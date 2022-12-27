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Скромность – не порок: известные актёры, не заразившиеся звёздной болезнью

Скромность – не порок: известные актёры, не заразившиеся звёздной болезнью

Автор:
27 декабря 2022 22:56
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актёры   звёздная болезнь   знаменитости   карьера в кино   народные артисты   скромность   
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Актёрский путь к славе никогда не бывает одинаковым. Кто-то рождается в семье театралов, а посему имеет поддержку родни, другие же попадают на сцену без какого-либо блата, исключительно благодаря своему таланту.

А особенно они ценны и любимы народом потому, что даже на пике карьеры сумели остаться скромниками, и не заразились звёздной болезнью.


Несмотря на то, что Юрий Никулин родился в театральной семье, это никак не помогло ему в жизни. ВГИК и ГИТИС не взяли его, так не увидели в нём «актёрских способностей». Позже ему всё же посчастливилось попасть в школу-студию разговорных жанров при Московском цирке, а с 1958 года начал сниматься в кино.

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Получив популярность, Никулин продолжил жить с женой и сыном в коммунальной квартире на Арбате. Свою известность он всё же использовал, но только для помощи друзьям и даже малоизвестным людям, но сам же никогда ничего не просил.

Собственную квартиру Никулин получил лишь в 50 лет, оставаясь по-настоящему народным артистом, близким к обычным людям, как и его герои.


А вот Сергей Маковецкий рос без отца. Его воспитывала мать, трудившаяся на заводе. После неудачной попытки поступить в МХАТ, он оказался в Щукинском театральном училище, которое и закончил. Всю свою жизнь он играет в театре Имени Вахтангова.

Актёр 39 лет женат на одной женщине, свадьбу с которой сыграл в комнатке в общежитии, где провёл 15 лет своей жизни, даже несмотря на то, что в 1992 году получил звание Заслуженного артиста. Именно стеснённые условия не позволили паре завести своих детей, однако Маковецкий всё свою жизнь воспитывал как сына ребёнка жены от первого брака.

А вот Георгий Милляр родился с золотой ложкой во рту. Отец был французских инженером, а мама – дочерью золотопромышленника. Правда, после 1917 года всё богатство было утрачено. После школы он случайно попал на сцену геленджикского театра, хотя до этого трудился там бутафором. В кино же он оказался лишь в 35 лет, где получил известность благодаря своему Кощею и Бабе-Яге.

До 65 лет он прожил со своей мамой в коммуналке, несмотря на полученное звание Заслуженного артиста. После кончины матери он женился на соседке по коммунальной квартире, и лишь через 5 лет супруги получили квартирку на окраине столицы.


Виктор Сухоруков родился в семье рабочих фабрики в Орехово-Зуево. Мечта стать актёром не покидала его с детства, поэтому своими силами он смог поступить в ГИТИС. Спустя несколько лет его уводили из театра из-за вредных привычек, из-за чего ему приходилось бродяжничать и браться за любую работу – от грузчика до хлебореза.

Настоящая слава пришла лишь в 45 лет, когда он оказался в картинах «Брат» и «Брат 2». После этого его даже приглашали в Голливуд, снять в фильме  бондианы «Умри, но не сейчас», однако актёр отказался, потому что играл в спектакле Олега Меньшикова и не хотел подвести труппу.

Несмотря на то, что уже при жизни ему поставили памятник, Сухоруков не растерял своей скромности. Он ездит в электричке, а соседи по даче рассказывали, что его нередко можно встретить на улице в резиновых сапогах и обычной заношенной тужурке и всегда с ним можно поговорить. О нём говорят, что он весьма странный, но очень простой в общении, что делает его по-настоящему народным артистом.


Ну и закончим Георгием Вициным, который с детства был близок к театру, так как мама работала билетёршей в Доме союзов. Из театрального училища его отчислили за «легкомысленное отношение», однако позже он окончил другое учебное заведение.

Зрители полюбили его за образ Труса из комедий Гайдая, однако в отличие от своего персонажа он не имел вредных привычек, из-за чего выглядел очень молодо. Например, в 46 лет он сыграл 25-летнего Мишу Бальзаминова в «Женитьбе Бальзаминова», но это не мешало ему играть и возрастные роли вроде деда Мусия из «Максима Перепелицы».

Последние годы жизни актёр провёл достаточно скромно: жил в хрущевке, выходя на улицу лишь, чтобы покормить голубей. Несмотря на то, что многие хотели поддержать любимца публики, на счету которого больше 100 ролей, от помощи он всегда отказывался.


А кого, по вашему мнению, можно также занести в список главных скромников советского и российского кино?

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Метки: актёры   звёздная болезнь   знаменитости   карьера в кино   народные артисты   скромность   
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2  комментария
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Алексей Полчаса назад
Это актеры-легенды и список скромных, не ограничивается данным перечислением.
Но и в те времена были актеры, не гнушавшиеся использовать свое положение для получения плюшек.
Только вот в чем фишка - сейчас в принципе не найти актеров современной плеяды, относящихся к профессии с подобным бессеребренничеством.
То ли времена другие, то ли люди...
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1k
КАКАнгел Минуту назад
они вели скромную жизнь и умирали нищими а современная перхоть - (я считаю что все современные российские артисты) - говно мрази и пустое место ,особенно тот биомусор , который рожден после 80х купаются в роскоши совершенно не заслуженно.
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Антибиотик
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