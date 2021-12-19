На Ямале среди ночи в квартиру с чердака провалился бомж

«Сегодня ночью меня посетил посторонний человек, который упал к нам в туалет с чердака моего дома. Что он делал на чердаке нашего дома, для нас остается загадкой…», – поделилась Татьяна.
Она задалась вопросом, из чего же сделан потолок в таких квартирах.
К посту северянка приложила видео с места происшествия, на котором видно, что по санузлу разбросан строительный мусор с крыши, который также в достаточном количестве попал и в сам унитаз, и на бойлер.
На потолке видна огромная черная дыра.
«Теперь мы будем видеть нашу крышу, хорошо, что не звезды», – печальным голосом говорит Татьяна.
Как выяснилось, бездомный попал на чердак через соседний подъезд. Нежданного гостя уже задержала полиция.
Произошедшее прокомментировали сотрудники городского УЖКХ: «В результате постоянной течи кровли подвержено гниению чердачное перекрытие, наступив на него, человек провалился. Капитальный ремонт запланирован в 2022 году».
Пострадавшая планирует обращаться в управляющую компанию и прокуратуру.
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Ну всё, пропал дом...