Кулинарного угара пост: сосиски закончились, а фантазия осталась

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Хлеб с очками и пирожки с макаронами? Если вы любите выпечку, то нам есть чем удивить вас. Приятного просмотра и... аппетита.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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