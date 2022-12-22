В Мурманске загорелся авианосец «Адмирал Кузнецов»

В ОСК возгорание назвали маленьким эксцессом.
На тяжёлом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», находящемся на заводе в Мурманске, произошло возгорание. Как сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, пожар случился во время ремонтных работ, но ни корабль, ни рабочие не пострадали.
«Там маленький эксцесс при выполнении ремонтных работ. Возгорание потушено. Штатно сработали все соответствующие пожарные системы. Ущерба и пострадавших нет», — сообщил РИАН Рахманов.
Напомним, что единственный российский авианосец стоит на ремонте с 2017 года. И неприятные инциденты с ним происходят не в первый раз. Так, в 2018 году во время спуска на воду на корабль упал подъёмный кран, повредив палубу. А в декабре 2019 года во время сварки на авианосце случился пожар, унёсший жизни 2 рабочих.
Остаётся надеяться, что аварий на борту "Адмирала" больше не будет. И корабль встанет в строй в срок — в первом квартале 2024 года.
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Тем более что Кузя сейчас в сухом доке и такого фото с водой быть в принципе не может
Как-то странно... Ремонтировали, ремонтировали и тут падает кран, потом опять ремонтируют, ремонтируют и тут пожар, потом опять ремонтируют, ремонтируют... И опять пожар? Не слишком ли дофига совпадений?
Но вообще, пожар на судостоительном/судоремонтном заводе - это как бы не то чтобы обыденность, но удивления не вызывает.
Я в детстве жил в Питере на Фонтанке напротив Адмиралтейских верфей - так там каждую неделю что-нибудь горело.