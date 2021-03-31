17 ситуаций, которые кого угодно могут довести до точки кипения

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У каждого человека в жизни есть бытовые мелочи, которые вроде бы не очень существенные, но раздражают до глубины души. Но эти досадные моменты не должны портить вам настроение, поэтому увидев в этом посте нечто похожее, постарайтесь посмотреть на эти ситуации хотя бы с долей юмора.
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1) оговариваю тех задание
2) делаю
3) отдаю заказчику (о-х-у-й-и-т-е-л-ь-н-о крутой софт сделанный с душой (как для себя))
ответ заказчика
-че то не запускается
-дайте доступ к рабочему столу
-б-л-я... у вас же макинтош!
Да составлять тех. задание дело явно не для тебя
>>примешь вызов" Да без проблем. Но сначала нужно знать что ТЫ человек
>>слова а не бала бол. Так что докажи что твое слово что-то стоит -
>>сказал покажешь код так показывай. А там и до споров доберемся
слился? у0ё0б0и0щ0е лесное?
иди учи геограифю... или чсто там вам на дом задали...
а потом ты слилась сучка если не примешь вызов
првоцировал меня и слился
ну и кто ты?
Да без проблем. Но сначала нужно знать что ТЫ человек слова а не бала бол.
Так что докажи что твое слово что-то стоит - сказал покажешь код так показывай. А там и до споров доберемся
или как?
>>код свой обещал - так давай показывай.
ты вызов принимаешь?
или просто свой е0б0а0л0ь0н0ик завари тогда!
Ты свой код то покажи - сам сказал. Без вызовов и прочей куйни. Или как до дела то сразу оговорки
>>скинул)" ФАЙЛ!!! БАЗЫ!!! ДАННЫХ!! Мля и это один из 300 лучших. Тут
>>даже сказать что-то сложно. У кроме как базы данных файлами не
>>пересылаются (кроме пожалую SQLite) ибо
у FireBird база из одного файла состоит
или в твоем мире есть только PHP и MySQL?
или в твоем мире есть только PHP и MySQL?"
PHP база данных!!!!!. Мля я так не ржал давно.
А для тупеких читает вики - https://ru.wikipedia.org/wiki/Firebirdhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Firebird
Если лень цитата - Базы данных могут быть расположены в нескольких файлах, предельный размер которых зависит от операционной системы, теоретический предел 64 TБ для одного файла базы данных.
Так что не факт
>>MSDN читал. И OS X я читал. И iOS читал. И Ubuntu читал. И Android
>>API. И библию читал и кулинарные рецепты! И ответы твои читал Вот всё
>>помогало. Не сразу, но помогало. Но когда ты задаёшь ========== я же
>>все сделал по MSDN почему не работает!? ========== Есть секрет.
>>Прокладка между клавиатурой и монитором. ))) Мама, я же в лыжах! И
>>смазал! Почему лыжи не едут? Сыночка, ты ж на
я все понял... давай так сделаем
сам выбери задачу
ты ее сделаешь,
и я эту же задачу сделаю
ну и будет видно кто сынок
давай так?
Ты тут код свой обещал - так давай показывай.
Сразу будет видно какого ты профиля пограмист HTML ты наш
-Вован, ну что? ты сделал
-нет
-Как нет?
-не сделал?
-Вообше не сделал?
-нет полностью что хотел не сделал
-exe заменить?
-да и файл базы данных (выше скинул)
так..
а что это? а понял
Вова напонми номер карты
- я думал у тебязаписано уже
-не остри!
вот нормальный заказчик :)
ФАЙЛ!!! БАЗЫ!!! ДАННЫХ!!
Мля и это один из 300 лучших.
Тут даже сказать что-то сложно. У кроме как базы данных файлами не пересылаются (кроме пожалую SQLite) ибо
1 - Есть более удобные способы которые НЕ вовлекают заказчика в процесс
2 - Про безопасность и утечку данных говорить бессмысленно
3 - Нормальные базы данных чуть больше чем 1 фаил
"-exe заменить?"
Эпоха инсталяторов видимо еще не пришла
>>плагинов. Которые между прочим работают от 2013 до 365 без проблем
>>"я же все сделал по MSDN почему не работает!?" Как говорится
>>плохому танцору ........
ты кроме игрушек работой на компе занимаешся?
если да, тодолженбыть в курсе, что весь софт на плймаркете и других помойках это [мат]
те кто работает... ну другой немного софт использует... не с плей маректа)
Да и какой же??? А ну просвети меня о гуру один из 300.
"если да, тодолженбыть в курсе, что весь софт на плймаркете и других помойках это"
Так в чем проблема? В совместимостью или функциональностью?
