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Лучшая трансформация

Лучшая трансформация

Автор:
26 декабря 2022 11:18
Сообщество : Животные
Метки: Прикол   Юмор   видео   животные   ирония   трансформация   
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Жить с чувством юмора и самоиронией проще и приятнее. Забавный ролик от польской юмористки "Mamanaobrotach" , которая умеет посмеяться над собой.

Претендент на "Оскар" за лучшую трансформацию

Смейтесь над собой, иначе это сделает кто-то другой.

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Метки: Прикол   Юмор   видео   животные   ирония   трансформация   
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2  комментария
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♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
Это должно быть смешно?
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Krasava

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