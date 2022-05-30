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Путешествия, которые совсем не хочется повторить

Путешествия, которые совсем не хочется повторить

Автор:
30 мая 2022 16:59
Сообщество : Путешествия
Метки: истории   любопытно   не понравилось   неудачи   познавательно   приключения   путешествия   туризм   
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Путешествия любят все, и все с нетерпением предвкушают визит в новые места. Но, к сожалению, поездки не всегда оправдывают ожиданий - как не оправдали их для пользователей сети, решивших поделиться своими историями.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: истории   любопытно   не понравилось   неудачи   познавательно   приключения   путешествия   туризм   
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3k
Владимир 2 часа назад
понты-стоят дорого!
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1k
КАКАнгел 57 минут назад
ехал на Кубу на остров Cayo Coco чтоб залезть в настоящие джунгли, интересная живность (змеи ящерицы ) тропическая растительность . моё самомнение и самонадеянность было опозорено - это плотные заросли очень колючих кустов и деревьев переплетенных лианами - тупа не смог даже войти в лес но куда смог добраться- помойка из бытового мусора и срезанных веток . Мангровое болото просто натуральная помойка но туда хоть залезть можно . Одна радость на меня напал местный орел и видимо был не далеко от гнезда или надоел с фотоаппаратом бегать .
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490
sapsanbosh Час назад
Несбывшиеся ожидания, проблемы исключительно того, кто намечтал себе что-то невообразимое. Ну а толпы туристов имеют место быть в любом раскрученном туристическом месте.
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3k
Николаевич 2 часа назад
Тайга Сибири + Байкал + Камчатка + Сахалин и Курилы!!! Лучшие места вдали от толпы
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5k
Allmaster 2 часа назад
Зачем пить хороший вискарь или пиво? Ведь результат - опьянение, можно просто хлебнуть этанола.
Зачем кушать красиво оформленную еду? Вкусовым рецепторам по барабану. Можно все свалить в одну миску.
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