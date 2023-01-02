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Новый мультик от Disney «Странный мир» - с треском провалился в прокате

Новый мультик от Disney «Странный мир» - с треском провалился в прокате

Автор:
02 января 2023 09:18
Метки: Disney   Новый мультик   странный мир   
473
3

Он ЛГБТ, и это, знаете ли, первый анимационный фильм от студии Дисней за последние 30 лет, который провалился.
Распиаренный в СМИ мультик о космических приключениях Серчера Клейда и его сына-гомосексуалиста Итона не зашел народу, похоже, совсем и собрал с 4174 экранов в Америке всего 18 миллионов за первые 5 дней проката, при прогнозе сборов минимум в $40 миллионов долларов.




Что значит - космические приключения подростка гомосексуалиста дали одну из самых жалких касс в истории компании.

А еще мультик заработал худший рейтинг среди зрителей.


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Одни только расходы на продакшн «Странного мира» составили $180 миллионов и столько же студия потратила на маркетинг и дистрибуцию.
Вернет ли «Disney» вложенные 360 миллионов долларов в гомосексуальную лабуду?

По мнению экспертов, Disney не увидит этой суммы даже на стриминговых сервисах.

Пока в руководстве «Disney» будет сидеть тетка, у которой двое детей с этими самыми проблемами, не удивительно, что она своей целью поставила сделать все без исключения мультфильмы «Disney» радужными, компании будет сложно привлекать массового зрителя.

Зритель голосует ногами - он просто не поведет в кинотеатры детей смотреть это радужное что-то там!


Еще одна удивительная новость: мировые сборы ещё хуже, чем американские.

Общая касса составит не больше 50 миллионов долларов, 25 из которых уйдут кинотеатрам. Похоже, что в итоге Дисней получит минус $ 335 миллионов.

Что-то народу совсем не понравилось.

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Метки: Disney   Новый мультик   странный мир   
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8  комментариев
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18k
Алексей Теуш 2 часа назад
Хе-хе, 3,14дорасы пролетели мимо кассы!
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17k
Александр 4 минуты назад
Пусть продолжают в том же духе. Провал наверно потому, что мало гомиков было, надо чтобы был не один, а все.
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1k
Нудник Шпилкес 13 минут назад
гомосеки ща начнут гнать, что мол, натуралы виноваты в провале
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6k
Copycat 56 минут назад
Достать ножи 2 тоже хрень полная, смотрю такой и думаю "а что это актриса не играет, она что не умеет?" а она и не актриса вовсе....
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5k
Котэ Час назад
ну нам то что? Дисней из РФ ушёл. ТВ канал закрыт. Легально-официально его в РФ не покажут
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4k
sos1960sos Час назад
В нашем прокате из названия надо убрать две буквы: "т" и "н"...
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6k
Mixalych 2 часа назад
Еще бы Нетфликс ответил за негроидных эльфов и был бы порядок
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Иван Кемеров

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