17 скверных привычек близких, которые дико раздражают

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Конечно, все мы далеко не ангелы. Но героям этого поста особенно не повезло! Ведь рядом с ними живут люди, которые могут кого угодно довести до белого каления. Взгляните на эти просто вопиющие бытовые ситуации.
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Тут постоянно быт америкосов выкладывают...
А нам до него до валагалища....
- Если муж покупал кетчуп, это его право (выковыряй всё в одну кучу и пользуйся нахаляву, считай подарок)
- И то и другое потом выкидывать, какая тогда разница? (причём если остатки на скорлупе протухнут, значит срок хранения подошёл к концу и оставшиеся я бы ОЧЕНЬ не советовал употреблять, может у вас холодильник в какой-то момент глюканул а вы и не заметили)