Эти дизайнеры - чертовы гении!

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При создании этих штук дизайнеры проявили незаурядный талант - а может, и гениальность!
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Агентство Leo Burnett (Чикаго) провело выпускную церемонию для 3044 выпускников, которые закончили бы школу в этом году, если бы не были убиты в ходе массовых расстрелов в школах США
Реклама средства от блох на полу торгового центра. Люди выглядят как блохи для того, кто смотрит на постер сверху
Бумажная сумка в виде арт-объекта, призывающего использовать бумажные пакеты вместо пластиковых
Видно, что дизайнеры подумали о том, чтобы покупателям было удобно доставать крекеры из коробки
Рисунки на фасаде нанесены вверх ногами, чтобы, отражаясь в воде, они создавали в ней картину
Источник: — переведено специально для fishki.net
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