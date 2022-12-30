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Как у белой пары могли родиться близнецы с разным цветом кожи

Как у белой пары могли родиться близнецы с разным цветом кожи

Автор:
30 декабря 2022 17:09
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Нидерланды   дети   днк   интересное   раса   родители   
1170
6
Случаи рождения таких близнецов довольно редки, однако это может случиться не в межрасовых браках.
Всё началось в Нидерландах, в городе Утрехт.
1 декабря 1993 года Вильма и Виллем Стюарты, потомственные белые голландцы, без какой-либо примеси чужой крови, готовились к родам. Беременность была долгожданной - Вильма не могла забеременеть шесть лет и ей пришлось прибегнуть к процедуре ЭКО.
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Метки: Нидерланды   дети   днк   интересное   раса   родители   
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7  комментариев
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1k
Lexx 2 часа назад
Близнецы - из одной яйцеклетки, двойняшки из разных. Не одно и тоже.
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1k
Connor_John 2 минуты назад
"Мутатор мыть надо. Негритёнок у тебя родился. Геной назвали"
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2k
vijilante 16 минут назад
Я думаю что родители и их близкие люди должны страшно отомстить виновным,начиная с медсестры не помывшей пипетку,кончая главврачом этой клиники.
Отомстить так , чтобы все медработники страны покрылись холодным пОтом и пошли по психологам.
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27k
Ваня Час назад

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9k
Летучий Мыш Час назад
Оспади ты боже, "Как у белой пары могли родиться близнецы с разным цветом кожи?" - НИКАК. Это не их совместный ребёнок.
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39k
turyst Час назад
Опять? Недавно же было.
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