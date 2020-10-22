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В Грузии вооружённый мужчина ограбил банк, взял заложников и направился в Абхазию

В Грузии вооружённый мужчина ограбил банк, взял заложников и направился в Абхазию (3 фото + 1 видео)

Автор:
22 октября 2020 13:07
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   банк   видео   грузия   захват банка   интересное   новости   
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В грузинском городе Зугдиди вооружённый мужчина ворвался в банк и захватил заложников. Преступник удерживал в здании около 40 человек. В ходе спецоперации люди были спасены, но мужчина сумел скрыться с тремя заложниками и полумиллионом долларов и направиться в Абхазию.

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Метки: ynews   банк   видео   грузия   захват банка   интересное   новости   
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2
Dorell Час назад
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harlamov 4 минуты назад
Все трое заложников во главе с начальником полиции, которых он в лесу отпустил, наверное в доле)
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18k
turyst harlamov Минуту назад
Не факт, сумма для такого начальника не очень большая.
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5k
Нестерин Сергей 14 минут назад
Вах, настоящий джигит
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1k
веселый просто 23 минуты назад
Почему лизгинку не станцевал?
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53k
Racer777 Полчаса назад
Я думаю не возьмут они его. Парень, скорее всего продумал пути отхода и сейчас уже далеко.
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216
Александр Туманов Полчаса назад
Двум другим заложникам очень повезло что среди них был начальник.
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25k
Snork Snorkoff Полчаса назад
Грузинам собирать деньги. К ним счас очередь из грабителей выстроится ))
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3k
tamin 40 минут назад
да, грузинская полиция обгадилась знатно....Я не помню уже давно успешных ограблений банков с залжниками.....очень давно...
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5k
SpoiltNail 43 минуты назад
нахрена к новости прикручивать убогие комменты каких-то ноунеймов?
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60k
HundeBeißer2 45 минут назад
Красаучег генацвале!
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13k
ВОВЧЕГ 52 минуты назад
У нас бы замочили в сортире!
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6k
Дарья 52 минуты назад
Ограбление здорового человека!
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−1
Князь Курбский 54 минуты назад
Вот это забота о здоровье граждан
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332
Nane First NameLast 58 минут назад
и он скрылся с тремя заложниками на автомобиле
---------
Они там совсем мух не ловят?
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2k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Ну,а хоть танец от станцевал,когда пол ляма получил?
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7k
Шурум-бурум Час назад
этот случай теперь войдет в аналы истории либерастов и толерастов, которые будут всем рассказывать, что именно так надо поступать с теорористом при захвате заложников! а любой штурм, в котором кто-нибудь пострадает, будет вызывать вой убогих о преступных, антигуманных приказах силовиков и авторитарных лидеров!
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−3
im240 Час назад
зачем они подгоняли технику и бойцов? сразу отдали бы деньги... силовики хреновы
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12k
куджо Час назад
Медуза и её было читатели...
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