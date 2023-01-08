Превратятся ли Айфоны после новогодних праздников в "кирпичи"

Известный IT-предприниматель Игорь Ашманов отметил, что возможность удаленно отключить смартфон есть у любого производителя. Собственно, подать команду "заблокировать" компания может в любой момент.

Сразу, конечно, все смартфоны не превратятся в кирпичи, но постепенно все может быть отключено. Принципиального решения в США еще не приняли, поскольку на практике американцы могут обрушить не только смартфоны, но и маршрутизацию интернета, и банковское шифрование, считает он.

Другое дело, что такие вещи реально можно проделать только один раз. Эксперт считает, что люди "просто переставят симки в кнопочные телефоны, а западные провайдеры повылетают с рынка навсегда".

Скорее всего такой удар будет согласован с попыткой расшатать Россию до состояния революции. Если американские эксперты в ближайшие месяцы придут к выводу, что Украине победы на поле боя не видать, они будут делать все, чтобы снести "режим Путина" любым способом.