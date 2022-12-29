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За маской грима: мощные преображения актёров и актрис, пожертвовавших своей внешностью

За маской грима: мощные преображения актёров и актрис, пожертвовавших своей внешностью

Автор:
29 декабря 2022 23:50
Сообщество : Кино
Метки: актрисы   актёры   внешность   грим   кино   преображения   роли   
675
39

Каждый актёр мечтает, чтобы его карьера пестрила престижными кинопремиями. Ради этого они готовы на многое, ведь, чем сложнее образ и роль, тем выше шанс их получить. Именно поэтому многие актёры и актрисы готовы на безумные эксперименты со своей внешностью и нанесение тонн грима.

Вот лишь малая часть примеров. Правда, далеко не все они были оценены по достоинству.

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Метки: актрисы   актёры   внешность   грим   кино   преображения   роли   
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Фома 45 минут назад
Джаред Лето-Зельдин
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Фома 43 минуты назад
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Фома Corvus Corax Полчаса назад
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Антибиотик
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