«Бабули», «юноши» и «девочки» с подвохом: яркие возрастные преображения советских актёров и актрис

Однако немаловажную роль в этом перевоплощении играют чувства и эмоции, передаваемые зрителю через экран. А тут на первый план уже выходит талант, который, без сомнения, есть у следующих актёров, справившихся со своей задачей на отлично.

И начнём с Янины Жеймо, сыгравшей в старой чёрно-белой сказке Золушку. По сюжету девушке лишь 16 лет, однако, самой актрисе на момент съёмок уже стукнуло 38. Чтобы скрыть возраст, авторы прибегли к небольшой хитрости, а именно снимали Жеймо только при искусственном свете и исключительно в вечернее время.