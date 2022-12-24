17 скверных привычек близких, которые дико раздражают

Конечно, все мы далеко не ангелы. Но героям этого поста особенно не повезло! Ведь рядом с ними живут люди, которые могут кого угодно довести до белого каления. Взгляните на эти просто вопиющие бытовые ситуации.

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Так моя жена открывает упаковки 0 Источник:

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Попросила мужа повесить полку и картину 0 Источник:

Кто так выдавливает зубную пасту? 0 Источник:

Моя сестра полакомилась клубникой 0 Источник:

Жена не всегда выбрасывает законченные упаковки 0 Источник:

Когда приходишь домой, и хочешь съесть мороженого 0 Источник:

Приехала в гости к сыну 0 Источник:

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Моя половина комнаты, и моего брата 0 Источник:

У нас всё наоборот 0 Источник:

Брат съел свою шоколадку, а это была моя 0 Источник:

У моей подруги телефон служит для всего подставкой 0 Источник:

Муж считает, что в этих банках ещё куча кетчупа 0 Источник:

Прикроватная тумба моей жены 0 Источник:

Туалет в квартире моего парня 0 Источник: