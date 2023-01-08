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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 8 января

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 8 января

Автор:
08 января 2023 20:47
Сообщество : RealFishki
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
10681
20
Вот и закончились январские праздники. Если вы один из тех счастливчиков, кто отдыхал все эти дни — моё вам уважение. Ну и насладитесь перед тяжёлым понедельником порцией свежих мемов, собранных в самых злачных местах интернета.
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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25  комментариев
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29k
Андрей Иванов 5 часов назад
Вот так выглядит злая курица, согласно последним заключениям палеонтологов
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29k
Владимир 2 часа назад
Мне кажется хотя бы ссылку сюда https://realfishki.net/7036-kommentarii-i-kartinki-iz-socsetej-svezhak-za-8-janvarja.htmlhttps://realfishki.net/7036-kommentarii-i-kartinki-iz-socsetej-svezhak-za-8-janvarja.html
надо добавлять здесь..
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29k
Владимир 2 часа назад
Комментарий к фото
Заряжается человек, вон и провод торчит.
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1k
iKrek 4 часа назад
К тому же никто до конца не понимает чей именно это родственник.
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39k
turyst 5 часов назад
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38
Михаил Данилкин turyst 4 часа назад
Я ненавижу две вещи-бриться и ходить небритым.
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39k
turyst 5 часов назад
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8k
Puans-on 5 часов назад
Комментарий к фото
Я одним 365 раз бреюсь (от НГ, до НГ), плюс яйца себе брею.
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10k
Некто 5 часов назад
20.
Ставлю новый когда из отпуска выхожу.
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119k
arek14 5 часов назад
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26k
Юрий 5 часов назад
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Злая курица Саурона...

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8k
Владимир 5 часов назад
Спокойно, перебираю карбюратор. Кстати, как он выглядит. Может эта черная коробка с красным и черным проводами???
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