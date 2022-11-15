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Типичные дни компьютерных мастеров, которые доказывают, что эта работа не из скучных

Типичные дни компьютерных мастеров, которые доказывают, что эта работа не из скучных

Автор:
15 ноября 2022 13:00
Метки: Прикол   Юмор   и так сойдет   компьютер   мастер   починил   сервис   сисадмин   техника   
2066
17
Системные администраторы, монтажники и прочие профессионалы, обслуживающие компьютерную технику, честь вам и хвала! Они не любят сюрпризы, но сталкиваются с ними ежедневно.
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Источник:

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Sergey Timonin Час назад
тут-то вам что не так?

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−7
jghhfgy 24 минуты назад
ПУ Й ЛО - МОНУМЕНТАЛЬНОЕ [мат] ЛО !
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24k
Сибиряк Час назад
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1k
Lexx Час назад
У рукожопов есть любимая отмазка: "Ну ведь работает же...". А то что как, и как долго, это дело десятое.
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Richard

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