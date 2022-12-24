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Грузинский банк начал блокировать счета нерезидентов

Грузинский банк начал блокировать счета нерезидентов

Автор:
24 декабря 2022 13:47
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Bank Of Georgia   банк   блокировка счетов   грузия   криптовалюта   счета   
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Интересные новости поступают из Грузии, в одном из крупнейших банков страны решили бороться с подозрительными счетами нерезидентов страны.

Граждане России, Беларуси и Украины, которые решили переждать неспокойное время в гостеприимной Грузии, с сегодняшнего утра стали получать сообщения о блокировке их счетов в Bank Of Georgia.

В сообщениях и в чате приложения заявляют, что у них есть 5 дней, чтобы вывести деньги. В это время карты работать будут.

«Информируем, что на основании решения и внутренней политики банка ваш счет будет закрыт в течение пяти рабочих дней. Пожалуйста, обнулите счета до указанного срока».


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Какую-то закономерность блокировки счетов пользователям выявить не удается: блокируют карты, которыми пользуются на территории Грузии, за границей, бизнес и личные счета. Причины блокировок не раскрываются, но, по одной из версий, причина в операциях с криптовалютами. По другой версии – из-за переводов на ВСУ.


У большинства пользователей, которые получили сообщения, счета с небольшим оборотом и без операций с криптовалютами. По неподтвержденной информации, закрывать могут те счета, у которых не смогли идентифицировать источник дохода.

В Bank of Georgia опровергли массовое закрытие счетов россиян. В кредитном учреждении отмечают, что подобные прецеденты являются единичными случаями.

«Мы не закрываем массово счета россиян. Вообще, блокировка счетов у нас в банке — принятая практика. За день бывает несколько случаев. Это касается не только россиян. Обычно банк не обосновывает клиенту причину закрытия его счета. Он руководствуется своей внутренней политикой», — заявили в банке.

Источник:

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Метки: Bank Of Georgia   банк   блокировка счетов   грузия   криптовалюта   счета   
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5  комментариев
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20k
иванов дмитрий 48 минут назад
скорее всего какой нибудь обналичкой занимались - это было очень прибыльно
или с криптой хитрые манипуляции
.
всу тут точно не причем. Грузия поддерживает Украину против России.
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9k
Mowgley Z ⚔ 10 минут назад
Должны быть очень веские причины или особый склад ума, чтобы негрузину держать деньги в грузинском банке.
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86k
Taras Kozalupko 57 минут назад
Когда [мат] поступили с [мат] по [мат]!
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9k
GROMOZEKA Час назад
Да и пох….ладно!
Тащите Микки Майса
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