Загадка древности: почему он бьет старика дубиной?

Это, знаете ли, покрыто мраком тайны. Мифическая история, вдохновившая изображение, полностью утрачена. Можете сочинить свою, ведь любой отходил бы именно этого старика с большим удовольствием. Но никому пока не удается.
Кроме Геракла.
Геракл охаживает дубиной не простого старика, это Герас, божество и олицетворение старости. И давайте вспомним, что греки изображали положительных героев прекрасными и с маленькими членами.
Так каким может быть это божество?
Ага, понятно - Герас должен быть на редкость отвратительным, такой и есть – сморщенный и с большими гениталиями.
Одним словом он олицетворение старости, злой дух, порожденный богиней Нюктой.
Его так и рисовали – мелким сморщенным (или толстым) стариком. Но непобедимым, однако.
Это человечеству еще предстоит.
Сегодня в его ведомстве находится геронтология.
Для греков Герас никогда не приходил только к Бессмертным; каждое другое существо должно пройти через Старость. Кажется, такая ситуация сохраняется и по сей день 😊. У смертных нет защиты от Старости.
Тем не менее, некоторые утверждают, что, когда Вселенная перестает вращаться вперед, а вместо этого начнет вращаться назад, все поменяется на противоположное, и, таким образом, старость превратится в молодость.
Противоположностью Герас была Геба, богиня молодости. Вот она, приводящая Геракла на Олимп с Земли после его --- апофеза. Конечно, он с дубинкой – а вдруг и на Олимпе пригодится))).
Впрочем, греки куда охотней изображали Гебу, богиню юности и покровительницу невест. Она сама была невестой. Кого? Естественно, Геракла!
Да, ее вообще охотно изображали во все времена, от великих сочинителей Олимпа до наших дней.
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