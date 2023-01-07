FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 11349 постов • 1210 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино
Совместные роли Борислава Брондукова и Леонида Куравлёва в советских фильмах

Совместные роли Борислава Брондукова и Леонида Куравлёва в советских фильмах

Автор:
07 января 2023 10:23
Сообщество : Кино
Метки: Борислав Брондуков   Леонид Куравлев   актеры   кино   советское кино   фильм   
3641
20
Борислава Брондукова часто называют королем эпизода. Давайте посчитаем, сколько у него совместных фильмов с Леонидом Куравлёвым?
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Борислав Брондуков   Леонид Куравлев   актеры   кино   советское кино   фильм   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
сеньор Леонсио 8 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Sapsan 2 часа назад
Было уже?

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Дмитрий 4 часа назад
Реально, я офигел!
Даже не предполагал, что так много совместных фильмов!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6
Владимир Герасименко 6 часов назад
На фото справа Павел Воля?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Лимонадный Джо 6 часов назад
Очень много совместно снимались Куравлёв и Высоцкий.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
988
Александр Долматов 7 часов назад
Сразу вспомнил "Шерлок Холмс ХХ век" и "Раз на раз не приходится". Оба фильма очень нравятся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Денис Ануфриев 8 часов назад
а теперь давайте вспомним совместные роли Миронова и Папанова
с Рождеством!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Лан не урчи

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

358750



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Будем говорить с вами на языке силы, раз по-другому не понимаете»: Дмитрий Медведев назвал отправку&nbsp; фрегата «Адмирал Горшков» и «Цирконы» главным подарком к новому году
«Будем говорить с вами на языке силы, раз по-другому не понимаете»: Дмитрий Медведев...
Фотографии из прошлого
Фотографии из прошлого
Набирающие популярность в сообществах
Эта радужная рыбка рождается самкой и с возрастом становится самцом
Эта радужная рыбка рождается самкой и с возрастом становится самцом
Кто по профессии Ипполит из "Иронии судьбы"
Кто по профессии Ипполит из "Иронии судьбы"
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ребёнок из прошлого

Лучшие демотиваторы
Любимая женщина механика Гаврилова

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#подборка#СССР#Прикол#соцсети#девушки#рождество#праздник
#фото#история#картинки#интересное#Интересные#животные#Ynews#фильм
#фотографии#люди#кино#Приколы#страна#интересно#Россия#Украина
30 приёмов в кино, которые далеки от реальности и бесят зрителей 30 приёмов в кино, которые далеки от реальности и бесят зрителей 20 ляпов в фильмах, которые не все заметили 20 ляпов в фильмах, которые не все заметили «Золушка»: за кадром послевоенной советской сказки «Золушка»: за кадром послевоенной советской сказки Роковой советский мюзикл, который показали в новогоднюю ночь и отправили на полку Роковой советский мюзикл, который показали в новогоднюю ночь и отправили на полку 25 коротких фактов о советских фильмах 60-х годов. Часть 3 25 коротких фактов о советских фильмах 60-х годов. Часть 3

На что жалуетесь?

Вернуться