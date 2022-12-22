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Наш СССР (часть 1)

Наш СССР (часть 1)

Автор:
22 декабря 2022 22:17
Метки: СССР   история   фото   
473
40
Подборка фотографий сделанных в Советском союзе в 60-х — 70-х годах
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Метки: СССР   история   фото   
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7  комментариев
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Cornho 2 часа назад
Мне кажется, или это и самом деле одни те же люди?



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945
Антошка 10 минут назад
Пост хороший, но, какие это выпускники школы? Им тут всем 40+
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101
Иваныч 57 минут назад
Кордон "Красный камень".
https://gidcrima.ru/yalta/dostoprimechatelnosti/kordon-krasnyy-kamen-i-muzey-partizanskoy-slavy/https://gidcrima.ru/yalta/dostoprimechatelnosti/kordon-krasnyy-kamen-i-muzey-partizanskoy-slavy/
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38k
Александр Час назад
Блин, "совок" был груб, нищ. убог, как хотите говорите. Но, люди в нем почему то были счастливее во сто крат, чем сейчас. У людей было здоровое питание, отличное образование и главное, уверенность в завтрашнем дне. Сейчас какой то смрад, олигархи , путины, войны, нищента, наркоманы.... Сук, по всей территории СССР, где только можно росли поля маков... И не было нарков.. Как так? Тьфу, а сейчас только смрад.
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