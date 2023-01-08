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Фотоподборка

Фотоподборка

Автор:
08 января 2023 00:24
Метки: интересно   подборка   фото   
2707
40
Подборка интересных и красивых фотографий с просторов интернета.
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Метки: интересно   подборка   фото   
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6  комментариев
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2k
S__D 10 часов назад
Комментарий к фото
ххх: ехала на маленьком подъёмнике. попросила мне сообщить, когда отцепляться, отцепилась раньше и поехала назад.
ххх: врезалась в другой подъёмник, потом меня догнал ещё один, я как раз в позе раком цеплялась руками за снег...
ххх: ударилась о чей-то ботинок, потеряла одну лыжу и на одной лыже покатилась в лесок.
ххх: а смотритель в валенках и ушанке бежал за мной с криками: "Девушка, в лес нельзя", а я, чуть не рыдая, кричала: "А я туда и не хочу"... и ехала, ехала..
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2k
S__D 10 часов назад
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ФотоподборкаПосмотреть
Фотоподборка
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2k
S__D 10 часов назад
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Вечера на хуторе близ Диканьки.
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