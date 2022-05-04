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Кулинарного угара пост: сосиски закончились, а фантазия осталась

Кулинарного угара пост: сосиски закончились, а фантазия осталась

Автор:
04 мая 2022 14:44
Сообщество : Юмор
Метки: Еда   Юмор   выпечка   пирожки   подборка   прикол   рулет с маком   странности   хлеб   
5945
19
Хлеб с очками и пирожки с макаронами? Если вы любите выпечку, то нам есть чем удивить вас. Приятного просмотра и... аппетита.
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Источник:

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Метки: Еда   Юмор   выпечка   пирожки   подборка   прикол   рулет с маком   странности   хлеб   
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11  комментариев
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18k
nobody® 10 часов назад
к номеру 18
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2k
Игорь 9 часов назад
Комментарий к фото
Это скорее "Грешники в аду"...
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1k
Михалыч 10 часов назад
Комментарий к фото
кстати афигенные рулетики были, давно таких не видел.
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27k
Дядя Сэм 10 часов назад
А ноги кривоваты...

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38k
Aleksandr 11 часов назад
Когда гости надоели достаточно просто вынести поднос...
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