Превратятся ли Айфоны после новогодних праздников в "кирпичи"

"В московских гостиных обсуждают, что после праздников айфоны превратятся в тыкву", - пишет главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян, - "Срочно пересохраняют ценные фоточки и видосики..."
Под конец новогодних праздников российские телеграм-каналы и присоединившиеся к ним СМИ покрупнее с легкой руки Маргариты Симоньян начали обсуждать возможную якобы блокировку техники Apple на территории России.
Тема это не новая. Элементарный поиск показывает, что примерно год назад общественность также горячо обсуждала «окирпичивание» эппловских гаджетов. Но тогда угроза не осуществилась.
"Вообще, оставить Россию без айфонов было бы довольно тупо", - продолжает свою мысль Маргарита Симоньян, т.к. одновременно США лишается самого эффективного инструмента слежения ever, но, с другой стороны, когда они действовали исключительно умно?".
Известный эксперт по информационной безопасности Наталья Касперская, на слова которой ссылается издание Pravda.ru, отнеслась к вопросу достаточно серьезно, назвав такие шаги "настоящей кибервойной". Существует техническая возможность отключить не только айфоны, но и все, что работает на Android. Радоваться тут действительно нечему.
Известный IT-предприниматель Игорь Ашманов отметил, что возможность удаленно отключить смартфон есть у любого производителя. Собственно, подать команду "заблокировать" компания может в любой момент.
Сразу, конечно, все смартфоны не превратятся в кирпичи, но постепенно все может быть отключено. Принципиального решения в США еще не приняли, поскольку на практике американцы могут обрушить не только смартфоны, но и маршрутизацию интернета, и банковское шифрование, считает он.
Другое дело, что такие вещи реально можно проделать только один раз. Эксперт считает, что люди "просто переставят симки в кнопочные телефоны, а западные провайдеры повылетают с рынка навсегда".
Скорее всего такой удар будет согласован с попыткой расшатать Россию до состояния революции. Если американские эксперты в ближайшие месяцы придут к выводу, что Украине победы на поле боя не видать, они будут делать все, чтобы снести "режим Путина" любым способом.
Опрошенные «МК» сотрудники российских IT-компаний и сервисных центров цифровой техники пока что уверенно говорят: утка, ничего такого в ближайшее время не будет.
Тем не менее с риском «окирпичивания» в дальнейшем приходится считаться. И прежде всего — именно для аппаратуры Apple: Google, которой принадлежит конкурирующая мобильная ОС Android, ведет себя по отношению к России откровенно недоброжелательно, но к резким мерам не склонна. А Microsoft под конец минувшего года и вовсе включил заблокированную было для россиян возможность оплачивать и продлять подписки.
Впрочем, угрозу россияне уже услышали — продажи «Айфонов» в 2022 году серьезно упали (глава Минцифры Максут Шадаев предсказывает, что число пользователей яблочных гаджетов к концу 2024 года в России сократится вдвое).
Только вот в "московских гостиных", про которые говорит Маргарита Симоньян, почитателей "яблок" на самом деле ещё много. Так что есть там кому нервничать.
Источник:
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Куплю любой другой и буду ходить
Когда гугл запретил китайскому хуавею пользоваться гуглстором и другими своими приложениями, то они запретили только на вновь выпускаемую подукцию. Отчего китайцы еще пару лет "модернизировали" сертифицированную модель под гуглстор и продавали её. ПО сути гугл тоже мог автоматом отключить у всех хуавеев свои приложения, но почему то не стал.
Более того, а сегодня яблофон официально на территории РФ купить можно? если это "параллельный импорт", то это уже нарушение правил использования. Яблоко на это закрывают глаза, т.к. продолжают получать прибыль, не нарушая санкции. Именно по причине получения прибыли, блокировать и не станут) Ну и да, телефоны купленные ранее могут действительно быть на условиях гарантии и это уже юридический момент.
А настроить либеральную гей-тусовку против запада невозможно. Даже если их начать казнить через одного, то оставшиеся всё равно будут готовы продать мать, за возможность лизать жопу англосаксам.
"Люди холопского звания Сущие псы иногда: Чем тяжелей наказания, Тем им милей господа." Некрасов.
И как раньше ЛЮДИ без мобильников ЖИЛИ???
У меня есть знакомые, как мне казалось, грамотные люди, пока я не увидел их переписку...
Поставим альтернативную прошивку"
"й апонтов внезапно откроются возможности джейлбрекинга."
[мат] ты столько сейчас бреда сгенерировал за раз. Ты похоже вообще в этом не разбираешься...