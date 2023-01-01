20 крылатых фраз из популярных новогодних фильмов

Не спорим, список не полный. Это просто повод напомнить о хорошем кино!
Карнавальная ночь (1956)
Товарищи! Есть установка весело встретить Новый год!
Бабу-Ягу со стороны брать не будем. Воспитаем в своем коллективе.
Я и сам шутить не люблю, и людям не дам.
Но, стоит только нам взять телескоп и посмотреть вооруженным глазом, то мы уже видим две звездочки, три звездочки, четыре звездочки... Лучше всего, конечно, пять звездочек!
Ирония судьбы, или С легким паром! (1975)
Пить надо меньше! Надо меньше пить!
Какая гадость... Какая гадость эта ваша заливная рыба!
Нашлись добрые люди… Подогрели, обобрали. То есть подобрали, обогрели…
Понимаете, каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню. Это у нас такая традиция…
Чародеи (1982)
Видеть цель, верить в себя и не замечать препятствий!
Ну кто так строит, а? Кто так строит?
Главное, чтобы костюмчик сидел!
Ну, я вам покажу, как чужих невест заколдовывать!
У вас не волшебство, а брак сплошной.
Один дома (1990)
Мы его не забыли. Мы его просто недосчитали…
Эй! Я ем всякую дрянь и смотрю всякую чушь! Ну, где же вы?
Мама, а как Санта-Клаус пройдет через таможню?
Отпуск по обмену (2006)
Мне нравятся цветы, вот бы их добавить и в мою жизнь.
Я не собираюсь в тебя влюбляться. Даю слово.
А знаешь, абсолютная честность весьма освежает...
Мне нужен покой и тишина. Ну, что там люди ищут в отпуске?
Источник:
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