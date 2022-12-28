Гениальные дизайнерские решения в повседневной жизни

Дизайнер - это не только тот, кто делает нам красиво, но и тот, кто делает удобно. Авторы этих гениальных идей - явно специалисты по удобству 80-го уровня!

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Такие самоклеящиеся наклейки напомнят родителям, что ребенок должен взять в школу 0 Источник: "Завтра в школе занятия по рисованию".

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Экологичная картонная крышка для упаковки пива заменила неэкологичный пластик 0 Источник:

Бытовой прибор, который показывает, до какого состояния в данный момент сварилось яйцо 0 Источник:

Кулек для картошки фри с отделением для соуса 0 Источник:

В одном из магазинов Лос-Анджелеса поставили воскового охранника. Говорят, помогает не хуже настоящего 0 Источник:

Крышки-непроливайки для кофе - гениальное изобретение 0 Источник:

Домовладелец расширил жизненное пространство за счет гаража вместо того, чтобы держать там ненужное барахло 0 Источник:

Список тем, книги по которым люди могут стесняться попросить у библиотекаря, стоит в каталоге вместе с кодами, подсказывающими, где искать эти книги 0 Источник: "Аборты, абьюз, инцест, алкоголь, тревога, банкротство, изменения в теле, буллинг, рак, опека над ребенком, самоповреждения, депрессия, развод, наркозависимость, расстройство пищевого поведения, здоровье и гигиена, ВИЧ, бездомность, бесплодие, потеря любимого человека, выкидыш, посттравматическое стрессовое расстройств, беременность, изнасилование, секс, болезни передающиеся половым путем".

Автомат по продаже диетической еды в больнице 0 Источник:

Оказывается, диспенсер для салфеток отлично подходит для хранения масок 0 Источник:

Эта уличная конструкция может стать и столиком для большой компании, и двумя лавочками для одиночек

Разделитель для кусочков пиццы можно делать не только из неэколоогического пластика, но и из вполне съедобного хлеба 0 Источник:

Дизайнеру надоело, что кожа вечно чешется от ярлыков, и придумал способ легко от них избавиться, посадив их на тонкие полоски ткани 0 Источник:

При помощи этого дизайнерского решения сумка больше не будет падать на пол 0 Источник:

Сушка для белья в виде Валли-И 0 Источник:

Гениальный предприниматель уже придумал и воплотил идею рождественских и новогодних подарков для котов. Съедобных, естественно 0 Источник:

Специальный дисплей на заправке показывает, какой из шлангов свободен 0 Источник:

Под такой лангетой, в отличие от классической, кожа не страдает, а главное, нога не чешется! 0 Источник:

Машина для изготовления коктейлей из сока с мороженым в зале ожидания больницы скорой помощи поможет подкрепить силы при ожидании в очереди 0 Источник: