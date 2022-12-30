Как у белой пары могли родиться близнецы с разным цветом кожи

В Нидерландах у родителей был не только моральный вопрос - воспитывать ли чернокожего ребёнка, но и юридический. По сути, его биологический отец имел на мальчика такие же права, как и Вильма. А вот Виллем юридически был не при чём. Дело дошло до суда и арубанец отказался от родительских прав, а Виллем усыновил чернокожего малыша.

Супруги намеренно придали историю огласке и дело было не в деньгах. Они понимали, что все родные, соседи и друзья будут судачить о них и решили пресечь все сплетни сразу.