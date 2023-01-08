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От «Побега из Шоушенка» до «Хладнокровного Люка»: 10 лучших фильмов о побегах

От «Побега из Шоушенка» до «Хладнокровного Люка»: 10 лучших фильмов о побегах

Автор:
08 января 2023 12:45
Сообщество : Кино
Метки: кино   побег   побег в кино   фильм   фильмы о побегах   
3440
11
«Побег из Шоушенка» был не единственным фильмом о великом побеге. Посмотрите и на другие вдохновляющие шедевры.
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Метки: кино   побег   побег в кино   фильм   фильмы о побегах   
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20  комментариев
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3k
5010_BIRD 6 часов назад
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Олег 2 часа назад
Забавный случай когда ржешь над комментариями. Веселый у нас народ.
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1k
foma 84 2 часа назад
Буквально на днях случайно наткнулся (раньше даже не слышал о нём). Хороший фильмец. Ну и Рассел хорош))

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3k
Trilik 3 часа назад
"Побег из Претории" - довольно "проходной" фильмец. В посте очень повеселил "набор домотканых деревянных ключей".

"Побег", 2005, Миронов - конечно же не похож на "Беглец", 1993, Форд.
Всё совпадения случайны
"...Сценарий оригинальный, на Беглеца“ не похож..."- Егор Кончаловский.
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4k
5 копеек 4 часа назад
Тоже ПОБЕГ
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8k
hairov 4 часа назад
Тут конечно же не весь список.
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2k
александр 4 часа назад
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4k
Олег Данилов 4 часа назад
Поезд-беглец, режисер Кончаловский, сценарий Акира Куросава

Ссылка www.youtube.com
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10k
wild cat 4 часа назад
U.S. Marshals
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9k
GROMOZEKA 5 часов назад
Дополню
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29k
Андрей Иванов 5 часов назад
Та-рам-та-рам тарам, тарам-тарам тара
Ссылка my.mail.ru
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20k
Alf 6 часов назад
План побега (2013), Три дня на побег (2010), Девятаев (2021), Беглец (1993), Невезучие (2003), Эксперт (2018), Всегда верен (2019), Камера бесконечности (2016), и самый главный ПОБЕГ - все знают:
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17k
Александр 6 часов назад
У нас же есть свой Монтекристо
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1k
Lexx 7 часов назад
«Побег» (англ. Prison Break) 
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