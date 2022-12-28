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"В джазе только девушки": настоящие цветные фотографии со съёмок

"В джазе только девушки": настоящие цветные фотографии со съёмок

Автор:
28 декабря 2022 10:42
Сообщество : Кино
Метки: Фотографии со съёмок   в джазе только девушки   кино   фильм   фото   цветные фото   
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Не мог пройти мимо замечательных цветных фотографий со съёмок, поскольку очень люблю эту комедию, а вы, взглянув на них, нисколько не сомневаюсь, тоже не останетесь равнодушными. Они невероятны!

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Многие из вас являются поклонниками замечательной картины "В джазе только девушки", которая вышла (только подумать!) 63 года назад - в марте 1959 года.

Если говорить о дословном переводе названия, то оно звучит, как: "Некоторые любят погорячее" ("Some Like It Hot").

И мне очень захотелось с вами ими поделиться, наверняка вы их не видели раньше.

Но для начала приведу интересный факт, о котором я даже не подозревала. Оказывается, картина-то изначально снималась в цвете! Как и требовал этого контракт Мэрилин Монро.

Однако от цветной плёнки отказались сознательно (мы все помним, что картина чёрно-белая), представляете?

Какое странное решение, подумала я, увидев эти цветные фотографии, и радовалась, как ребёнок, что нашла их, ведь разница между чёрно - белыми кадрами и цветными - колоссальная, а нас лишили этого удовольствия! Как же можно было отказаться от цвета в таком невероятном фильме - я не понимаю до сих пор, даже узнав о причинах.

Однако профессионалам виднее, и причинами отказа от цветной плёнки послужило то, что грим главных героев, коих сыграли актёры Джек Леммон и Тони Кёртис, после отсмотра первых кадров, снятых на цветную плёнку, выглядел во многом "слишком" - слишком ярок, слишком груб на мужских лицах, слишком тяжёл, ну и, в конце концов, выглядел слишком гротескно.

Слишком было заметно, что это мужчины, а не женщины, ведь по сюжету все вокруг не догадывалиь о том, что оркестр перестал с этого момента быть женским.

Ну и ещё одна причина, по которой создатели картины отказались от цветной плёнки, - это то, что таким образом комедия приобрела некий "лоск" старых гангстерских фильмов, которые были чёрно-белыми, эдакая стилизация под довоенные ленты.

И может быть, именно у чёрно-белой ленты есть своя магия, которая была бы утрачена, будь она цветной?

Ну теперь - к самому главному. Вот они, эти невероятные фотографии. Здесь и кадры из самой картины, и на съёмочной площадке, и постановочные фото.

Мэрилин Монро, конечно, великолепна, и неважно, на цветных фото или в чёрно-белом фильме.

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Метки: Фотографии со съёмок   в джазе только девушки   кино   фильм   фото   цветные фото   
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9k
GROMOZEKA Час назад
Шикарный фильм!
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1
Ануар 5 минут назад
Вот смотрю, Мэрилин далеко не красавица, фигура даже не очень, но блин как магнит.
Природой дана притягательность. Потрясающая женщина.
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7k
Nikolay Полчаса назад
Прекрасный фильм! Даже Мерлин Монро не смогла его сильно испортить
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203
Странник Nikolay 10 минут назад
Зря вы так, она вовсе не плоха. По моему мнению, что бы так отзываться о М.Монро, человек сам должен достигнуть высот хотя бы существенно выше среднего.
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1k
Максим Макашев 39 минут назад
Согласен! Чёрно-белый вариант, к которому все привыкли выигрывает, по сравнению с цветным. Точно также, как ПРОИГРЫВАЮТ чёрно-белым ( исходным ) вариантам раскрашенные версии отечественных фильмов
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8k
au3 49 минут назад
"Как же можно было отказаться от цвета в таком невероятном фильме - я не понимаю до сих пор, даже узнав о причинах."

Ну блин, как можно было бы смотреть на такое? Фото в основном ретушированы
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3k
DVPET 54 минуты назад
Чего Мэрилин так восхищаются? Ну хорошенькая, да. Раскрепощенная достаточно для своего времени. Фигурка на любителя.
Что тогда что сейчас хорошеньких и готовых оголить чуть больше (а кто и не чуть) чем принято, с фигурками на разных любителей, просто море. Чем одна из них так выделяется то?
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