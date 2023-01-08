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Подборка интересных и красивых фотографий с просторов интернета.
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ххх: врезалась в другой подъёмник, потом меня догнал ещё один, я как раз в позе раком цеплялась руками за снег...
ххх: ударилась о чей-то ботинок, потеряла одну лыжу и на одной лыже покатилась в лесок.
ххх: а смотритель в валенках и ушанке бежал за мной с криками: "Девушка, в лес нельзя", а я, чуть не рыдая, кричала: "А я туда и не хочу"... и ехала, ехала..