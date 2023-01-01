FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 11340 постов • 1208 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино
20 крылатых фраз из популярных новогодних фильмов

20 крылатых фраз из популярных новогодних фильмов

Автор:
01 января 2023 09:36
Сообщество : Кино
Метки: кино   новый год   фильм   фото   фраза   цитата   
237
6

Не спорим, список не полный. Это просто повод напомнить о хорошем кино!

Карнавальная ночь (1956)

×
×

Товарищи! Есть установка весело встретить Новый год!


Бабу-Ягу со стороны брать не будем. Воспитаем в своем коллективе.


Я и сам шутить не люблю, и людям не дам.


Но, стоит только нам взять телескоп и посмотреть вооруженным глазом, то мы уже видим две звездочки, три звездочки, четыре звездочки... Лучше всего, конечно, пять звездочек!


Ирония судьбы, или С легким паром! (1975)

Пить надо меньше! Надо меньше пить!


Какая гадость... Какая гадость эта ваша заливная рыба!


Нашлись добрые люди… Подогрели, обобрали. То есть подобрали, обогрели…


Понимаете, каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню. Это у нас такая традиция…


Чародеи (1982)

Видеть цель, верить в себя и не замечать препятствий!


Ну кто так строит, а? Кто так строит?


Главное, чтобы костюмчик сидел!


Ну, я вам покажу, как чужих невест заколдовывать!


У вас не волшебство, а брак сплошной.


Один дома (1990)

Мы его не забыли. Мы его просто недосчитали…


Эй! Я ем всякую дрянь и смотрю всякую чушь! Ну, где же вы?


Мама, а как Санта-Клаус пройдет через таможню?


Отпуск по обмену (2006)

Мне нравятся цветы, вот бы их добавить и в мою жизнь.


Я не собираюсь в тебя влюбляться. Даю слово.


А знаешь, абсолютная честность весьма освежает...


Мне нужен покой и тишина. Ну, что там люди ищут в отпуске?


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: кино   новый год   фильм   фото   фраза   цитата   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Горец Ю Час назад
Иди в баню!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
homerchik Полчаса назад
Yippee-ki-yay motherfucker
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Lexx 41 минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alove_Roleen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

367550



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Казахстан депортировал в Россию сбежавшего от отправки на фронт майора ФСО
Казахстан депортировал в Россию сбежавшего от отправки на фронт майора ФСО
Всемирная федерация бокса решила запретить трансам выступать против нормальных спортсменов
Всемирная федерация бокса решила запретить трансам выступать против нормальных спортсменов
Набирающие популярность в сообществах
Суматранский полосатый кролик: Самый редкий кролик на планете. Почти вся информация о нём – лишь домыслы и предположения
Суматранский полосатый кролик: Самый редкий кролик на планете. Почти вся информация о...
Российский футбол заплутал в двух соснах
Российский футбол заплутал в двух соснах
iPhone 12 Pro уцелел после спадения с 26 этажа (2 фото)
iPhone 12 Pro уцелел после спадения с 26 этажа (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Пришелец из прошлого

Лучшие демотиваторы
Любимая женщина механика Гаврилова

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#животные#люди#Ynews#фильм#забавно#познавательно
#история#новый год#кино#СССР#подборка#Прикол#комментарии#дед мороз
#интересно#факты#интересное#фотографии#собака#роль#сво
Мечтали в детстве стать Дедом Морозом или Снегурочкой? Мечтали в детстве стать Дедом Морозом или Снегурочкой? 25 коротких фактов про советские фильмы 60-х годов. Часть 2 25 коротких фактов про советские фильмы 60-х годов. Часть 2 Как снимали магическую сказку «Вечера на хуторе близ Диканьки» Как снимали магическую сказку «Вечера на хуторе близ Диканьки» Как мог бы выглядеть «Властелин колец», если бы его снимали по канонам Болливуда Как мог бы выглядеть «Властелин колец», если бы его снимали по канонам Болливуда 25 коротких фактов о советских фильмах 60-х годов. Часть 3 25 коротких фактов о советских фильмах 60-х годов. Часть 3 "В джазе только девушки": настоящие цветные фотографии со съёмок "В джазе только девушки": настоящие цветные фотографии со съёмок

На что жалуетесь?

Вернуться