Грузинский банк начал блокировать счета нерезидентов

Интересные новости поступают из Грузии, в одном из крупнейших банков страны решили бороться с подозрительными счетами нерезидентов страны.
Граждане России, Беларуси и Украины, которые решили переждать неспокойное время в гостеприимной Грузии, с сегодняшнего утра стали получать сообщения о блокировке их счетов в Bank Of Georgia.
В сообщениях и в чате приложения заявляют, что у них есть 5 дней, чтобы вывести деньги. В это время карты работать будут.
«Информируем, что на основании решения и внутренней политики банка ваш счет будет закрыт в течение пяти рабочих дней. Пожалуйста, обнулите счета до указанного срока».
Какую-то закономерность блокировки счетов пользователям выявить не удается: блокируют карты, которыми пользуются на территории Грузии, за границей, бизнес и личные счета. Причины блокировок не раскрываются, но, по одной из версий, причина в операциях с криптовалютами. По другой версии – из-за переводов на ВСУ.
У большинства пользователей, которые получили сообщения, счета с небольшим оборотом и без операций с криптовалютами. По неподтвержденной информации, закрывать могут те счета, у которых не смогли идентифицировать источник дохода.
В Bank of Georgia опровергли массовое закрытие счетов россиян. В кредитном учреждении отмечают, что подобные прецеденты являются единичными случаями.
«Мы не закрываем массово счета россиян. Вообще, блокировка счетов у нас в банке — принятая практика. За день бывает несколько случаев. Это касается не только россиян. Обычно банк не обосновывает клиенту причину закрытия его счета. Он руководствуется своей внутренней политикой», — заявили в банке.
Источник:
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или с криптой хитрые манипуляции
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всу тут точно не причем. Грузия поддерживает Украину против России.
Тащите Микки Майса