Новый мультик от Disney «Странный мир» - с треском провалился в прокате

Он ЛГБТ, и это, знаете ли, первый анимационный фильм от студии Дисней за последние 30 лет, который провалился.
Распиаренный в СМИ мультик о космических приключениях Серчера Клейда и его сына-гомосексуалиста Итона не зашел народу, похоже, совсем и собрал с 4174 экранов в Америке всего 18 миллионов за первые 5 дней проката, при прогнозе сборов минимум в $40 миллионов долларов.
Что значит - космические приключения подростка гомосексуалиста дали одну из самых жалких касс в истории компании.
А еще мультик заработал худший рейтинг среди зрителей.
Одни только расходы на продакшн «Странного мира» составили $180 миллионов и столько же студия потратила на маркетинг и дистрибуцию.
Вернет ли «Disney» вложенные 360 миллионов долларов в гомосексуальную лабуду?
По мнению экспертов, Disney не увидит этой суммы даже на стриминговых сервисах.
Пока в руководстве «Disney» будет сидеть тетка, у которой двое детей с этими самыми проблемами, не удивительно, что она своей целью поставила сделать все без исключения мультфильмы «Disney» радужными, компании будет сложно привлекать массового зрителя.
Зритель голосует ногами - он просто не поведет в кинотеатры детей смотреть это радужное что-то там!
Еще одна удивительная новость: мировые сборы ещё хуже, чем американские.
Общая касса составит не больше 50 миллионов долларов, 25 из которых уйдут кинотеатрам. Похоже, что в итоге Дисней получит минус $ 335 миллионов.
Что-то народу совсем не понравилось.
Источник:
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