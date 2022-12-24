Грузинский банк начал блокировать счета нерезидентов

Граждане России, Беларуси и Украины, которые решили переждать неспокойное время в гостеприимной Грузии, с сегодняшнего утра стали получать сообщения о блокировке их счетов в Bank Of Georgia.

В сообщениях и в чате приложения заявляют, что у них есть 5 дней, чтобы вывести деньги. В это время карты работать будут.

«Информируем, что на основании решения и внутренней политики банка ваш счет будет закрыт в течение пяти рабочих дней. Пожалуйста, обнулите счета до указанного срока».





