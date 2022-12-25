В Казани начали продавать мусульманские куклы

Кукла Амина носит традиционную мусульманскую одежду. А еще она знает суры Корана, и научит ребенка правильно молиться.
Теперь в Казани можно купить необычную куклу. В комплект с Аминой, одетой по всем мусульманским канонам, входит коврик и платье для совершения намаза, сумка, расческа и зеркало.
Создатели этой игрушки поясняют, что с её помощью девочка научится правильно совершать намаз, носить хиджаб и ощутит себя настоящей мусульманкой.
Приобрести куклу можно за 4000 рублей.
Пользователи Сети из Казани слегка удивились стоимости обучающей куклы, но большинство считает, что для ребенка никаких денег не жаль. Накопят - и купят. Глядишь, девочка полюбит носить хиджаб и выучит молитвы. Как думаете, друзья? Хорошая игрушка для детишек?
Источник:
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Главное чтоб у этой куклы хера под платьем не оказалось, так сказать в ногу со временем
часто коменты ютуба доствляют
когда видео имеет малейший намек на восток
Вот для примера маленький список известных террористических организаций и с мусульманами у них, мягко говоря, "все сложно".
"Страна басков и свобода" - 1903 терактов;
"Ирландская республиканская армия" - 1880 терактов;
"Фронт национального освобождения Корсики" - 627 терактов;
"Ольстерские добровольческие силы" - 239 терактов;
"Борцы за свободу Ольстера" - 231 терактов;
"Красные бригады" - 212 терактов;
"Группы патриотического антифашистского сопротивления первого октября" - 197 терактов.
Это как шизофрения. если её не лечить, то получишь... Или кадило с ладаном, либо коврик для намаза.
Так, что в советское время такие куклы были и не рассказывайте сказки про впервые.
Видимо у автора родилась дочь и он впервые попал в магазин игрушек.
2.Это же не пособие для медресе.
"...в риваяте, переданном имамом Бухари, говорится, что «ангелы милости не придут в жилище, в котором присутствует собака, изображения одушевлённых предметов или статуи»"(С)
Хотя...
"...в противовес ему существует хадис, который другая группа богословов использует в качестве аргумента для разрешения игрушек в мусульманской семье."(С)
Похоже, все они сами ещё не знают.