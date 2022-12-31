Загадка древности: почему он бьет старика дубиной?

Геракл охаживает дубиной не простого старика, это Герас, божество и олицетворение старости. И давайте вспомним, что греки изображали положительных героев прекрасными и с маленькими членами.



Так каким может быть это божество?



Ага, понятно - Герас должен быть на редкость отвратительным, такой и есть – сморщенный и с большими гениталиями.



Одним словом он олицетворение старости, злой дух, порожденный богиней Нюктой.