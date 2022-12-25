Украинский стимпанкЪ

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По Руине начали курсировать паровозы.
На Руине заметили курсирующие по железной дороге паровозы. Об этом 25 декабря сообщают местные телеграм-каналы.
По их информации, паровозы заметили в Кривом Роге.
«Деиндустриализация идёт на Украине полным ходом», — пишут они.
С просмотром аккуратнее. Так как видос с Руины есть мат.
Паровая электричка или, правильнее будет сказать, - паровичка в Кривом Роге.
По-моему, классная идея. Стимпанк форевер! Теперь, очевидно, на очереди паровые трамваи:
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Новости партнёров
С 1 мая 2021 года пассажирский терминал Рижского вокзала обслуживает только пригородные маршруты (за исключением туристических, памятных и ретро-поездов). Поезда дальнего следования до Великих Лук и Пскова перенесены отправлением на Белорусский вокзал. Фирменный поезд «Latvijas Ekspresis» сообщением Москва-Рига был отменён в 2020 году, в связи с пандемией COVID-19 на неопределённое время.
Пригородное сообщение
С Рижского вокзала отправляются пригородные электропоезда до Нахабина, Дедовска, Новоиерусалимской, Румянцево, Волоколамска, Шаховской и обратно. Маршруты обслуживает Центральная пригородная пассажирская компания. На линии работают электропоезда ЭП2Д. Также с Рижского вокзала следуют электропоезда «Ласточка» до станции Муравьёво (через Тушино, Истру, Волоколамск, Княжьи Горы, Погорелое Городище, Зубцов, Ржев, Ржевский мемориал).
И где паровозы? Поздравляю, вы сбрехамши.
Пару раз его видел, когда он над Дмитровкой проезжал в районе метро Дмитровская. Прикольно. Едет пыхтит.
Не знаю как в 404, а у нас это правило выполняется :)