За Снегурочку ответишь: в Нижневартовске установили суровые новогодние скульптуры

Все они выглядят, как персонажи из фильма ужасов.
Мэрия Нижневартовска решила поздравить жителей с праздником и организовало парк ледяных скульптур. В результате, местные действительно получили ледяные «произведения искусства» - правда, не такие, как ожидали.
В социальных сетях началась настоящая буря, особенно досталось Снегурочке. Её сравнивали с Чингисханом и называли мужиком-снегуром.
По предварительным данным, композиция из скульптур обошлась городу в 10 миллионов рублей. Естественно, у жителей появились вопросы.
В мэрии же заявили, что официально открытие должно быть только завтра, поэтому говорить о «кринжовости» фигур и их стоимости рановато.
«Подрядчик ещё не предоставил заказчику работу как законченную, так что давайте подождём немного с оценками со стороны города».
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Мурманская область г. Мончегорск
А ты,случаем,не с Питера?
https://old.fishki.net/4324565-surovaja-snegurochka-iz-nizhnevartovska.htmlhttps://old.fishki.net/4324565-surovaja-snegurochka-iz-nizhnevartovska.html