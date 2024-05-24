FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 16909 постов • 1712 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Скончалась сиба-ину по кличке Кабосу, ставшая символом мема Doge и криптовалюты Dogecoin

Скончалась сиба-ину по кличке Кабосу, ставшая символом мема Doge и криптовалюты Dogecoin

Автор:
24 мая 2024 10:44
Сообщество : Животные
Метки: Кабосу   животные   мем   сиба-ину   смерть   собака   фото   
822
5
1

Сиба-ину дожила до 18,5 года — это новый мировой рекорд.

В начале мая домашняя любимица уже находилась в очень тяжелом состоянии — не могла ходить самостоятельно и передвигалась с помощью специальной коляски.



Легендарная собачка-мем породы сиба-ину по кличке Кабосу, которая стала интернет-знаменитостью и завоевала сердца миллионов пользователей сети, умерла в возрасте 18,5 года.


Сообщается, что Кабосу болела лейкемией с декабря 2022 года. В начале мая домашняя любимица уже находилась в очень тяжелом состоянии — не могла ходить самостоятельно и передвигалась с помощью специальной коляски для животных.


Мемы с собачкой стали популярными еще в 2013 году. Знаменитое животное даже попало на 12 позицию в списке MTV "50 вещей поп-культуры, за которые мы должны благодарить ее", а ее образ лег в основу криптовалюты Dogecoin.


Вторая волна популярности мема приходится на 2020 год. Едва ли не всем известна картинка "Качок Доге и Чимс", на которой сильная Кабосу стояла напротив другого популярного интернет-символа — песика Чимса.


В 2022 году собака тяжело заболела, об этом рассказала ее хозяйка Ацуко Сато в соцсетях.

"Сейчас у нее диагностировали заболевание печени, проявляется желтуха, но антибиотики должны помочь. У Кабосу есть аппетит, она может пить воду", — поделилась тогда Сато.

Ночь перед смертью собаки прошла, как обычно, она поела немного риса и выпила много воды. Прощание с ней состоится в воскресенье, 26 мая.


Кабосу до конца жизни жила в любящей семье и навсегда вошла в историю интернета.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Кабосу   животные   мем   сиба-ину   смерть   собака   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
802
Николай Александрович Час назад
Жаль, покойся с миром пёсик. После этого мема я стал неравнодушен к породе этих собак, хотя вообще предпочитаю кошек. А так-то сиба почти кошка)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Prostoilogin
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 2481 пост (2421 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

505992



Другие посты автора
Популярное в сообществах
35 исторических снимков для тех, кто хочет всё знать
35 исторических снимков для тех, кто хочет всё знать
Член Совета по правам человека объяснил, почему в России нужно запретить никаб
Член Совета по правам человека объяснил, почему в России нужно запретить никаб
Набирающие популярность в сообществах
Дзига Вертов — человек с киноаппаратом⁠⁠
Дзига Вертов — человек с киноаппаратом⁠⁠
10 самых дорогих цветов в мире в 2024 году
10 самых дорогих цветов в мире в 2024 году
Почекань за знаменитостей и забери призы
Почекань за знаменитостей и забери призы
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
На случай обезъёживания

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#автомир#Юмор#авто аварии#Россия#кот#кошка#конфликт#фильм
#животные#автомобили#Прикол#ДТП#собака#история#кино#факты#новости#Девушка
#люди#в мире#интересно#аварии#Автовсячина#интересное#США#полиция#инцидент#биография
Почекань за знаменитостей и забери призы Почекань за знаменитостей и забери призы Собака-мем Доге серьезно больна и находится в тяжелом состоянии Собака-мем Доге серьезно больна и находится в тяжелом состоянии Легендарный пёсель-мем Кабосу пошел на поправку Легендарный пёсель-мем Кабосу пошел на поправку Сиба-ину сбила машина, и он остался с парализованными лапами Сиба-ину сбила машина, и он остался с парализованными лапами Знаменитый интернет-мем с изображением собаки сиба-ину продан за $4 млн Знаменитый интернет-мем с изображением собаки сиба-ину продан за $4 млн Эмоциональный сиба-ину стал звездой мемов про разницу поколений Эмоциональный сиба-ину стал звездой мемов про разницу поколений

На что жалуетесь?

Вернуться