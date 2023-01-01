<<Фильмы с элементами ЛГБТ больше показывать в кино не будут>>

Закон о запрете пропаганды ЛГБТ вступил в силу и потянул за собой изменения в разных сферах нашей жизни. Правительство сформировало документ с новыми правилами выдачи прокатного удостоверения к фильмам.

Теперь киноленту могут запретить к показу, если она содержит «материалы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, педофилию, смену пола».

Целующихся мужиков на больших экранах больше не будет, причем это правило относится как к зарубежным, так и к отечественным фильмам.