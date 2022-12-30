Как у белой пары могли родиться близнецы с разным цветом кожи

1170
6
Случаи рождения таких близнецов довольно редки, однако это может случиться не в межрасовых браках.
Известен один в мире случай, когда в белой семье, у которых нет предков из других рас, родились два мальчика - один чёрный, а другой белый. И от этого не застрахованы миллионы семей.
Всё началось в Нидерландах, в городе Утрехт.
1 декабря 1993 года Вильма и Виллем Стюарты, потомственные белые голландцы, без какой-либо примеси чужой крови, готовились к родам. Беременность была долгожданной - Вильма не могла забеременеть шесть лет и ей пришлось прибегнуть к процедуре ЭКО.
1 декабря 1993 года Вильма и Виллем Стюарты, потомственные белые голландцы, без какой-либо примеси чужой крови, готовились к родам. Беременность была долгожданной - Вильма не могла забеременеть шесть лет и ей пришлось прибегнуть к процедуре ЭКО.
×
×
Роды прошли быстро: с разницей в три минуты на свет появились два мальчика. Светлокожий Тэун и Коэн... темнокожий и кучерявый.
Можно только представить, что испытал отец, когда увидел новорожденных сыновей. Виллем отказывался признавать детей, обвиняя супругу в неверности. Пара даже обратилась к семейному психологу, а врачи стали разбираться в феномене.
Можно только представить, что испытал отец, когда увидел новорожденных сыновей. Виллем отказывался признавать детей, обвиняя супругу в неверности. Пара даже обратилась к семейному психологу, а врачи стали разбираться в феномене.
Всё началось с теста ДНК. Виллем был отцом только одного из близнецов - светлокожему Тэуну. А вот ДНК темнокожего Коэна максимально совпало с другим клиентом клиники ЭКО - уроженцем Арубы.
Этнический состав острова сформировался несколько веков назад. Практически все арубанцы - это смешение трёх рас. Индейской, негритянской и чуть-чуть европейской.
Жители Арубы - это голландская территория и её темнокожие жители нередко приезжают работать в богатые города. Вот как раз один из них и сдал биологический материал для ЭКО для своей супруги. У них, кстати, родился один мальчик.
Этнический состав острова сформировался несколько веков назад. Практически все арубанцы - это смешение трёх рас. Индейской, негритянской и чуть-чуть европейской.
Жители Арубы - это голландская территория и её темнокожие жители нередко приезжают работать в богатые города. Вот как раз один из них и сдал биологический материал для ЭКО для своей супруги. У них, кстати, родился один мальчик.
Одна из медсестёр забыла помыть пипетку, после того как забрала у арубанца материал и ею же забирала материал Виллема Стюарта.
Интересно, что такой случай, когда из-за безалаберности медсестёр у близнецов (двойняшек) при ЭКО оказываются разные отцы. За пять лет до ситуации в Нидерландах такая же произошла в США. Но там оба ребёнка были белыми и двойное отцовство выяснилось, когда мама решила сдать ДНК своих детей по совершенно другому вопросу.
Тогда женщина отсудила у клиники 2 млн долларов компенсации.
Интересно, что такой случай, когда из-за безалаберности медсестёр у близнецов (двойняшек) при ЭКО оказываются разные отцы. За пять лет до ситуации в Нидерландах такая же произошла в США. Но там оба ребёнка были белыми и двойное отцовство выяснилось, когда мама решила сдать ДНК своих детей по совершенно другому вопросу.
Тогда женщина отсудила у клиники 2 млн долларов компенсации.
В Нидерландах у родителей был не только моральный вопрос - воспитывать ли чернокожего ребёнка, но и юридический. По сути, его биологический отец имел на мальчика такие же права, как и Вильма. А вот Виллем юридически был не при чём. Дело дошло до суда и арубанец отказался от родительских прав, а Виллем усыновил чернокожего малыша.
Супруги намеренно придали историю огласке и дело было не в деньгах. Они понимали, что все родные, соседи и друзья будут судачить о них и решили пресечь все сплетни сразу.
Супруги намеренно придали историю огласке и дело было не в деньгах. Они понимали, что все родные, соседи и друзья будут судачить о них и решили пресечь все сплетни сразу.
Также Стюарты скрывают своё точное место жительства. Они жили в небольшой деревне, но после родов решили перебраться в Амстердам, где никого не удивляют дети другой расы, в отличие от доброхотов-соседей из их родного места жительства, которые могли бы рассказать подросшим детям своё видение их появления у родителей.
В 2005 году родители дали последнее интервью и рассказали, что у Коэна всё хорошо. Биологический отец захотел общаться со своим биологическим сыном и родители не препятствуют их встречам.
В 2005 году родители дали последнее интервью и рассказали, что у Коэна всё хорошо. Биологический отец захотел общаться со своим биологическим сыном и родители не препятствуют их встречам.
Источник:
Ссылки по теме:
- 13-летний старший брат подкармливал из шприца свою сестрёнку, которая жила в шкафу
- Подруги нашли у жительницы Урала исхудавшую малышку, которую мать прятала в шкафу
- Петросян наконец развеял слухи о своём отцовстве и показал ребёнка
- В Азии родился здоровый двуглавый малыш
- В Сочи задержали отца, который размахивал младенцем в лесу
Метки: Нидерланды дети днк интересное раса родители
Новости партнёров
Отомстить так , чтобы все медработники страны покрылись холодным пОтом и пошли по психологам.