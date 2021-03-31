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17 ситуаций, которые кого угодно могут довести до точки кипения

17 ситуаций, которые кого угодно могут довести до точки кипения (18 фото)

Автор:
31 марта 2021 22:20
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Досадные   Кипения   Точка   довести   мелочи   раздражают   ситуации   
2856
18

У каждого человека в жизни есть бытовые мелочи, которые вроде бы не очень существенные, но раздражают до глубины души. Но эти досадные моменты не должны портить вам настроение, поэтому увидев в этом посте нечто похожее, постарайтесь посмотреть на эти ситуации хотя бы с долей юмора.

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Метки: Досадные   Кипения   Точка   довести   мелочи   раздражают   ситуации   
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−115
владимир 3 часа назад
еще три раза попадался
1) оговариваю тех задание
2) делаю
3) отдаю заказчику (о-х-у-й-и-т-е-л-ь-н-о крутой софт сделанный с душой (как для себя))

ответ заказчика
-че то не запускается

-дайте доступ к рабочему столу

-б-л-я... у вас же макинтош!
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849
Malros владимир 2 часа назад
"оговариваю тех задание" и "у вас же макинтош! "

Да составлять тех. задание дело явно не для тебя
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−115
владимир 16 минут назад
>>Malros владимир 3 минуты назад "а потом ты слилась сучка если не
>>примешь вызов" Да без проблем. Но сначала нужно знать что ТЫ человек
>>слова а не бала бол. Так что докажи что твое слово что-то стоит -
>>сказал покажешь код так показывай. А там и до споров доберемся

слился? у0ё0б0и0щ0е лесное?
иди учи геограифю... или чсто там вам на дом задали...
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849
Malros владимир Минуту назад
Все нашел твой код)
Все нашел твой код)Посмотреть
Все нашел твой код)
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−115
владимир Полчаса назад
Malros жду 12 часов (я думюа это более чем достаточно)

а потом ты слилась сучка если не примешь вызов

првоцировал меня и слился
ну и кто ты?
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849
Malros владимир 21 минуту назад
"а потом ты слилась сучка если не примешь вызов"

Да без проблем. Но сначала нужно знать что ТЫ человек слова а не бала бол.
Так что докажи что твое слово что-то стоит - сказал покажешь код так показывай. А там и до споров доберемся

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−115
владимир Полчаса назад
Malros ну покажи класс в кодинге потом посмеешся
или как?
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−115
владимир Полчаса назад
>>Malros владимир Минуту назад "ну и будет видно кто сынок" Ттут
>>код свой обещал - так давай показывай.

ты вызов принимаешь?
или просто свой е0б0а0л0ь0н0ик завари тогда!
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Malros владимир Полчаса назад
"ты вызов принимаешь?"

Ты свой код то покажи - сам сказал. Без вызовов и прочей куйни. Или как до дела то сразу оговорки
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−115
владимир 38 минут назад
>>Malros владимир 16 секунд назад "-да и файл базы данных (выше
>>скинул)" ФАЙЛ!!! БАЗЫ!!! ДАННЫХ!! Мля и это один из 300 лучших. Тут
>>даже сказать что-то сложно. У кроме как базы данных файлами не
>>пересылаются (кроме пожалую SQLite) ибо

у FireBird база из одного файла состоит
или в твоем мире есть только PHP и MySQL?
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849
Malros владимир Полчаса назад
"у FireBird база из одного файла состоит

или в твоем мире есть только PHP и MySQL?"

PHP база данных!!!!!. Мля я так не ржал давно.

А для тупеких читает вики - https://ru.wikipedia.org/wiki/Firebirdhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Firebird

Если лень цитата - Базы данных могут быть расположены в нескольких файлах, предельный размер которых зависит от операционной системы, теоретический предел 64 TБ для одного файла базы данных.

Так что не факт
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−115
владимир 43 минуты назад
>>Nane First NameLast владимир 4 минуты назад Не переживай. Я и
>>MSDN читал. И OS X я читал. И iOS читал. И Ubuntu читал. И Android
>>API. И библию читал и кулинарные рецепты! И ответы твои читал Вот всё
>>помогало. Не сразу, но помогало. Но когда ты задаёшь ========== я же
>>все сделал по MSDN почему не работает!? ========== Есть секрет.
>>Прокладка между клавиатурой и монитором. ))) Мама, я же в лыжах! И
>>смазал! Почему лыжи не едут? Сыночка, ты ж на

я все понял... давай так сделаем
сам выбери задачу
ты ее сделаешь,
и я эту же задачу сделаю
ну и будет видно кто сынок

