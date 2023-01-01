<<Фильмы с элементами ЛГБТ больше показывать в кино не будут>>

Ну вот и начался 2023 год с хороших новостей.
Закон о запрете пропаганды ЛГБТ вступил в силу и потянул за собой изменения в разных сферах нашей жизни. Правительство сформировало документ с новыми правилами выдачи прокатного удостоверения к фильмам.
Теперь киноленту могут запретить к показу, если она содержит «материалы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, педофилию, смену пола».
Целующихся мужиков на больших экранах больше не будет, причем это правило относится как к зарубежным, так и к отечественным фильмам.
Также теперь Минкульт может привлекать экспертный совет для более точной оценки фильмов на наличие в них всякого запрещенного.
Кстати, с 2013 года у нас много чего нельзя показывать, к примеру, курение, употребление алкоголя в кадре, наркотики, экстремизм и матом ругаться героям тоже не положено, как и заниматься прелюбодеяниями в особо откровенных сценах.
Источник:
- В Швейцарии открыли кинотеатр-мечту киномана
- Пользователи Твиттера рассказали о зрителях в кино, которые запомнились им не меньше, чем сам фильм
- Киномемы для киноманов
- Александр Хинштейн предложил блокировать сайты за пропаганду ЛГБТ
- Забавная попытка пройти на киносеанс вдвоем по одному билету
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Неужели у кого-то признаки сознания начали проявляться, чтобы не допускать эту гнусную пропаганду в широкие массы населения, на территории России?
А я сейчас серьёзно Лесби Голубо Порно Транс?????
Да убейтесь вы об стену.
ВАС КТО-ТО ТРОГАЕТ?, Да боже упаси!!!
вас обходят стороной самые конченые бомжи.
ПС. Я не верю, что это произошло само собой, Кто-то запустил окно "Овертона", не зная, что...
(в обратном направлении, писец был не выявлен )
ССК Может когда-ниудь победит его величество ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ
кто они после этого?
Как много в этом звуке для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось! ...
Ещё надо было доработать закон про мат в переводе фильмов.
А то смотришь со стороны безобидный фильм а там в переводе мат перемат.