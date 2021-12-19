На Ямале среди ночи в квартиру с чердака провалился бомж

«Теперь мы будем видеть нашу крышу, хорошо, что не звезды», – печальным голосом говорит Татьяна.

Как выяснилось, бездомный попал на чердак через соседний подъезд. Нежданного гостя уже задержала полиция.

Произошедшее прокомментировали сотрудники городского УЖКХ: «В результате постоянной течи кровли подвержено гниению чердачное перекрытие, наступив на него, человек провалился. Капитальный ремонт запланирован в 2022 году».

Пострадавшая планирует обращаться в управляющую компанию и прокуратуру.