За маской грима: мощные преображения актёров и актрис, пожертвовавших своей внешностью

Каждый актёр мечтает, чтобы его карьера пестрила престижными кинопремиями. Ради этого они готовы на многое, ведь, чем сложнее образ и роль, тем выше шанс их получить. Именно поэтому многие актёры и актрисы готовы на безумные эксперименты со своей внешностью и нанесение тонн грима.