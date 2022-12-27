Скромность – не порок: известные актёры, не заразившиеся звёздной болезнью

А особенно они ценны и любимы народом потому, что даже на пике карьеры сумели остаться скромниками, и не заразились звёздной болезнью.

Несмотря на то, что Юрий Никулин родился в театральной семье, это никак не помогло ему в жизни. ВГИК и ГИТИС не взяли его, так не увидели в нём «актёрских способностей». Позже ему всё же посчастливилось попасть в школу-студию разговорных жанров при Московском цирке, а с 1958 года начал сниматься в кино.