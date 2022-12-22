В Мурманске загорелся авианосец «Адмирал Кузнецов»

Напомним, что единственный российский авианосец стоит на ремонте с 2017 года. И неприятные инциденты с ним происходят не в первый раз. Так, в 2018 году во время спуска на воду на корабль упал подъёмный кран, повредив палубу. А в декабре 2019 года во время сварки на авианосце случился пожар, унёсший жизни 2 рабочих.



Остаётся надеяться, что аварий на борту "Адмирала" больше не будет. И корабль встанет в строй в срок — в первом квартале 2024 года.