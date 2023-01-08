От «Побега из Шоушенка» до «Хладнокровного Люка»: 10 лучших фильмов о побегах

Эллис Бойд Реддинг, или «Рыжий», говорит об этом лучше всего: «У него был тихий нрав, походка и речь, которые здесь были просто ненормальными. Он прогуливался, как человек в парке без забот или тревог, как будто он был в невидимом пальто, которое защитило бы его от этого места». Он, конечно же, имел в виду Энди Дюфрейна, который был неправомерно осужден за убийство своей жены и её любовника и приговорен к пожизненному заключению. «Побег из Шоушенка» — не просто один из лучших фильмов о побегах, это, безусловно, один из лучших фильмов, когда-либо созданных. История банкира, который попадает в тюрьму и получает сладкое искупление в течение двадцати лет — ни что иное, как киношедевр.