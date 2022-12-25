FISHKINET
"Ты чего осёл?": быдло - мужик решил докопаться до дворника "Ты чего осёл?": быдло - мужик решил докопаться до дворника Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 25 декабря Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 25 декабря 17 угарных фотобомб, которые устроили вездесущие котейки 17 угарных фотобомб, которые устроили вездесущие котейки 17 отличных вещичек, которые попались людям на распродажах 17 отличных вещичек, которые попались людям на распродажах Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Загадочный дачный посёлок в Подмосковье Загадочный дачный посёлок в Подмосковье О секретах съёмок советских фильмов: 25 фактов О секретах съёмок советских фильмов: 25 фактов Весёлые картинки Весёлые картинки А скоро вновь пробьют куранты А скоро вновь пробьют куранты Курды второй день разносят Париж Курды второй день разносят Париж «Modern Talking»: чем занимаются Томас Андерс и Дитер Болен в настоящее время «Modern Talking»: чем занимаются Томас Андерс и Дитер Болен в... "Мы за тебя пошли воевать!": два пьяных мобилизованных разгромили салон оптики в Новосибирске "Мы за тебя пошли воевать!": два пьяных мобилизованных разгромили... "Ольга, ну как же так?!": найден автоинструктор со стальными нервами "Ольга, ну как же так?!": найден автоинструктор со стальными нервами «Так будет справедливо»: для покинувших Россию увеличат налоги «Так будет справедливо»: для покинувших Россию увеличат налоги Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Бразильский Человек-паук не справился с суровой реальностью Бразильский Человек-паук не справился с суровой реальностью Советский учёный, перед которым лично извинялся Сталин Советский учёный, перед которым лично извинялся Сталин Украинский стимпанкЪ Украинский стимпанкЪ Страшные деликатесы из мясной ямы и другие экзотические блюда Чукотки Страшные деликатесы из мясной ямы и другие экзотические блюда Чукотки
Наш СССР (часть 2)

Наш СССР (часть 2)

Автор:
25 декабря 2022 22:02
Метки: СССР   история   фото   
291
40

Подборка фотографий сделанных в Советском союзе в 60-х — 70-х годах.

Первая часть тут: https://fishki.net/4324138-nash-sssr-chasty-1.html

×
×

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
199
Юрий 8 часов назад
Почему фото Латвийской ССР никогда не выложат? Тут же достаточно людей и из Латвии. Жаль.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
16k
Статуя 4 часа назад
А на видео этот театр?

Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

4317980



Другие посты автора
"Ты чего осёл?": быдло - мужик решил докопаться до дворника
"Ты чего осёл?": быдло - мужик решил докопаться до дворника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
О ужас...

Популярные теги
#фото#Юмор#СССР#в мире#животные#подборка#комментарии#Интересные#актеры
#интересно#история#факты#картинки#Приколы#мир#Жизнь#США#Разные
#люди#фотографии#кино#страна#Прикол#забавно#Россия#удивительно#дорога
Пытаюсь купить подарки семье на кредитку и даже сэкономить Пытаюсь купить подарки семье на кредитку и даже сэкономить Made in СССР: история советского нижнего белья Made in СССР: история советского нижнего белья Фотопутешествие по Москве 1950-х: тогда и сейчас Фотопутешествие по Москве 1950-х: тогда и сейчас Гагарин, Жуков, Кастро и другие известные личности глазами "Известий" Гагарин, Жуков, Кастро и другие известные личности глазами "Известий" 18 снимков о том, как Dior привез французскую моду в СССР 18 снимков о том, как Dior привез французскую моду в СССР Ностальгическая жара прошлых лет Ностальгическая жара прошлых лет

На что жалуетесь?

Вернуться