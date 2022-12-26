Лучшая трансформация

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Жить с чувством юмора и самоиронией проще и приятнее. Забавный ролик от польской юмористки "Mamanaobrotach" , которая умеет посмеяться над собой.
Претендент на "Оскар" за лучшую трансформацию
Смейтесь над собой, иначе это сделает кто-то другой.
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