Скончалась сиба-ину по кличке Кабосу, ставшая символом мема Doge и криптовалюты Dogecoin

Легендарная собачка-мем породы сиба-ину по кличке Кабосу, которая стала интернет-знаменитостью и завоевала сердца миллионов пользователей сети, умерла в возрасте 18,5 года.

Сообщается, что Кабосу болела лейкемией с декабря 2022 года. В начале мая домашняя любимица уже находилась в очень тяжелом состоянии — не могла ходить самостоятельно и передвигалась с помощью специальной коляски для животных.

Мемы с собачкой стали популярными еще в 2013 году. Знаменитое животное даже попало на 12 позицию в списке MTV "50 вещей поп-культуры, за которые мы должны благодарить ее", а ее образ лег в основу криптовалюты Dogecoin.

Вторая волна популярности мема приходится на 2020 год. Едва ли не всем известна картинка "Качок Доге и Чимс", на которой сильная Кабосу стояла напротив другого популярного интернет-символа — песика Чимса.