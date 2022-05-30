Путешествия, которые совсем не хочется повторить

«Прага. Это может быть спорным, но я был не в восторге. Хотя Прага определенно может похвастаться красивой архитектурой, я чувствовал, что это была единственная достопримечательность. Как туристу мне там было нечего делать. Я посетил еще четыре страны в том же евротуре, и везде у нас была невероятная еда, но еда в Праге показалась мне очень тусклой. Мы не встретили ничего особенно вкусного за три дня. Думаю, не стоит проводить там много времени потому что вы можете осмотреть весь город за 48 часов».