«Вот это технологии!»: 18 отремонтированных дорог в стиле тяп-ляп

Проблемы с дорогами встречаются во всех странах мира без исключения. Со временем любое, даже самое современное покрытие изнашивается и превращается в каком-то смысле в решето. Тогда к его спасению приступают дорожные службы. Однако не всегда они подходят к этому непростому делу ответственно. Порой, посмотрев на результат починки автомагистрали или тротуаров, невольно задаешься вопросом: «Что значит этот перформанс, и на каком тракторе его можно преодолеть?».

Построили дорогу, босс!