"В джазе только девушки": настоящие цветные фотографии со съёмок

Не мог пройти мимо замечательных цветных фотографий со съёмок, поскольку очень люблю эту комедию, а вы, взглянув на них, нисколько не сомневаюсь, тоже не останетесь равнодушными. Они невероятны!
Многие из вас являются поклонниками замечательной картины "В джазе только девушки", которая вышла (только подумать!) 63 года назад - в марте 1959 года.
Если говорить о дословном переводе названия, то оно звучит, как: "Некоторые любят погорячее" ("Some Like It Hot").
И мне очень захотелось с вами ими поделиться, наверняка вы их не видели раньше.
Но для начала приведу интересный факт, о котором я даже не подозревала. Оказывается, картина-то изначально снималась в цвете! Как и требовал этого контракт Мэрилин Монро.
Однако от цветной плёнки отказались сознательно (мы все помним, что картина чёрно-белая), представляете?
Какое странное решение, подумала я, увидев эти цветные фотографии, и радовалась, как ребёнок, что нашла их, ведь разница между чёрно - белыми кадрами и цветными - колоссальная, а нас лишили этого удовольствия! Как же можно было отказаться от цвета в таком невероятном фильме - я не понимаю до сих пор, даже узнав о причинах.
Однако профессионалам виднее, и причинами отказа от цветной плёнки послужило то, что грим главных героев, коих сыграли актёры Джек Леммон и Тони Кёртис, после отсмотра первых кадров, снятых на цветную плёнку, выглядел во многом "слишком" - слишком ярок, слишком груб на мужских лицах, слишком тяжёл, ну и, в конце концов, выглядел слишком гротескно.
Слишком было заметно, что это мужчины, а не женщины, ведь по сюжету все вокруг не догадывалиь о том, что оркестр перестал с этого момента быть женским.
Ну и ещё одна причина, по которой создатели картины отказались от цветной плёнки, - это то, что таким образом комедия приобрела некий "лоск" старых гангстерских фильмов, которые были чёрно-белыми, эдакая стилизация под довоенные ленты.
И может быть, именно у чёрно-белой ленты есть своя магия, которая была бы утрачена, будь она цветной?
Ну теперь - к самому главному. Вот они, эти невероятные фотографии. Здесь и кадры из самой картины, и на съёмочной площадке, и постановочные фото.
Мэрилин Монро, конечно, великолепна, и неважно, на цветных фото или в чёрно-белом фильме.
Источник:
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Природой дана притягательность. Потрясающая женщина.
Ну блин, как можно было бы смотреть на такое? Фото в основном ретушированы
Что тогда что сейчас хорошеньких и готовых оголить чуть больше (а кто и не чуть) чем принято, с фигурками на разных любителей, просто море. Чем одна из них так выделяется то?