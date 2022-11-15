Типичные дни компьютерных мастеров, которые доказывают, что эта работа не из скучных

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Системные администраторы, монтажники и прочие профессионалы, обслуживающие компьютерную технику, честь вам и хвала! Они не любят сюрпризы, но сталкиваются с ними ежедневно.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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