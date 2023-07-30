В Казахстане шестерых полицейских приговорили к тюремному сроку за пытки, а они в ответ разбили стекло «аквариума» и устроили драку прямо в зале суда

Казахских силовиков задержали за угрозы и пытки. Они поймали двоих подозреваемых и провели с ними «беседу». Поговорили так, что те потом те написали заявление, где детально указали, как их били и запугивали. Поэтому полицейских сначала отстранили от службы, а потом и поместили за решётку.

Суд признал их виновными и вынес приговор:

Подсудимым К., Е., А., У. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с лишением специальных званий и права заниматься деятельностью в правоохранительных органах на три года. Подсудимым Ш. и А. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года и шесть месяцев с лишением специальных званий и права заниматься деятельностью в правоохранительных органах на три года. Назначено отбывать наказание в учреждениях средней безопасности уголовно-исполнительной системы.

После этого самый «невиновный» силовик разошёлся не на шутку: вынес стекло «аквариума» и устроил бой в зале суда.