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В Казахстане шестерых полицейских приговорили к тюремному сроку за пытки, а они в ответ разбили стекло «аквариума» и устроили драку прямо в зале суда

В Казахстане шестерых полицейских приговорили к тюремному сроку за пытки, а они в ответ разбили стекло «аквариума» и устроили драку прямо в зале суда

Автор:
30 июля 2023 17:02
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Казахстан   драка   полицейские   приговор   силовики   суд   
2798
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В итоге прокурору и судье пришлось срочно убегать из помещения.

Казахских силовиков задержали за угрозы и пытки. Они поймали двоих подозреваемых и провели с ними «беседу». Поговорили так, что те потом те написали заявление, где детально указали, как их били и запугивали. Поэтому полицейских сначала отстранили от службы, а потом и поместили за решётку.

Суд признал их виновными и вынес приговор:

Подсудимым К., Е., А., У. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с лишением специальных званий и права заниматься деятельностью в правоохранительных органах на три года.

Подсудимым Ш. и А. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года и шесть месяцев с лишением специальных званий и права заниматься деятельностью в правоохранительных органах на три года. Назначено отбывать наказание в учреждениях средней безопасности уголовно-исполнительной системы.

После этого самый «невиновный» силовик разошёлся не на шутку: вынес стекло «аквариума» и устроил бой в зале суда.

Сколько лет ему накинут за такой «перформанс» - пока неизвестно.

Источник:

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Метки: Видео   Казахстан   драка   полицейские   приговор   силовики   суд   
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25  комментариев
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15k
Shtoppi 2 часа назад
а помните, на укрАине было уже нечто подобное. их ведь тоже посадили, но в итоге все они оказались на свободе по приказу свыше. это как бы и намек, и параллель.

Ссылка www.youtube.com
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2k
Максим 17 минут назад
Ахахах,policia.Абы не как у москалей.
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30
WIZEER Полчаса назад
Дикие нравы.Дети степей.
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50k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Полчаса назад
по поведению это не полицейские не разу, бандосы-басмачи не добитые.
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174
Александра С Полчаса назад
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174
Александра С 36 минут назад
Пистолет на пояс дали, погоны на плечики....
Вот только защиту по зубам не дали.
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84
Кристофер Роббин 38 минут назад
У меня звук есть, а вместо видео черный "квадрат Малевича"
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6k
Duckk 38 минут назад
И как всегда, при любом кипише, люто визжат бабы...
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730
Звёздный князь 43 минуты назад
Ну этим поступком он только доказал своё неадекватную психику.
Таких со службы полиции гнать надо ссаными тряпками до канадской границы с пожизненным запретом на право заниматься деятельностью в правоохранительных органах и любых охранных ведомствах.
Если он во время судебного процесса такое устроил, то даже страшно представить что он с задержанными вытворял в закрытом кабинете.
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174
Александра С Звёздный князь Полчаса назад
Знаете, сколько их там таких....
Как в том фильме: - А потом удивляемся... я мог бы и по сотке разменять...
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8k
Дмитрий 46 минут назад
Откровенно по....й! Сколько там чего и кому "дадут"...
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3k
poбт 46 минут назад
какое наксуй "стекло" ?
у нас под таким "стеклом" раньше реклама в лифтах висела
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10k
BarOb 46 минут назад
Всегда это удивляет - "лишения свободы сроком на четыре года с лишением специальных званий и права заниматься деятельностью в правоохранительных органах на три года" Значит до окончания срока уже можно заниматься правоохранительной деятельностью?
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15k
a_komolow Час назад
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6k
Андрей Крылов Час назад
Почму стекло не бронированное в суде? Куда смотрит охрана? Она то вооруженная. И имела право применить оружие на поражение. Впрочем, Кахзахтан то вроде как независимый? Ну так и пусть сами разираются со своим бардаком.
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13k
GROMOZEKA Час назад
Шо?
Расстроился, что мало дали?
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29k
Ваня Час назад
дикари-с...
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5k
Трям 2 часа назад
А что, расстрелять дики абизян не можно?
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456
Stekr 2 часа назад
Только звук, видео нет.
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August

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