Если с последним то вперед пиши свою. А вот с первым никто кроме тебя не воет - ОНО РАЗНОЕ!!!111одинодин
>>Вот MSDN по вашим ссылкам читать на всем понятном английском не
>>хочет.
О! я вижу героя!
Герой, это ты!??
ну ты прочитал MSDN? все нормально?
а теперь сделай второй шаг попробуй по этим инструкциям написать софт
а потом со славами! е-б0а0н0ы0й в рот! почеши репу
я же все сделал по MSDN почему не работает!?
Да читал и да все работает как и у сотен других плагинов. Которые между прочим работают от 2013 до 365 без проблем
"я же все сделал по MSDN почему не работает!?"
Как говорится плохому танцору ........
Вот всё помогало. Не сразу, но помогало.
Но когда ты задаёшь
==========
я же все сделал по MSDN почему не работает!?
==========
Есть секрет. Прокладка между клавиатурой и монитором. ))) Мама, я же в лыжах! И смазал! Почему лыжи не едут? Сыночка, ты ж на асфальте!))
но тут второй фактор включается... я алкаш... ну синебот... я подвожу людей
и они такие... Вова все [мат]... но нам проще работать с посредственностями, но стабильными...
как оклемаешся.. напиши
ну ядавно на фрилансе.. я вижу что пишу я и что и как пишут мои коллеги (студенты недоучки)
а куда деваться? мой проект не выстрелил! (ладно не проблема сделаю другой)
но пока не сделал... ну приходиться обсуживать дебилов
ну не кассиром в пятёторчку же идти? или ы школу преподавателем?
Вот в школу и надо, только учеником
Вот вопрос как такому крутому пограмисту один из 300 лучших вдруг закрались мысли
1 - "по дефолту подраумевается что презренная винда" - лучший пограмист должен знать что для него по умолчанию НЕ значит по умолчанию для заказчика. Заказчик может винду 95 от 10 не отличает
2 - "ну это просто ФАКТИЧЕСКИ разные программы от разной версии офиса". Да надо же. А я то думал что иконки поменяли и лады.
3 - "(о-х-у-й-и-т-е-л-ь-н-о крутой софт сделанный с душой (как для себя)" Вот только крутой софт не работает у заказчика. А узнать рабочую конфигурацию дело видимо заказчика
(я то же таким был)
ну я ранее считал.. что западный рынокэто жопа...
ну типа не всегда понятно, что хочет заказчик если он по русски говорит
знаете в чем прикол? заказчики на западе... хотят то же самое
но стоит там это не 3000 руб, а 14-20 usd тысяч
да не сразу заказ возьмешь
но где профит?
10 раз по 3000 р в месяц или один раз >10000 usd
китаеззы кстати тоже не плохо сейчас платят
но все равно это все не то... ну да не плохо , но не то!
конечно есть люди покруче меня в программировании (человек 300)
ну вот такой рейтинг... но я просто перерос себя
в моем возрасте... люди уже солидные... там в гольф играют
ну типа того...а я все е0б0л0а0н0ю
Добро пожаловать на пик тупости
блин сам же бываю жирным тролем... а тут сам поймался... сытдно...
но и справлюсь )
дебилушка.. что ты доказал?
Access Validstion?
Что версия 1.1 поддерживается все офисными пакетами от 2013 до 365
====
Чиво ...?
>>ссылка внизу
ты умеешь? дай ссылку на свои работы
а я вот могу скинуть код...который в одной версии офиса работает, а в другой нет
нужно? или на слово поверишь?
а если я прав... на 5000 забеъемся?
api одтнаковое неизщменное говоришь?
То могу то не могу. Ляпнул так делай. Не хочешь так молчи.
"api одтнаковое неизщменное говоришь? "
Такаю мордой раз читать не умеем
If your target Exchange server and Outlook client support different requirement sets, then you're restricted to the lower requirement set range. For example, if an add-in is running in Outlook 2016 on Mac (highest requirement set: 1.6) against Exchange 2013 (highest requirement set: 1.1), your add-in is limited to requirement set 1.1.
>>к версии" И причем тут Excel? Вроде разговор шел про Outlook
к тому что и то и другое это офис
но Excel это как стоп... ну типа ну он то точно не изменен!
нет это не так! что то простое обще ну будет там работать
ну типа прочитать значения из диапазона ячеек
но даже констатнты типа формата данных разные в разных версиях Excel
а outlook... ну это просто ФАКТИЧЕСКИ разные программы от разной версии офиса
И? API один остался. Что собственно и требовалось доказать
А изменения в версиях учитывать должен ТЫ как писатель плагина. О чем ПРЯМЫМ текстом сказано в документации