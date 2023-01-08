От «Побега из Шоушенка» до «Хладнокровного Люка»: 10 лучших фильмов о побегах

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«Побег из Шоушенка» был не единственным фильмом о великом побеге. Посмотрите и на другие вдохновляющие шедевры.
В хороших фильмах о побеге есть что-то, что оставляет вас с пустотой в животе. Вы чувствуете, что находитесь на грани, зная, что одно неверное движение может испортить идеальный план, чтобы ускользнуть от властей и обрести свободу от всего, и это то, что вас удерживает. Чем сложнее план, тем больше мы переживаем за успех или неудачу. Вот список некоторых фильмов, в которых показаны лучшие побеги в кино.
Побег из Нью-йорка
В 1981 году состоялась премьера «Побег из Нью-Йорка», действие происходило в недалеком будущем 1997 года. Возможно, это немного устарело, но история Джона Карпентера о Манхэттене, который был превращён в тюрьму строгого режима — один из его лучших фильмов. Снейк Плискин — осуждённый грабитель банков, ставший героем, которому поручено перемещаться по беззаконному району Нью-Йорка, чтобы спасти президента Соединенных Штатов, который был похищен группой преступников-заключенных после крушения Президентского Борта в Нью-Йорке. Покойный Исаак Хейс великолепен в своей роли Дюка (Герцога), лидера банды преступников, которые держат президента США в заложниках в обмен на их свободу.
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Побег из Алькатраса
Когда Клинт Иствуд не был занят игрой в «Грязного Гарри» или созданием спагетти-вестернов, он вынашивал план побега из самой печально известной тюрьмы Соединенных Штатов. Задолго до того, как Шон Коннери и Николас Кейдж пробились на «Скалу», Клинт был занят попыткой сбежать из Алькатраса. Его персонаж, Фрэнк Моррис, реализует план, в котором продуман каждый сантиметр. От изготовления манекена из папье-маше, чтобы обмануть тюремных охранников, до протискивания через самые узкие закоулки. Он берёт с собой двух сокамерников, пытаясь сделать то, что ещё не делал ни один человек, — выбраться с острова, а затем вплавь в водах, кишащих акулами, к берегу безопасно добраться до Сан-Франциско.
Побег из Шоушенка
Эллис Бойд Реддинг, или «Рыжий», говорит об этом лучше всего: «У него был тихий нрав, походка и речь, которые здесь были просто ненормальными. Он прогуливался, как человек в парке без забот или тревог, как будто он был в невидимом пальто, которое защитило бы его от этого места». Он, конечно же, имел в виду Энди Дюфрейна, который был неправомерно осужден за убийство своей жены и её любовника и приговорен к пожизненному заключению. «Побег из Шоушенка» — не просто один из лучших фильмов о побегах, это, безусловно, один из лучших фильмов, когда-либо созданных. История банкира, который попадает в тюрьму и получает сладкое искупление в течение двадцати лет — ни что иное, как киношедевр.
Победа
Потрясающий фильм о побеге с участием Сильвестра Сталлоне, Майкла Кейна и Пеле в роли военнопленных в нацистском лагере. Когда начальник учреждения организует футбольный матч между международной группой заключенных союзников и их нацистскими похитителями, предпринимается коварный заговор, который проверит решимость заключенных, пытающихся использовать событие в качестве прикрытия для бесстрашной попытки побега из жестоких лап режима Третьего рейха.
Большой побег
С потрясающим актёрским составом, в который входят голливудские иконы, такие как Стив МакКуин, Джеймс Гарнер, Джеймс Коберн и Чарльз Бронсон, «Большой побег» — замечательная классика, в которой подробно рассказывается о побеге группы военнопленных, задержанных в Германии после их захвата во время мировой войны! С совместными усилиями американских и британских заключенных, они воплощают сложный план, который включает в себя рытье длинного туннеля под лагерем — это только половина дела, поскольку группа также должна найти безопасный путь из тыла врага, как только они выйдут на воздух. Такое удивительное собрание талантливых актёров сегодня редко можно увидеть в кино.
Граф Монте Кристо
Классический роман Александра Дюма о мести сэру Эдмонду Дантесу также является потрясающим фильмом о побеге. В «Графе Монте-Кристо» простой человек с простым желанием жениться на женщине, которую он любит, Мерседес, неправомерно арестован и заключен в тюрьму человеком, которого он считал своим другом, Фернан Мондего. Он трудится и томится в тёмной и сырой темнице, пока Мондего женится на ничего не подозревающей Мерседес. Эдмонду требуются годы, чтобы вернуть себе свободу и реализовать блестящий план сладкой мести человеку, который пытался украсть его жизнь и любовь.
Мотылёк
Стив МакКуин играет главную роль в ещё одной жемчужине среди фильмов о побеге, в классическом фильме 1973 года «Мотылёк». Фильм, основан на реальной истории Анри Шарьера, мелкого афериста, ложно осужденного за убийство, который не остановится ни перед чем, чтобы сбежать из трудового лагеря в Французской Гвиане, Южная Америка. Он объединяется с печально известным фальшивомонетчиком Луи Дега, и они вместе разрабатывают план по обретению сладкой свободы.
Приговорённый к смерти бежал
Пока мы говорим о фильмах о побегах из тюрьмы на французскую тематику, эта реальная история, основанная на произведениях военнопленного и бойца французского Сопротивления Андре Девинь Фонтена, является старейшим, но, возможно, лучшим в этом жанре. История Фонтена, которую играет Франсуа Летерье, описывает тщательно продуманный побег из тюрьмы, который терпит серьёзную неудачу, когда его нацистские похитители назначают ему нового сокамерника во время Второй мировой войны. Главный герой мастерит самодельные инструменты, детально продумывает план тюрьмы Форт-Монлюк и решает взять с собой своего нового сокамерника, чтобы попытаться ускользнуть из-под носа у немцев.
Побег из Претории
Памятка Дэниелу Рэдклиффу — ты больше не в Хогвартсе, Гарри! Заключённые в тюрьму за распространение литературы, выступающей за расовую интеграцию и против апартеида, в Южной Африке в 70-е годы, борцы за свободу Тим Дженкин и Стивен Ли подвергаются жестокому обращению со стороны тюремного капитана и персонала. С набором домотканых деревянных ключей Дженкин может провести группу из трёх заключённых через лабиринт сырой тюрьмы, мимо службы безопасности и прямо к главным воротам в «Побеге из Претории». Марк Леонард Винтер также великолепен в роли Леонарда Фонтена, французского заключенного, столкнувшегося с апартеидом, который является неотъемлемой частью побега.
Хладнокровный Люк
Босс цепной банды в «Хладнокровном Люке» утверждает, что «то, что мы в такой ситуации — это неумение общаться!» Возможно, он прав, но это не мешает Люку Джексону стать обычным нарушителем правил в этой великолепной эпопее, действие которой происходит под палящим солнцем во дворе тюрьмы во Флориде. Менталитет Люка «если сначала у вас не получится, попробуйте ещё раз» приводит к тому, что он убегает и несколько раз попадает в плен. Его мятежный характер приводит к тому, что он проводит много времени в яме, но он не сломлен, поскольку продолжает снова и снова искать выход из тюрьмы. Эта классическая роль укрепила статус Ньюмана как одного из самых знаковых исполнителей главных ролей в истории кино.
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