Совместные роли Борислава Брондукова и Леонида Куравлёва в советских фильмах

3641
20
Борислава Брондукова часто называют королем эпизода. Давайте посчитаем, сколько у него совместных фильмов с Леонидом Куравлёвым?
- Они точно оба снимались в Афоне! - скажет любой человек.
А если чуть подумать, то можно назвать еще парочку.
Но фильмов гораздо больше.
А если чуть подумать, то можно назвать еще парочку.
Но фильмов гораздо больше.
Вий, 1967
Леонид Куравлев сыграл главную роль - роль Хомы Брута.
В фильме можно увидеть и Борислава Брондукова. У него роль совсем маленькая - бурсак.
В фильме можно увидеть и Борислава Брондукова. У него роль совсем маленькая - бурсак.
×
×
Повторная свадьба, 1975
В этом фильме оба актера сыграли небольшие роли. Леонид Куравлев сыграл завгорздравотдела Михайлова.
А Борислав Брондуков сыграл директора мастерской.
А Борислав Брондуков сыграл директора мастерской.
Афоня, 1975
И как без этой парочки можно представить фильм? Пусть у Борислава Брондукова роль не главная, но львиную долю юмора фильма берет на себя его персонаж Федул.
Ну, а Леонид Куравлев сыграл главную роль - Афоню.
Ну, а Леонид Куравлев сыграл главную роль - Афоню.
Суета сует, 1979
И снова общий фильм. Роли небольшие. Леонид Куравлев сыграл Володю. Борислав Брондуков сыграл многоженца.
Мы из джаза, 1983
В этом фильме Леонид Куравлев сыграл Самсонова. А Борислав Брондуков сыграл весьма колоритного персонажа - "Колбасьева".
Опасно для жизни, 1985
В этом фильме они точно встречались на съемочной площадке. Леонид Куравлев сыграл главную роль - Спартака Молодцова. А Борислав Брондуков сыграл начальника, который слишком боялся брать на себя ответственность, а потому без подписи Молодцова не мог поставить свою.
Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. 5-й фильм "Двадцатый век начинается"
В этой серии снялись и Брондуков, и Куравлев.
Борислав Брондуков сыграл инспектора Лейстреда. А Леонид Куравлев - Фон Борка.
Борислав Брондуков сыграл инспектора Лейстреда. А Леонид Куравлев - Фон Борка.
Раз на раз не приходится, 1987
В этой комедии оба актера сыграли совершенно одинаковые по статусу роли - оба сыграли главные роли. Они сыграли строителей, которые нашли клад и захотели им распорядиться по собственному желанию.
В поисках золотого ..., 1992
А участие в данном фильме явно не идет в зачет хороших ролей. Про фильм - не будем. Лучше не знать, что такие актеры снимались в "таком".
Мастер и Маргарита
А вот это интересная работа двух актеров. Борислав Брондуков в этой экранизации сыграл Варенуху.
А Леонид Куравлев сыграл Никанора Босого.
А Леонид Куравлев сыграл Никанора Босого.
Также вместе они сыграли в фильме 1990 года "Испанская актриса для русского министра". Но фильм этот малоизвестен и не отличается качеством.
Чисто теоретически, вместе они участвовали в съемках фильма "Мимино". У Леонида Куравлева там хоть и маленькая, но роль. А роль Борислава Брондукова почти полностью была вырезана. Он там остался лишь на втором плане в толпе.
Чисто теоретически, вместе они участвовали в съемках фильма "Мимино". У Леонида Куравлева там хоть и маленькая, но роль. А роль Борислава Брондукова почти полностью была вырезана. Он там остался лишь на втором плане в толпе.
Источник:
Ссылки по теме:
- Роковой советский мюзикл, который показали в новогоднюю ночь и отправили на полку
- «Золушка»: за кадром послевоенной советской сказки
- 30 приёмов в кино, которые далеки от реальности и бесят зрителей
- 25 коротких фактов о советских фильмах 60-х годов. Часть 3
- 15 интересных фактов про фильм "Ирония судьбы, или С легким паром"
Новости партнёров
реклама
Даже не предполагал, что так много совместных фильмов!
с Рождеством!