возможности джейлбрекинга. а на остальных ай"хомячков плевать)))
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