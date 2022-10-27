Бодипозитив ≠ ожирение

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Многие путают ожирение с бодипозитивом. Лень и обжорство — это вовсе не то, чем следовало бы гордиться. А вот принятие себя несмотря ни на что... Это действительно заслуживает уважения.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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