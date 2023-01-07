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«Бабули», «юноши» и «девочки» с подвохом: яркие возрастные преображения советских актёров и актрис

«Бабули», «юноши» и «девочки» с подвохом: яркие возрастные преображения советских актёров и актрис

Автор:
07 января 2023 01:45
Сообщество : Кино
Метки: актёры и актрисы   возраст не помеха   культовые роли   преображения   советское кино   таланты   
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Не секрет, что ради заветных ролей актёрам нередко приходится преображаться – худеть, толстеть, перекрашивать или сбривать волосы. Ведь порой им приходится играть персонажей далеко не своего возраста.

Однако немаловажную роль в этом перевоплощении играют чувства и эмоции, передаваемые зрителю через экран. А тут на первый план уже выходит талант, который, без сомнения, есть у следующих актёров, справившихся со своей задачей на отлично.


 И начнём с Янины Жеймо, сыгравшей в старой чёрно-белой сказке Золушку. По сюжету девушке лишь 16 лет, однако, самой актрисе на момент съёмок уже стукнуло 38. Чтобы скрыть возраст, авторы прибегли к небольшой хитрости, а именно снимали Жеймо только при искусственном свете и исключительно в вечернее время.

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Колоритному Алексею Трофимову по сюжету «Офицеров» было всего 20 лет, а вот актёру Георгию Юматову, сыгравшему его – 44 года. Чтобы омолодить актёра, гримёрам приходилось использовать маски из яичного белка и ленты, а также натягивать кожу на затылке.

Надежде Румянцевой всегда удавалось идеально вписаться в роли молоденьких девочек. Фильм «Королева бензоколонки» не стал исключением, ведь 17-летнюю героиню актриса играла, когда ей исполнилось 32 года.

А вот в картине «Любовь и голуби» всё перевернули с ног на голову. Режиссер Владимир Меньшов без раздумий взял на роль Надюхи актрису Нину Дорошину, которой на момент съёмок уже было 50 лет. Тем не менее, в кино её решили сделать моложе, ведь в конце её героиня оказывалась беременной. Правда, сама Дорошина испытывала некий дискомфорт, ведь её партнёру по съёмочной площадке Александру Михайлову было 38 лет. Правда, в кадре такая разница в возрасте не замечалась.

Наталью Тенякову наоборот же состарили. Несмотря на то, что актриса на 10 лет была младше Дорошиной, она весьма талантливо сыграла запомнившуюся зрителям бабу Шуру.

Можно ли сыграть восьмиклассницу в 27 лет? Да, что показала Татьяна Канаева в фильме «Это мы не проходили». Если об этом не знать, подвох улавливается с трудом.

Наталья Крачковская в картине «Иван Васильевич меняет профессию» выглядит весьма зрелой женщиной, хотя на момент съёмок ей было всего 34 года. Тем не менее, желаемый эффект был достигнут довольно просто: режиссёр попросил актрису набрать дополнительный вес для роли.

Наверняка каждый полагал, что в знаменитой троице Евгений Моргунов самый старший, ведь он смотрелся куда солиднее «Балбеса и Труса». На самом же деле по паспорту он был самый младший. Никулин был старше его на 6 лет, тогда как Вицин и вовсе на 10 лет.

Согласитесь, сложно заметить подвох (да и не хочется его искать) за безграничным талантом советских актёров.

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Метки: актёры и актрисы   возраст не помеха   культовые роли   преображения   советское кино   таланты   
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5  комментариев
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72k
Viktor 4 часа назад
Ну как же можно было забыть Георгия Михайловича Вицина, в 38 сыгравшего дряхлого деда Мусия и в 47 - 18-ти летнего Мишу Бальзаминова!


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1k
Lexx Полчаса назад
28 лет. А по фильму 18.
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92k
parallax 3 часа назад
Глядя на Крачковскую и Моргунова, делаем вывод - полнота сильно старит. Есть стимул сбросить лишний вес.
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39k
turyst 5 часов назад
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Антибиотик
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