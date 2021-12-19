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На Ямале среди ночи в квартиру с чердака провалился бомж

На Ямале среди ночи в квартиру с чердака провалился бомж (2 фото + 1 видео)

Автор:
19 декабря 2021 11:03
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: бомж   видео   крыша   люди   провалился   фото   чердак   
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«Сегодня ночью меня посетил посторонний человек, который упал к нам в туалет с чердака моего дома. Что он делал на чердаке нашего дома, для нас остается загадкой…», – поделилась Татьяна.

Она задалась вопросом, из чего же сделан потолок в таких квартирах.


К посту северянка приложила видео с места происшествия, на котором видно, что по санузлу разбросан строительный мусор с крыши, который также в достаточном количестве попал и в сам унитаз, и на бойлер.

На потолке видна огромная черная дыра.


«Теперь мы будем видеть нашу крышу, хорошо, что не звезды», – печальным голосом говорит Татьяна.

Как выяснилось, бездомный попал на чердак через соседний подъезд. Нежданного гостя уже задержала полиция.


Произошедшее прокомментировали сотрудники городского УЖКХ: «В результате постоянной течи кровли подвержено гниению чердачное перекрытие, наступив на него, человек провалился. Капитальный ремонт запланирован в 2022 году».

Пострадавшая планирует обращаться в управляющую компанию и прокуратуру.


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Метки: бомж   видео   крыша   люди   провалился   фото   чердак   
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GoInDown 2 часа назад
Просто дед мороз не дошел до дымохода.....
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Юрьевич 40 минут назад
"Капитальный ремонт запланирован в 2022 году"

Ну всё, пропал дом...
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Владимир 53 минуты назад
это был Карлсон,который живет на крыше
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8k
Злокрыс 59 минут назад
а ведь мог бы к Татьяне в ванную упасть.
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Татьяна Застелюк 2 часа назад
Бомж то хоть живой??
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