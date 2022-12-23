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За Снегурочку ответишь: в Нижневартовске установили суровые новогодние скульптуры

За Снегурочку ответишь: в Нижневартовске установили суровые новогодние скульптуры

Автор:
23 декабря 2022 15:49
Сообщество : Жить в России
Метки: Нижневартовск   жители   ледяные скульптуры   мэрия   парк   подрядчик   скандал   фигуры   
1481
7

Все они выглядят, как персонажи из фильма ужасов.

Мэрия Нижневартовска решила поздравить жителей с праздником и организовало парк ледяных скульптур. В результате, местные действительно получили ледяные «произведения искусства» - правда, не такие, как ожидали.

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В социальных сетях началась настоящая буря, особенно досталось Снегурочке. Её сравнивали с Чингисханом и называли мужиком-снегуром.

По предварительным данным, композиция из скульптур обошлась городу в 10 миллионов рублей. Естественно, у жителей появились вопросы.

В мэрии же заявили, что официально открытие должно быть только завтра, поэтому говорить о «кринжовости» фигур и их стоимости рановато.

«Подрядчик ещё не предоставил заказчику работу как законченную, так что давайте подождём немного с оценками со стороны города».

Источник:

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Метки: Нижневартовск   жители   ледяные скульптуры   мэрия   парк   подрядчик   скандал   фигуры   
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13  комментариев
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490
Feto13 2 часа назад
Немного милоты.
Мурманская область г. Мончегорск
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23k
Влад 15 минут назад
Какой год.....
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6k
Дмитрий Полчаса назад
Да там и заяц пи...ц страшный! Деньги на скульптуры попилили и за треть цены алкашей в соседней подворотне наняли?))))
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355
Liberman Час назад
Ух-хахаха! Вот исполнителю ща жопа)))) выйграл тендер, решил своими силами справиться, зная какого-то "типа скульптора")))) ух-хахаха))) так обос...ся))))
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355
Liberman NiThR0 51 минуту назад
Ой, блин, это т9.
А ты,случаем,не с Питера?
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72k
Viktor Час назад
А чё, других новостей на сегодня нет?

https://old.fishki.net/4324565-surovaja-snegurochka-iz-nizhnevartovska.htmlhttps://old.fishki.net/4324565-surovaja-snegurochka-iz-nizhnevartovska.html
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21k
homerchik 2 часа назад
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11k
Ivan 2 часа назад
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August

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