Новый мультик от Disney «Странный мир» - с треском провалился в прокате

Одни только расходы на продакшн «Странного мира» составили $180 миллионов и столько же студия потратила на маркетинг и дистрибуцию.

Вернет ли «Disney» вложенные 360 миллионов долларов в гомосексуальную лабуду?



По мнению экспертов, Disney не увидит этой суммы даже на стриминговых сервисах.



Пока в руководстве «Disney» будет сидеть тетка, у которой двое детей с этими самыми проблемами, не удивительно, что она своей целью поставила сделать все без исключения мультфильмы «Disney» радужными, компании будет сложно привлекать массового зрителя.



Зритель голосует ногами - он просто не поведет в кинотеатры детей смотреть это радужное что-то там!

Еще одна удивительная новость: мировые сборы ещё хуже, чем американские.



Общая касса составит не больше 50 миллионов долларов, 25 из которых уйдут кинотеатрам. Похоже, что в итоге Дисней получит минус $ 335 миллионов.



Что-то народу совсем не понравилось.