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Гениальные дизайнерские решения в повседневной жизни

Гениальные дизайнерские решения в повседневной жизни

Автор:
28 декабря 2022 08:30
Сообщество : Фабрика идей
Метки: дизайн   дизайнеры   идеи   комфорт   необычно   отличная идея   стиль   удобно   
658
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Дизайнер - это не только тот, кто делает нам красиво, но и тот, кто делает удобно. Авторы этих гениальных идей - явно специалисты по удобству 80-го уровня!
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Эта уличная конструкция может стать и столиком для большой компании, и двумя лавочками для одиночек

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дизайн   дизайнеры   идеи   комфорт   необычно   отличная идея   стиль   удобно   
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1  комментарий
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9k
Shtoppi 7 минут назад
<<Такие самоклеящиеся наклейки....>>
---------------
Объясните кто-нить что тут имеется ввиду?
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