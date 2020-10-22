В Грузии вооружённый мужчина ограбил банк, взял заложников и направился в Абхазию

В итоге, представитель полиции передал деньги мужчине, и он скрылся с тремя заложниками на автомобиле. Предположительно он направился в Абхазию.

— Нас всех, за исключением троих человек, отпустили. Представитель полиции принёс деньги, — написал в "Фейсбуке" один из бывших заложников.

В местных СМИ сообщили, что одним из заложников оказался начальник полиции края Самегрело — Верхняя Сванетия, который добровольно сдался в ходе переговоров, передаёт Life.