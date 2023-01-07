Совместные роли Борислава Брондукова и Леонида Куравлёва в советских фильмах

Также вместе они сыграли в фильме 1990 года "Испанская актриса для русского министра". Но фильм этот малоизвестен и не отличается качеством.



Чисто теоретически, вместе они участвовали в съемках фильма "Мимино". У Леонида Куравлева там хоть и маленькая, но роль. А роль Борислава Брондукова почти полностью была вырезана. Он там остался лишь на втором плане в толпе.