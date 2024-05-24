Скончалась сиба-ину по кличке Кабосу, ставшая символом мема Doge и криптовалюты Dogecoin

Сиба-ину дожила до 18,5 года — это новый мировой рекорд.
В начале мая домашняя любимица уже находилась в очень тяжелом состоянии — не могла ходить самостоятельно и передвигалась с помощью специальной коляски.
Легендарная собачка-мем породы сиба-ину по кличке Кабосу, которая стала интернет-знаменитостью и завоевала сердца миллионов пользователей сети, умерла в возрасте 18,5 года.
Сообщается, что Кабосу болела лейкемией с декабря 2022 года. В начале мая домашняя любимица уже находилась в очень тяжелом состоянии — не могла ходить самостоятельно и передвигалась с помощью специальной коляски для животных.
Мемы с собачкой стали популярными еще в 2013 году. Знаменитое животное даже попало на 12 позицию в списке MTV "50 вещей поп-культуры, за которые мы должны благодарить ее", а ее образ лег в основу криптовалюты Dogecoin.
Вторая волна популярности мема приходится на 2020 год. Едва ли не всем известна картинка "Качок Доге и Чимс", на которой сильная Кабосу стояла напротив другого популярного интернет-символа — песика Чимса.
В 2022 году собака тяжело заболела, об этом рассказала ее хозяйка Ацуко Сато в соцсетях.
"Сейчас у нее диагностировали заболевание печени, проявляется желтуха, но антибиотики должны помочь. У Кабосу есть аппетит, она может пить воду", — поделилась тогда Сато.
Ночь перед смертью собаки прошла, как обычно, она поела немного риса и выпила много воды. Прощание с ней состоится в воскресенье, 26 мая.
Кабосу до конца жизни жила в любящей семье и навсегда вошла в историю интернета.
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