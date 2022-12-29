За маской грима: мощные преображения актёров и актрис, пожертвовавших своей внешностью

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Каждый актёр мечтает, чтобы его карьера пестрила престижными кинопремиями. Ради этого они готовы на многое, ведь, чем сложнее образ и роль, тем выше шанс их получить. Именно поэтому многие актёры и актрисы готовы на безумные эксперименты со своей внешностью и нанесение тонн грима.
Вот лишь малая часть примеров. Правда, далеко не все они были оценены по достоинству.
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