Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 8 января

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Вот и закончились январские праздники. Если вы один из тех счастливчиков, кто отдыхал все эти дни — моё вам уважение. Ну и насладитесь перед тяжёлым понедельником порцией свежих мемов, собранных в самых злачных местах интернета.
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надо добавлять здесь..
А если не бреюсь, то через 2-3 дня небритые скулы чешутся беспрестанно так, что пох на эту моду и что щетина, по словам жены, мне идёт .
Ставлю новый когда из отпуска выхожу.
Ну или его просто не видно на фотографии, потому, что он на крыше.