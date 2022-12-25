Наш СССР (часть 2)

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Подборка фотографий сделанных в Советском союзе в 60-х — 70-х годах.
Первая часть тут: https://fishki.net/4324138-nash-sssr-chasty-1.html
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Якутск.Маляры. Есть много женщин, занимающихся ручным трудом - видимо, это последствия тяжелейших потерь во время войны. С другой стороны, 70% Советских врачей - это женщины
Семья украинского колхозника Михаила Бойко владеет небольшим домом. Они выращивают собственных свиней, кур и уток
Малыш из Мурманска жестом отвечает на вопрос, сколько ему лет. Советские дети регулярно играют на улице при температуре ниже нуля
Академик Окладников. Археолог, этнограф, исследователь Азии и Сибири. Представляет открытые в средней Азии остатки древнего человека из Тешик-Таша. Новосибирск СО РАН
Речник с женой работают и живут все лето на буксире в Новосибирском речном порту. В стекле отражается фотограф
Парусники скользят по поверхности Обского моря, образовавшегося после возведения ГЭС, которая обеспечивает Новосибирск энергией
Алтаец Ежер Иришев из пос. Кулада на Алтае. Участник войны - был мостостроителем. На момент съёмки работал пастухом
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