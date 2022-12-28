Гениальные дизайнерские решения в повседневной жизни

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Дизайнер - это не только тот, кто делает нам красиво, но и тот, кто делает удобно. Авторы этих гениальных идей - явно специалисты по удобству 80-го уровня!
Такие самоклеящиеся наклейки напомнят родителям, что ребенок должен взять в школу
"Завтра в школе занятия по рисованию".
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В одном из магазинов Лос-Анджелеса поставили воскового охранника. Говорят, помогает не хуже настоящего
Домовладелец расширил жизненное пространство за счет гаража вместо того, чтобы держать там ненужное барахло
Список тем, книги по которым люди могут стесняться попросить у библиотекаря, стоит в каталоге вместе с кодами, подсказывающими, где искать эти книги
"Аборты, абьюз, инцест, алкоголь, тревога, банкротство, изменения в теле, буллинг, рак, опека над ребенком, самоповреждения, депрессия, развод, наркозависимость, расстройство пищевого поведения, здоровье и гигиена, ВИЧ, бездомность, бесплодие, потеря любимого человека, выкидыш, посттравматическое стрессовое расстройств, беременность, изнасилование, секс, болезни передающиеся половым путем".
Эта уличная конструкция может стать и столиком для большой компании, и двумя лавочками для одиночек
Разделитель для кусочков пиццы можно делать не только из неэколоогического пластика, но и из вполне съедобного хлеба
Дизайнеру надоело, что кожа вечно чешется от ярлыков, и придумал способ легко от них избавиться, посадив их на тонкие полоски ткани
Гениальный предприниматель уже придумал и воплотил идею рождественских и новогодних подарков для котов. Съедобных, естественно
Под такой лангетой, в отличие от классической, кожа не страдает, а главное, нога не чешется!
Машина для изготовления коктейлей из сока с мороженым в зале ожидания больницы скорой помощи поможет подкрепить силы при ожидании в очереди
Источник: — переведено специально для fishki.net
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