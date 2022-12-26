"И это вы называете красотой?": Ирина Шейк показала пляжное фото и напугала своих подписчиков

Ирина Шейк — модель, знаменитая во всём мире родом из Челябинской области. Ирина участвует во всех модных показах и многие её считают иконой стиля. Не так давно модель опубликовала фотографию, которая взбудоражила пользователей.
Ирина Шейк опубликовала в социальной сети свою фотографию на фоне заката. Модель стоит спиной на снимке и смотрит в даль. На Ирине надет купальник с открытыми ягодицами. Фотография получилась, конечно, атмосферной, если бы не ноги модели.
Многие комментаторы заметили, что Ирина сильно похудела. Ноги смотрятся странно, несмотря на внушительную пятую точку.
"Ножки как палочки! Это красиво?"
"Неужели это икона красоты? Что с ногами?"
"Без слез не взглянешь на твои ноги"
"Что-то странное с ногами"
Источник:
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Похоже на гребанную куклу барби. Как будто ей ноги на шарнирах, в жопу с боков воткнули.