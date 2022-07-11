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Эти дизайнеры - чертовы гении!

Эти дизайнеры - чертовы гении!

Автор:
11 июля 2022 14:08
Сообщество : Фабрика идей
Метки: дизайн   дизайнеры   идеи   классно   красиво   необычно   стиль   стильно   
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При создании этих штук дизайнеры проявили незаурядный талант - а может, и гениальность!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дизайн   дизайнеры   идеи   классно   красиво   необычно   стиль   стильно   
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yahaomsk 47 минут назад
что в шахматах необычного?
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