Кто был настоящим прототипом Робинзона Крузо

Даниэль Дефо написал свой самый знаменитый роман в 1719 году. Уже больше 300 лет люди читают и восхищаются мужеством Робинзона. В книге он получился отважным борцом и мудрым философом. Автор взял историю Александра Селькирка, как следует её обработал - придал романтики и приключений. В жизни всё было иначе.

Алекс родился в бедной семье из шотландской деревушки. В 18 лет нанялся на пиратский корабль, тогда они назывались каперами, и трудились по лицензии на благо британской короны. К 27 годам Алекс стал матёрым штурманом и перешёл на судно «Сэнк пор». Оно тоже было каперским и шло к южным берегам за богатой добычей. Тогда не было точных навигационных приборов и все расчёты делались вручную. И тут Алекс показал характер: всё время спорил с капитаном, пару раз лез в драку. В конце концов капитану это надоело - он заковал Алекса в кандалы и бросил в трюм.

Когда экипажу понадобилось пополнить запасы пресной воды, корабль пристал к одному из островов в районе современного Чили. Тогда Алекс задумал план переворота на судне: он заявил, чтобы его высадили на берег, почему-то считал, что команда его поддержит и свергнет капитана. А на деле его выпихнули на необитаемый остров, с ружьём, порохом и сундучком с личными вещами.