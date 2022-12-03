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«Вот это технологии!»: 18 отремонтированных дорог в стиле тяп-ляп

«Вот это технологии!»: 18 отремонтированных дорог в стиле тяп-ляп

Автор:
03 декабря 2022 09:35
Метки: Технология   дорога   забавно   починили   ремонт   тяп ляп   фото   
362
19

Предлагаю вам взглянуть на любопытные фотографии, на которых запечатлены ремонты дорог, сделанные в различных городах.

Проблемы с дорогами встречаются во всех странах мира без исключения. Со временем любое, даже самое современное покрытие изнашивается и превращается в каком-то смысле в решето. Тогда к его спасению приступают дорожные службы. Однако не всегда они подходят к этому непростому делу ответственно. Порой, посмотрев на результат починки автомагистрали или тротуаров, невольно задаешься вопросом: «Что значит этот перформанс, и на каком тракторе его можно преодолеть?».


Построили дорогу, босс!

×
×

Это как, когда вы случайно нажали не на то место в компьютерной игре «SimCity».


Пятьдесят оттенков серого в Хорватии

Положили асфальт. Ну чем не велодорожка?

Асфальт им походу укладывал Молния Маккуин.

Такое ощущение, что рабочие просто вылили асфальт на землю. А дальше он сам растёкся.


Что здесь произошло?

Дорожные работы в Канаде проходят на высоте

Идеально нанесли разметку

Дорогая, не болей

Это пробник. Если не даст аллергию, покроют полностью.

Самая ремонтируемая улица в Будапеште

Кто-то очень хорошо играет в тетрис.


Когда очень торопились ускорить нанесение разметки

Дизайн на миллион, Бразилия

Красота невероятная

Суперовая велосипедная дорожка, Венгрия

Это идеальная дорожка для скейтбординга.

Кусочек Праги

А оставшийся кусок как заделывать потом?

Покрасили края тротуара! Умнички!

Комбинированный ремонт

Перфекционисты негодуют от этого зрелища!


Волновой тротуар

Такое ощущение, что принесли рулон асфальта и раскатали его. Сделают фотки, что положили — скатают обратно и увезут в другое место.

Миленькая парковка

Источник:

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Метки: Технология   дорога   забавно   починили   ремонт   тяп ляп   фото   
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2  комментария
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23k
MrGod 47 минут назад
Ясно одно, рукожопы лоботрясы не имеют национальностей и определённых стран проживания.
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21k
homerchik 2 часа назад
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