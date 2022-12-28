"В джазе только девушки": настоящие цветные фотографии со съёмок

И мне очень захотелось с вами ими поделиться, наверняка вы их не видели раньше.

Но для начала приведу интересный факт, о котором я даже не подозревала. Оказывается, картина-то изначально снималась в цвете! Как и требовал этого контракт Мэрилин Монро.

Однако от цветной плёнки отказались сознательно (мы все помним, что картина чёрно-белая), представляете?