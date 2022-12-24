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17 скверных привычек близких, которые дико раздражают

17 скверных привычек близких, которые дико раздражают

Автор:
24 декабря 2022 21:05
Сообщество : Жизнь
Метки: Вопиющие   Скверные   близких   довести   привычки   раздражают   ситуации   
2324
17
Конечно, все мы далеко не ангелы. Но героям этого поста особенно не повезло! Ведь рядом с ними живут люди, которые могут кого угодно довести до белого каления. Взгляните на эти просто вопиющие бытовые ситуации.
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Метки: Вопиющие   Скверные   близких   довести   привычки   раздражают   ситуации   
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7  комментариев
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6k
Allmaster 47 минут назад
Фишки америкосовый сайт?
Тут постоянно быт америкосов выкладывают...
А нам до него до валагалища....
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2k
Replicant 17 минут назад
Зарождение новой цивилизации.
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4k
Трям Час назад
.хуета какая-то неописуемая!
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15k
Alex Час назад
И что тут такого??? только упаковки собираете?
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55k
alertol Час назад
- Если это её телефон, это её право
- Если муж покупал кетчуп, это его право (выковыряй всё в одну кучу и пользуйся нахаляву, считай подарок)
- И то и другое потом выкидывать, какая тогда разница? (причём если остатки на скорлупе протухнут, значит срок хранения подошёл к концу и оставшиеся я бы ОЧЕНЬ не советовал употреблять, может у вас холодильник в какой-то момент глюканул а вы и не заметили)
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