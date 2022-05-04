Кулинарного угара пост: сосиски закончились, а фантазия осталась

Сухих вам рукавов, ребятки

Фотографии, при взгляде на которые возникает вопрос "Что происходит?"

Свято место пусто не бывает: пост об импортозамещении в общепите

Слишком много вопросов и так мало [адекватных] ответов

Настолько странно, что уже даже не удивляешься этому

Уровень пофигизма, которому можно лишь позавидовать