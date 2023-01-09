7955
20
А вы помните, что в этот день в 2007 году был представлен первый айфон? Вот никто не помнит. Если у вас сохранился первый айфон, смело открывайте сей пост, а если не сохранился или у вас его вообще не было, то открывайте пост несмело ;)
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 5 января
- Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 3 января
- Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 6 января
- Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 4 января
- Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 7 января
Новости партнёров
реклама
Не позавидуешь Вам, инфантилы
Источник:
Казалось бы что может быть сложного восстановить аккаунт? Повторил жест, скинул фотку и все, но порой это сделать очень сложно.
Тебе же и по тому же поводу))))
Я родился в то время, когда на звонок отвечали живые люди