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В Мурманске загорелся авианосец «Адмирал Кузнецов»

В Мурманске загорелся авианосец «Адмирал Кузнецов»

Автор:
22 декабря 2022 13:15
Сообщество : Военное
Метки: Адмирал Кузнецов   авианосец   возгорание   мурманск   ремонт   фото   
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В ОСК возгорание назвали маленьким эксцессом.

На тяжёлом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», находящемся на заводе в Мурманске, произошло возгорание. Как сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, пожар случился во время ремонтных работ, но ни корабль, ни рабочие не пострадали.

«Там маленький эксцесс при выполнении ремонтных работ. Возгорание потушено. Штатно сработали все соответствующие пожарные системы. Ущерба и пострадавших нет», — сообщил РИАН Рахманов.

Напомним, что единственный российский авианосец стоит на ремонте с 2017 года. И неприятные инциденты с ним происходят не в первый раз. Так, в 2018 году во время спуска на воду на корабль упал подъёмный кран, повредив палубу. А в декабре 2019 года во время сварки на авианосце случился пожар, унёсший жизни 2 рабочих.

Остаётся надеяться, что аварий на борту "Адмирала" больше не будет. И корабль встанет в строй в срок — в первом квартале 2024 года.

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Метки: Адмирал Кузнецов   авианосец   возгорание   мурманск   ремонт   фото   
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3  комментария
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Сергей Семенов 41 минуту назад
Понятно что хочется добавить драматичных фоток, только уж лучше никаких, чем с декабрьским пожаром 2019 года.
Тем более что Кузя сейчас в сухом доке и такого фото с водой быть в принципе не может
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Юрьевич Полчаса назад
Это уже какой по счёту пожар на Кузе во время ремонта? Нормальный такой ремонт... Его так усердно хотят сжечь и никак не получается? Или такие раздолбаи делают ремонт?
Как-то странно... Ремонтировали, ремонтировали и тут падает кран, потом опять ремонтируют, ремонтируют и тут пожар, потом опять ремонтируют, ремонтируют... И опять пожар? Не слишком ли дофига совпадений?
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