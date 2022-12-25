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Украинский стимпанкЪ

Украинский стимпанкЪ

Автор:
25 декабря 2022 18:49
Метки: стимпанк   техника   транспорт   
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По Руине начали курсировать паровозы.

На Руине заметили курсирующие по железной дороге паровозы. Об этом 25 декабря сообщают местные телеграм-каналы.

По их информации, паровозы заметили в Кривом Роге.

«Деиндустриализация идёт на Украине полным ходом», — пишут они.

С просмотром аккуратнее. Так как видос с Руины есть мат.


Паровая электричка или, правильнее будет сказать, - паровичка в Кривом Роге.

По-моему, классная идея. Стимпанк форевер! Теперь, очевидно, на очереди паровые трамваи:


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Метки: стимпанк   техника   транспорт   
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12  комментариев
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17k
сеньор Леонсио Час назад
Мечтали что это в России произойдёт,и как всегда домечтались!

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26k
Юрий 5 минут назад
Скоро на такие перейдут.
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8k
Борис Карабанов Полчаса назад
Что сказать? При всём прочем, молодцы, раз сумели сохранить не только железо, но и кадры. Паровоз с консервации - не диковинка, а вот машиниста-практика найти или нового обучить - это дорогого стОит.
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12k
Мистер Фикс 57 минут назад
Что-то вспомнилось

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6k
Алекс Крайчек Час назад
В России несколько рейсов, обслуживаемых паровозами. Особенно много их в Москве. Вот, например, с Рижского вокзала....

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3k
lekha-fil Час назад
Пиз*дёж. Для этого необходимо содержать в исправности эти создания прошлого века. Что весьма невероятно.
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Игорь
Будущее человечества коммунизм. Или у человечества не будет будущего.
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