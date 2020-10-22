В Грузии вооружённый мужчина ограбил банк, взял заложников и направился в Абхазию

В грузинском городе Зугдиди вооружённый мужчина ворвался в банк и захватил заложников. Преступник удерживал в здании около 40 человек. В ходе спецоперации люди были спасены, но мужчина сумел скрыться с тремя заложниками и полумиллионом долларов и направиться в Абхазию.
21 октября вооружённый мужчина захватил один из банков в грузинском городе Зугдиди. При себе преступник имел автомат, разгрузку и гранату. Силовики провели переговоры, в ходе которых выяснили, что мужчина требовал полмиллиона долларов и переговоры с каким-то определённым политиком.
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В итоге, представитель полиции передал деньги мужчине, и он скрылся с тремя заложниками на автомобиле. Предположительно он направился в Абхазию.
— Нас всех, за исключением троих человек, отпустили. Представитель полиции принёс деньги, — написал в "Фейсбуке" один из бывших заложников.
В местных СМИ сообщили, что одним из заложников оказался начальник полиции края Самегрело — Верхняя Сванетия, который добровольно сдался в ходе переговоров, передаёт Life.
Освобождённые заложники, которых больше сорока, здоровы и находятся в безопасности. Об этом сообщается на странице банка в Facebook.
"Участники вчерашних событий - все сотрудники, посетители и полицейские здоровы и находятся в безопасности. Обязательно найдем путь, чтобы жизнь каждого из них как можно скорее вернулась в прежний режим. Спасибо за поддержку", - говорится в заявлении банка.
На данный момент преступник освободил трех заложников в лесу у села Кирцхи в Чхороцкуйском районе и скрылся. Он объявлен в розыск.
В Twitter пользователи уже отреагировали на эту новость и принялись гадать, куда он потратит деньги:
Интересно, а в России начальник полици пойдёт в залодники?— ×Степан Персивальевич (@Dagmar_E) October 22, 2020
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Они там совсем мух не ловят?