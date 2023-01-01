20 крылатых фраз из популярных новогодних фильмов

Товарищи! Есть установка весело встретить Новый год!

Бабу-Ягу со стороны брать не будем. Воспитаем в своем коллективе.

Я и сам шутить не люблю, и людям не дам.

Но, стоит только нам взять телескоп и посмотреть вооруженным глазом, то мы уже видим две звездочки, три звездочки, четыре звездочки... Лучше всего, конечно, пять звездочек!

Ирония судьбы, или С легким паром! (1975)