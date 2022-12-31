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Загадка древности: почему он бьет старика дубиной?

Загадка древности: почему он бьет старика дубиной?

Автор:
31 декабря 2022 09:55
Метки: Дубина   бьет   старик   
243
4

Это, знаете ли, покрыто мраком тайны. Мифическая история, вдохновившая изображение, полностью утрачена. Можете сочинить свою, ведь любой отходил бы именно этого старика с большим удовольствием. Но никому пока не удается.


Кроме Геракла.

Геракл  охаживает дубиной  не простого старика, это Герас, божество и олицетворение старости. И давайте вспомним, что греки изображали положительных героев прекрасными и с маленькими членами.


Так каким может быть это божество?


Ага, понятно - Герас должен быть на редкость отвратительным, такой и есть – сморщенный и с большими гениталиями.

Одним словом он олицетворение старости, злой дух, порожденный богиней Нюктой.

×
×

Его так и рисовали – мелким сморщенным (или толстым) стариком. Но непобедимым, однако.
Это человечеству еще предстоит.

Сегодня в его ведомстве находится геронтология.

Для греков Герас никогда не приходил только к Бессмертным; каждое другое существо должно  пройти через Старость. Кажется, такая ситуация сохраняется и по сей день 😊. У смертных нет защиты от Старости.

Тем не менее, некоторые утверждают, что, когда Вселенная перестает вращаться вперед, а вместо этого начнет вращаться назад, все поменяется на противоположное, и, таким образом, старость превратится в молодость.

Противоположностью Герас была Геба, богиня молодости. Вот она, приводящая Геракла на Олимп с Земли после его --- апофеза. Конечно, он с дубинкой – а вдруг и на Олимпе пригодится))).

Впрочем, греки куда охотней изображали Гебу, богиню юности и покровительницу невест. Она сама была невестой. Кого? Естественно, Геракла!


Да, ее вообще охотно изображали во все времена, от великих сочинителей Олимпа до наших дней.

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Метки: Дубина   бьет   старик   
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Компьютер DELL монитором 12 минут назад
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Опиум для народа 22 минуты назад
Если почитать мифы, то Геракл тот еще ублюдок. Учителя убил, детей своих и жену убил.)
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Иван Кемеров

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