давай так?
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849
Malros владимир 38 минут назад
"ну и будет видно кто сынок"
Ты тут код свой обещал - так давай показывай.
Сразу будет видно какого ты профиля пограмист HTML ты наш
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283
Nane First NameLast владимир Полчаса назад
И какой резон? Do you can told me about what`s the issue? There are no simplest. Just develop something for the ..... Pentagon. For their development. On the .html ! Roger? Do you known where is Pentagon located?
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−115
владимир 53 минуты назад
ну и последний мой комент
-Вован, ну что? ты сделал
-нет
-Как нет?
-не сделал?
-Вообше не сделал?
-нет полностью что хотел не сделал
-exe заменить?
-да и файл базы данных (выше скинул)
так..
а что это? а понял
Вова напонми номер карты
- я думал у тебязаписано уже
-не остри!
вот нормальный заказчик :)
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849
Malros владимир 40 минут назад
"-да и файл базы данных (выше скинул)"

ФАЙЛ!!! БАЗЫ!!! ДАННЫХ!!
Мля и это один из 300 лучших.

Тут даже сказать что-то сложно. У кроме как базы данных файлами не пересылаются (кроме пожалую SQLite) ибо
1 - Есть более удобные способы которые НЕ вовлекают заказчика в процесс
2 - Про безопасность и утечку данных говорить бессмысленно
3 - Нормальные базы данных чуть больше чем 1 фаил

"-exe заменить?"
Эпоха инсталяторов видимо еще не пришла
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−115
владимир Час назад
847 Malros владимир 40 секунд назад "ну ты прочитал MSDN? все >>нормально?" Да читал и да все работает как и у сотен других
>>плагинов. Которые между прочим работают от 2013 до 365 без проблем
>>"я же все сделал по MSDN почему не работает!?" Как говорится
>>плохому танцору ........

ты кроме игрушек работой на компе занимаешся?

если да, тодолженбыть в курсе, что весь софт на плймаркете и других помойках это [мат]
те кто работает... ну другой немного софт использует... не с плей маректа)
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849
Malros владимир 55 минут назад
"те кто работает... ну другой немного софт использует... не с плей маректа)"

Да и какой же??? А ну просвети меня о гуру один из 300.

"если да, тодолженбыть в курсе, что весь софт на плймаркете и других помойках это"

Так в чем проблема? В совместимостью или функциональностью?
Если с последним то вперед пиши свою. А вот с первым никто кроме тебя не воет - ОНО РАЗНОЕ!!!111одинодин
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200k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Час назад
долбоИбИзм
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−115
владимир Час назад
>>Nane First NameLast Malros 3 минуты назад Чувак исполняет))
>>Вот MSDN по вашим ссылкам читать на всем понятном английском не

>>хочет.

О! я вижу героя!

Герой, это ты!??

ну ты прочитал MSDN? все нормально?
а теперь сделай второй шаг попробуй по этим инструкциям написать софт

а потом со славами! е-б0а0н0ы0й в рот! почеши репу


я же все сделал по MSDN почему не работает!?
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849
Malros владимир Час назад
"ну ты прочитал MSDN? все нормально?"

Да читал и да все работает как и у сотен других плагинов. Которые между прочим работают от 2013 до 365 без проблем

"я же все сделал по MSDN почему не работает!?"
Как говорится плохому танцору ........
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283
Nane First NameLast владимир 50 минут назад
Не переживай. Я и MSDN читал. И OS X я читал. И iOS читал. И Ubuntu читал. И Android API. И библию читал и кулинарные рецепты! И ответы твои читал

Вот всё помогало. Не сразу, но помогало.

Но когда ты задаёшь
==========
я же все сделал по MSDN почему не работает!?
==========
Есть секрет. Прокладка между клавиатурой и монитором. ))) Мама, я же в лыжах! И смазал! Почему лыжи не едут? Сыночка, ты ж на асфальте!))
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−115
владимир Час назад
хотя нет... время от времени попадаются нормальные заказчики...
но тут второй фактор включается... я алкаш... ну синебот... я подвожу людей
и они такие... Вова все [мат]... но нам проще работать с посредственностями, но стабильными...
как оклемаешся.. напиши
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−115
владимир Час назад
тут меня один чувак ничже тролит... но блин ну это так и есть

ну ядавно на фрилансе.. я вижу что пишу я и что и как пишут мои коллеги (студенты недоучки)

а куда деваться? мой проект не выстрелил! (ладно не проблема сделаю другой)

но пока не сделал... ну приходиться обсуживать дебилов

ну не кассиром в пятёторчку же идти? или ы школу преподавателем?
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849
Malros владимир Час назад
"или ы школу преподавателем?"

