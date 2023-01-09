А вы помните, что в этот день в 2007 году был представлен первый айфон? Вот никто не помнит. Если у вас сохранился первый айфон, смело открывайте сей пост, а если не сохранился или у вас его вообще не было, то открывайте пост несмело ;)

1. Что ещё за "малчики"? Ботокс и силикон на мозг давят? 0

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