Типичные дни компьютерных мастеров, которые доказывают, что эта работа не из скучных

Системные администраторы, монтажники и прочие профессионалы, обслуживающие компьютерную технику, честь вам и хвала! Они не любят сюрпризы, но сталкиваются с ними ежедневно.

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1. Видели такое? 0 Источник:

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