Вот в школу и надо, только учеником

Вот вопрос как такому крутому пограмисту один из 300 лучших вдруг закрались мысли

1 - "по дефолту подраумевается что презренная винда" - лучший пограмист должен знать что для него по умолчанию НЕ значит по умолчанию для заказчика. Заказчик может винду 95 от 10 не отличает

2 - "ну это просто ФАКТИЧЕСКИ разные программы от разной версии офиса". Да надо же. А я то думал что иконки поменяли и лады.

3 - "(о-х-у-й-и-т-е-л-ь-н-о крутой софт сделанный с душой (как для себя)" Вот только крутой софт не работает у заказчика. А узнать рабочую конфигурацию дело видимо заказчика
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−115
владимир Час назад
еще бесплатный совет маленьким дурочкам
(я то же таким был)
ну я ранее считал.. что западный рынокэто жопа...

ну типа не всегда понятно, что хочет заказчик если он по русски говорит

знаете в чем прикол? заказчики на западе... хотят то же самое
но стоит там это не 3000 руб, а 14-20 usd тысяч
да не сразу заказ возьмешь
но где профит?
10 раз по 3000 р в месяц или один раз >10000 usd

китаеззы кстати тоже не плохо сейчас платят

но все равно это все не то... ну да не плохо , но не то!
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11k
Хреноффф Час назад
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63
Сергей Ковалев Хреноффф Час назад
А потом снимаешь штаны и ... Не всегда вода бывала теплой
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−115
владимир Час назад
вообщем факт такой
конечно есть люди покруче меня в программировании (человек 300)

ну вот такой рейтинг... но я просто перерос себя
в моем возрасте... люди уже солидные... там в гольф играют
ну типа того...а я все е0б0л0а0н0ю
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849
Malros владимир Час назад
"конечно есть люди покруче меня в программировании (человек 300)"

Добро пожаловать на пик тупости
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283
Nane First NameLast Malros Час назад
Чувак исполняет)) Вот MSDN по вашим ссылкам читать на всем понятном английском не хочет. Зато посчитал, что кроме 300 круче никого его нет.
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−115
владимир 2 часа назад
зря.. я тогда вернул деньги... не нужно было отдавать
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−115
владимир 2 часа назад
>>То могу то не могу. Ляпнул так делай. Не хочешь так молчи.

блин сам же бываю жирным тролем... а тут сам поймался... сытдно...
но и справлюсь )
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владимир 2 часа назад
>>И? API один остался. Что собственно и требовалось доказать
дебилушка.. что ты доказал?
Access Validstion?
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Malros владимир 2 часа назад
"дебилушка.. что ты доказал?"

Что версия 1.1 поддерживается все офисными пакетами от 2013 до 365
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283
Nane First NameLast владимир Час назад
Access Validstion?
====
Чиво ...?
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−115
владимир 2 часа назад
>>Не умеешь, не берись, а если взялся то хотя бы почитай почему -
>>ссылка внизу

ты умеешь? дай ссылку на свои работы


а я вот могу скинуть код...который в одной версии офиса работает, а в другой нет

нужно? или на слово поверишь?

а если я прав... на 5000 забеъемся?

api одтнаковое неизщменное говоришь?
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849
Malros владимир 2 часа назад
"а если я прав... на 5000 забеъемся?"

То могу то не могу. Ляпнул так делай. Не хочешь так молчи.

"api одтнаковое неизщменное говоришь? "
Такаю мордой раз читать не умеем

If your target Exchange server and Outlook client support different requirement sets, then you're restricted to the lower requirement set range. For example, if an add-in is running in Outlook 2016 on Mac (highest requirement set: 1.6) against Exchange 2013 (highest requirement set: 1.1), your add-in is limited to requirement set 1.1.
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−115
владимир 2 часа назад
>>Malros владимир 52 секунды назад "в Excel разные API от версии
>>к версии" И причем тут Excel? Вроде разговор шел про Outlook

к тому что и то и другое это офис
но Excel это как стоп... ну типа ну он то точно не изменен!

нет это не так! что то простое обще ну будет там работать
ну типа прочитать значения из диапазона ячеек

но даже констатнты типа формата данных разные в разных версиях Excel

а outlook... ну это просто ФАКТИЧЕСКИ разные программы от разной версии офиса
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Malros владимир 2 часа назад
"но даже констатнты типа формата данных разные в разных версиях Excel"

И? API один остался. Что собственно и требовалось доказать

А изменения в версиях учитывать должен ТЫ как писатель плагина. О чем ПРЯМЫМ текстом сказано в документации
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