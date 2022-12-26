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"И это вы называете красотой?": Ирина Шейк показала пляжное фото и напугала своих подписчиков

"И это вы называете красотой?": Ирина Шейк показала пляжное фото и напугала своих подписчиков

Автор:
26 декабря 2022 13:02
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: интересное   ирина шейк   пляж   ужас   фигура   фото   что с ней?   
3578
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Ирина Шейк — модель, знаменитая во всём мире родом из Челябинской области. Ирина участвует во всех модных показах и многие её считают иконой стиля. Не так давно модель опубликовала фотографию, которая взбудоражила пользователей.

Ирина Шейк опубликовала в социальной сети свою фотографию на фоне заката. Модель стоит спиной на снимке и смотрит в даль. На Ирине надет купальник с открытыми ягодицами. Фотография получилась, конечно, атмосферной, если бы не ноги модели.

Многие комментаторы заметили, что Ирина сильно похудела. Ноги смотрятся странно, несмотря на внушительную пятую точку.

"Ножки как палочки! Это красиво?"

"Неужели это икона красоты? Что с ногами?"

"Без слез не взглянешь на твои ноги"

"Что-то странное с ногами"


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Метки: интересное   ирина шейк   пляж   ужас   фигура   фото   что с ней?   
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32  комментария
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126
ruslan d Час назад
Чет я не понял , фото как фото
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103
Вася Васильев 20 секунд назад
бывает и хуже..
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4k
alex 7 минут назад
3.14да на костылях
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1k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 8 минут назад
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10k
kaboza 13 минут назад
мне в какой то миг показалось что она лицом стоит...ну нах..свят-свят...
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468
mishka79 15 минут назад
ноги, как ноги, чего докапались-то?
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1k
Веселый Пук 16 минут назад
Это очень важная и нужная информация
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4k
Николаевич 18 минут назад
"И это вы называете красотой?" ... Если касаемо заката, моря, неба и пляжа – то да! Остальное как-то не впечатляет своей естественностью... По крайней мере, меня, но с возражающими спорить не буду – право их (типа как в рекламе 90-х и 2000-х годов: "имидж ничто – жажда всё!")
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2k
Lena Полчаса назад
А руки никого не смущают? То есть неестественно выгнутые назад плечи - норм? Локти торчащие чуть ли не у середины позвоночника...
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11k
Джон Уик Полчаса назад
Просто ракурс плохой.
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4k
Нуи Хусим Полчаса назад
Ой, кто это?
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1k
Андрей Кузнецов Полчаса назад
Солнце не загораживает - уже хорошо ! ... правую руку сильно раздуло.. может пчёлы? может ещё что, .. так это фигня, к следующей фотосессии пройдёт
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9k
Juli Полчаса назад
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2k
MPEG-8 43 минуты назад
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14k
banzai7 53 минуты назад
Прекратите взрывать интернет. Он в этом году и так еле держится.
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19k
Corvus Corax 54 минуты назад
А что там внушительного? Вот квадратные плечи шире бедер - внушаеть...
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10k
Vacony Час назад
вот это пост ....
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9k
Shtoppi Час назад
<<Ноги смотрятся странно, несмотря на внушительную пятую точку.>>
-------
Похоже на гребанную куклу барби. Как будто ей ноги на шарнирах, в жопу с боков воткнули.
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9k
Б.Касторский Час назад
Опять бодипозитивные женщины лютуют?) Ничего! Скоро лето и опять на свои свиные туши наденут леопардовые лосины и покажут красоту этому миру!
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6k
Станислав Час назад
Я так понял, если ступни стоят вместе, такого просвета быть не должно между ногами... но это догадка, потому что я них..я не понял что не так
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1k
Жирный бот Час назад
я тоже не понял, помоему нормальная фигура. Конечно на вкус и цвет не спорят, но по мне так нормальная фигура
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