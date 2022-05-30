Путешествия, которые совсем не хочется повторить

Каланк-де-Сормиу, Марсель, Франция
Национальный парк Плитвице, Хорватия
Национальный парк вулкана Масая, Никарагуа
Озеро Блед, Словения
Халонг, Вьетнам
Лима, Перу
Прага, Чехия
Версаль, Франция
Венеция, Италия
Палаван, Филиппины
Дубровник, Хорватия
Каньон Антилопы, Аризона
Стеклянный пляж, Форт Брэгг, Калифорния
Пивоварня Гиннесс, Дублин
Гора Рашмор
Терракотовая армия
Небесный мост, Гранд-Каньон
Касабланка, Марокко
Отель "Атлантис", Багамы
Рисовые террасы Тегалаланг, Бали
Голубая лагуна, Исландия
Глаз Лондона
Источник: — переведено специально для fishki.net
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