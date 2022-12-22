Наш СССР (часть 1)

Автор:
22 декабря 2022 22:17
Подборка фотографий сделанных в Советском союзе в 60-х — 70-х годах
2.
Фасовщицы. Иркутск 1965 год
3.
Самарканд. Ташкентская улица. 1973 год
4.
Новый район города Вильнюс. Начало 1970-х годов
5.
Газеты, которые можно почитать бесплатно. Москва, ул. Баррикадная
7.
Медсестры, работающие в одном из Московских родильных отделений. СССР, 1974 год
8.
Мальчишки играют в хоккей на замерзшем Байкале
9.
Новые жилые дома вытесняют таежные леса, Братск, Иркутская область
10.
Новые многоквартирные дома возвышаются над старыми избами в Якутске
11.
Николай Блохин (хирург-онколог, академик АН СССР и АМН СССР) с женой Надеждой после операции
12.
Выпускники школы на Красной площади
13.
На пляже в Серебряном бору, Москва-река
14.
Первомайский парад в Москве
15.
Первомайский парад на Красной площади
16.
Студенты склонились над тетрадями и книгами в Москве
17.
Женщины-строители устанавливают окна в новом квартирном доме
18.
Продавщица свеклы в Москве
19.
В деревне недалеко от Нарьян-Мара
20.
Заснеженный посёлок Зырянка, Якутия
21.
Оленеводы вблизи Салехарда, Ямало-Ненецкий округ
22.
Скотоводы и земледельцы едят отварное мясо и пьют кумыс в селе Тюнгюлю
23.
Отец слушает, как его дочь играет на аккордеоне, Сибирь
24.
Жители Оймякона пришли впервые взглянуть на американца
25.
На моторной лодке в Обском море
26.
В сквере Героев революции, Новосибирск
28.
Сборка автомобилей "Жигули" на автозаводе в Тольятти
30.
Лесоруб со своей семьёй дома
31.
Упаковка чая на заводе
32.
Девочка смотрит по ТВ запуск космического корабля "Союз-19" в 1975 году
33.
Женщина – водитель такси
35.
Посетители Третьяковской галереи перед картиной Александра Иванова "Явление Христа народу"
38.
Дождливая улица во Владивостоке
40.
В селе Малое Голоустное в Иркутской области
Источник:
Еще крутые истории!
https://gidcrima.ru/yalta/dostoprimechatelnosti/kordon-krasnyy-kamen-i-muzey-partizanskoy-slavy/https://gidcrima.ru/yalta/dostoprimechatelnosti/kordon-krasnyy-kamen-i-muzey-partizanskoy-slavy/