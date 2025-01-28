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Любопытная корова зашла в китайское кафе

Любопытная корова зашла в китайское кафе

Автор:
28 января 2025 07:14
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Кафе   Китай   животные   закусочная   корова   
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Камеры наблюдения, установленных на территории кафе на юге Китая, запечатлели корову. Животное сбежало от фермера и заглянуло в заведение.

Корова прошлась по залу и, не обнаружив ничего достойного интереса, покинула кафе через открытую дверь.

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Метки: Видео   Кафе   Китай   животные   закусочная   корова   
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1  комментарий
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Колорад 2 часа назад
Мне кофе с молоком! У вас свежее молоко?
:D
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Себастьян Перейра
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