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Фильмы с элементами ЛГБТ больше показывать в кино не будут

Фильмы с элементами ЛГБТ больше показывать в кино не будут

Автор:
01 января 2023 07:49
Сообщество : Кино
Метки: запрет   кино   кинотеатры   лгбт   пропаганда   фильмы   
1120
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Ну вот и начался 2023 год с хороших новостей.

Закон о запрете пропаганды ЛГБТ вступил в силу и потянул за собой изменения в разных сферах нашей жизни. Правительство сформировало документ с новыми правилами выдачи прокатного удостоверения к фильмам.


Теперь киноленту могут запретить к показу, если она содержит «материалы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, педофилию, смену пола».

Целующихся мужиков на больших экранах больше не будет, причем это правило относится как к зарубежным, так и к отечественным фильмам.

Также теперь Минкульт может привлекать экспертный совет для более точной оценки фильмов на наличие в них всякого запрещенного.

Кстати, с 2013 года у нас много чего нельзя показывать, к примеру, курение, употребление алкоголя в кадре, наркотики, экстремизм и матом ругаться героям тоже не положено, как и заниматься прелюбодеяниями в особо откровенных сценах.



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Метки: запрет   кино   кинотеатры   лгбт   пропаганда   фильмы   
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11  комментариев
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9k
Shtoppi Час назад
<<Фильмы с элементами ЛГБТ больше показывать в кино не будут>>
------------
Неужели у кого-то признаки сознания начали проявляться, чтобы не допускать эту гнусную пропаганду в широкие массы населения, на территории России?
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3k
Дмитрий Круглов 9 минут назад
Странную Вы картинку использовали, чтобы иллюстрировать статью. Что теперь получается без "интересных западных фильмов" кинотеатры будут пустые?
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2k
анатолий горленко 10 минут назад
[мат] это нормальный человек воспримет всерьёз.
А я сейчас серьёзно Лесби Голубо Порно Транс?????
Да убейтесь вы об стену.
ВАС КТО-ТО ТРОГАЕТ?, Да боже упаси!!!
вас обходят стороной самые конченые бомжи.
ПС. Я не верю, что это произошло само собой, Кто-то запустил окно "Овертона", не зная, что...
(в обратном направлении, писец был не выявлен )
ССК Может когда-ниудь победит его величество ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ
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−3
zfho.info 12 минут назад
Плешивый х / уй !
Как много в этом звуке для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось! ...
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886
Иван 20 минут назад
Учитывая то, что в Голливуде сейчас без гомосятины не обходится ни одного фильма, то запрещать можно всю их продукцию скопом. Тем более, что западный кинематограф давно уже скатился на дно. Вот только не знаю, будет ли от этого какой-то толк. Народ всё равно будет смотреть эти фильмы. Пусть не в кинотеатре, а у себя дома, но будет. Привыкли уже коротать вечера под что-то новенькое.
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1k
VSh Полчаса назад
Как и заниматься прелюбодеяниями в особо откровенных сценах. Порнуху тоже запретят? Вы чё ку ку, да я за такое весь мир в труху.
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11k
Джон Уик Полчаса назад
Вот это правильно очень поощряю. Педиков терпеть не могу особенно в кино. А ну их в жопу.
Ещё надо было доработать закон про мат в переводе фильмов.
А то смотришь со стороны безобидный фильм а там в переводе мат перемат.
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4k
Frank Borman Полчаса назад
П@дарасы, вон с экрана!
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31k
Fat boy slim is * in a heaven 46 минут назад
Это ж геноцЫд либерастов
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