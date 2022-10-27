Бодипозитив ≠ ожирение

Многие путают ожирение с бодипозитивом. Лень и обжорство — это вовсе не то, чем следовало бы гордиться. А вот принятие себя несмотря ни на что... Это действительно заслуживает уважения.

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2. Какой милый поросёнок 0 Источник:

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3. Ох... 0 Источник:

4. Мужчины с пузом занимались бодипозитивом до того, как это стало мейнстримом 0 Источник:

5. Жора Крофт — расхитительница холодильника 0 Источник:

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7. В это кто-то действительно мог поверить? 0 Источник:

8. Если бы черепашки-ниндзя занимлись не боевыми искусствами, а обжорством 0 Источник:

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10. Лосины идеально завершают образ. Или это не лосины? 0 Источник:

11. Столовые приборы для тех, кто хочет похудеть. Вес ложки чуть превышает 1 кг 0 Источник:

12. Да, но нет 0 Источник:

13. А вот здоровое чувство юмора всегда приветствуется 0 Источник:

14. Снимай с огня, уже горит 0 Источник:

15. Будьте на позитиве даже тогда, когда судьба превращает жизнь в полную ж... 0 Источник:

16. Вот это настоящий бодипозитив 0 Источник:

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