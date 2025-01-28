Любопытная корова зашла в китайское кафе

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Камеры наблюдения, установленных на территории кафе на юге Китая, запечатлели корову. Животное сбежало от фермера и заглянуло в заведение.
Корова прошлась по залу и, не обнаружив ничего достойного интереса, покинула кафе через открытую дверь.
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