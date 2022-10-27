FISHKINET
Сообщество Юмор 15830 постов • 3159 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Бодипозитив ≠ ожирение

Бодипозитив ≠ ожирение

Автор:
27 октября 2022 21:40
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   бодипозитив   гордость   лишний вес   ожирение   странное   
1610
22
Многие путают ожирение с бодипозитивом. Лень и обжорство — это вовсе не то, чем следовало бы гордиться. А вот принятие себя несмотря ни на что... Это действительно заслуживает уважения.
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Прикол   Юмор   бодипозитив   гордость   лишний вес   ожирение   странное   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
820
Утренний вечер Час назад
Жиробасы - мимо, а вот инвалиды, хотя по сравнению с жиробасами, язык не поворачивается их так называть - заслуживают уважения.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
47
twincam 5 минут назад
странно как-то скатился топик, от жиробасов к инвалидам....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
339
Makfatym 6 минут назад
Комментарий к фото
...тут уже не только холодильника, эта и склады ГосОборонЗаказа разграбит...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
47
Сигизмунд Лазаревич 9 минут назад
Жирные это все мерзкие уроды. Нет исключения из этого правила.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Бернгард Кёне

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

91787



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Фильмография Василия Скромного, которого мы знаем по роли Гуся в «Приключениях Электроника»
Фильмография Василия Скромного, которого мы знаем по роли Гуся в «Приключениях...
Изыски монтажа: пост, который смогут прочувствовать не только электрики
Изыски монтажа: пост, который смогут прочувствовать не только электрики
Набирающие популярность в сообществах
Сказки Чуковского запрещали в сталинском СССР
Сказки Чуковского запрещали в сталинском СССР
Как сделать жильё дешёвым
Как сделать жильё дешёвым
А мы здесь все точно поместимся?
А мы здесь все точно поместимся?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда решил начать бегать

Лучшие демотиваторы
Packard дверей много не бывает

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#дтп#авто аварии#автомобили#люди#дети#автомир#Toyota#пешехода сбили
#Юмор#интересное#подборка#история#картинки#факты#Приколы#Россия#забавно#пешеходный переход
#Прикол#животные#аварии#в мире#креатив#удивительно#СССР#Девушка#кино#США
А мы здесь все точно поместимся? А мы здесь все точно поместимся? Не путайте бодипозитив с ожирением и ленью Не путайте бодипозитив с ожирением и ленью Пост попоболи электриков и слаботочников Пост попоболи электриков и слаботочников Остановки: от полной дичи до очень крутых Остановки: от полной дичи до очень крутых Жизненные ситуации, в которых оказывался каждый из нас Жизненные ситуации, в которых оказывался каждый из нас Кажется, мы стали забывать, как не должны выглядеть балконы Кажется, мы стали забывать, как не должны выглядеть балконы

На что жалуетесь?

Вернуться