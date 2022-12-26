"И это вы называете красотой?": Ирина Шейк показала пляжное фото и напугала своих подписчиков

Ирина Шейк опубликовала в социальной сети свою фотографию на фоне заката. Модель стоит спиной на снимке и смотрит в даль. На Ирине надет купальник с открытыми ягодицами. Фотография получилась, конечно, атмосферной, если бы не ноги модели.