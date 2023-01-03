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На севере Калифорнии Tesla сорвалась с обрыва с высоты 75 метров. Все пассажиры выжили

На севере Калифорнии Tesla сорвалась с обрыва с высоты 75 метров. Все пассажиры выжили

Автор:
03 января 2023 21:16
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Tesla   Калифорния   Чертов Спуск   машина   пропасть   скала   
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До воды машина не долетела, ударилась о скалу, несколько раз перевернулась и встала на колеса. Там ее и обнаружили спасатели. Все четверо пассажиров – двое взрослых и два ребенка – были живы и в сознании.

Этот отрезок дороги местные прозвали Чертов Спуск (Devil’s Slide) из-за того, что на нем часто летают машины. Обычно никто не выживает, эти четверо первые, кто остался в живых.

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Как пишет издание Fox News, ссылаясь на данные офиса шерифа округа Сан-Матео, двое взрослых получили неопасные для жизни травмы, а двое детей - четырёх и девяти лет, - не пострадали.

«Когда мы прибыли на место происшествия, мы с помощью бинокля смогли заметить движение на переднем сиденье через лобовое стекло. Таким образом, мы знали, что у нас есть по крайней мере один живой человек».

«Мы немедленно разработали план, чтобы спустить спасателей к машине, чтобы они могли посмотреть и оценить, что у нас было», — сказал представитель Cal Fire на месте происшествия.

Чтобы эвакуировать пострадавших из автомобиля, который приземлился на колеса у подножия скалистого утеса, было вызвано несколько вертолетов.

75 метров – это высота 25-этажного здания.

Поставь на край крыши машину с людьми и столкни вниз.

Источник:

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Метки: Tesla   Калифорния   Чертов Спуск   машина   пропасть   скала   
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