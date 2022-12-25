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В Казани начали продавать мусульманские куклы

В Казани начали продавать мусульманские куклы

Автор:
25 декабря 2022 12:03
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Игрушки   Кукла   дети   мусульманская кукла   развивающие игрушки   религия   
1449
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Кукла Амина носит традиционную мусульманскую одежду. А еще она знает суры Корана, и научит ребенка правильно молиться.

Теперь в Казани можно купить необычную куклу. В комплект с Аминой, одетой по всем мусульманским канонам, входит коврик и платье для совершения намаза, сумка, расческа и зеркало.


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Создатели этой игрушки поясняют, что с её помощью девочка научится правильно совершать намаз, носить хиджаб и ощутит себя настоящей мусульманкой.

Приобрести куклу можно за 4000 рублей.


Пользователи Сети из Казани слегка удивились стоимости обучающей куклы, но большинство считает, что для ребенка никаких денег не жаль. Накопят - и купят. Глядишь, девочка полюбит носить хиджаб и выучит молитвы. Как думаете, друзья? Хорошая игрушка для детишек?


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Метки: Игрушки   Кукла   дети   мусульманская кукла   развивающие игрушки   религия   
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42  комментария
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16k
Дядюшка Ау 48 минут назад
Я никак не понимаю - в чем проблема. Есть татары, они, и не только они, мусульмане. Намаз - часть их религии, часть их культурного кода. Кому не нравится, то могут потребовать производства кукол, которые будут читать "Отче наш" и "Богородицу", а также объяснять православным девочкам о запрете посещения храмов во время менструации. Или куклы, диктующие "Тору". Это по самому факту. А в целом, все это мне не нравится. В нашей многоконфессиональной стране религия, вместо того чтобы стать объединяющим и скрепляющим гражданское общество духовным фактором, стала не пойми чем.
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4k
Frank Borman 3 минуты назад
Раз в России полным ходом идет попизация страны - везде стриятся храмы, попы лезут в школы, вузы, армию, политику, ТВ - то почему татары должны отставать? Им тоже хочется исламизации Татарстана. Если завтра Россия проиграет войну с Западом, то муллы первыми начнут призывать к отделению от России и независимости Татестана.
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12k
Толян 5 минут назад
и чо? татары мусульмане. хотят таких кукол продавать - пусть продают. в чем проблема?
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28k
Alex 5 минут назад
Каждый по своему с ума сходит, религия не исключение.
Главное чтоб у этой куклы хера под платьем не оказалось, так сказать в ногу со временем
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11
Napalm 7 минут назад
Фингала под глаз накладного не хватает
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899
Александр Долматов 10 минут назад
Комплект неполный. Где пояс шахида?
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9k
Shtoppi 15 минут назад
Ну хоть не гаитянские и то ладно, хотя тут не поймешь что страшнее, пока время не пройдет.
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1
Вячеслав 24 минуты назад
Боюсь, чем дальше тем будет хуже. Я сам татарин, моя мать читает намаз и соблюдает все посты, моя ныне покойная бабуля читала и соблюдала, но носили только платочек. А хиджаб это не татарская национальная одежда. Мой сын учился в татарской школе так вот в хиджабах ходили только дочери директора.
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174
алекс 24 минуты назад
Светское государство оно такое
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39
Александр Шевченко Полчаса назад
Государство вроде светское, а религия прет из всех щелей.
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5k
Компьютер DELL монитором 39 минут назад
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5k
Terminator 46 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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71k
Доктор Джонс 51 минуту назад
Ссылка www.youtube.com
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134
shturmina-katerina Aleks 9 секунд назад
Аккуратнее в ярлыками...
Вот для примера маленький список известных террористических организаций и с мусульманами у них, мягко говоря, "все сложно".
"Страна басков и свобода" - 1903 терактов;
"Ирландская республиканская армия" - 1880 терактов;
"Фронт национального освобождения Корсики" - 627 терактов;
"Ольстерские добровольческие силы" - 239 терактов;
"Борцы за свободу Ольстера" - 231 терактов;
"Красные бригады" - 212 терактов;
"Группы патриотического антифашистского сопротивления первого октября" - 197 терактов.
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1k
Rabie Liz 58 минут назад
Даже сложно что-то сказать. Раньше там проще относились, женщины не носили хиджабы, некоторые просто платочки и редко, там были и православные и мусульманские. А сейчас что-то как-то религия голову опускает. То главу республики как-то называют, не главой. То очень много женщин стали голову закрывать и в балахонах... Ещё и это... Потом скажут, что женщина должна дома сидеть и ей не нужно образование... Пойдет дискриминация, потом расовая дискриминация, радикальная религия...
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1k
Lexx Час назад
А что там сложного? Берётся обычная кукла, обматывается тряпкой... Готово! Можно предварительно клеем обмазать, что бы и раздеть было нельзя.
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61k
Александр Ломовицкий Час назад
лишь бы не заставляли детей насильно . а то что традиции нужно хранить это правильно , без памяти о традициях и прошлом мы не увидим будущего
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3k
SR Час назад
Те, кто ЭТО придумал, сделал и запустил в продажу, не имеют никакого представления об Исламе.
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3k
pinbalist Час назад
А куклы-учёные есть там?
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385
Андрей Александрович Час назад
пластик вредный говорят.
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552
Areskoi Час назад
Для мусульманских детей обучение сурам Корана и молитвам хорошо. Только у мусульманской куклы не должно быть лица, иначе она считается идолом и подлежит уничтожению.
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4k
EvgeniySAN Час назад
Татарстан исламская республика, татары мусульмане. Видимо свои традиционные заморочки.
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99
Мирлан Дононбаев Константин Час назад
И каким образом Конституция мешает продавать мусульманских кукол?
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