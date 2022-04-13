Кто был настоящим прототипом Робинзона Крузо

В книге персонаж героически сражается за жизнь. А в реальности всё было не так.
Даниэль Дефо написал свой самый знаменитый роман в 1719 году. Уже больше 300 лет люди читают и восхищаются мужеством Робинзона. В книге он получился отважным борцом и мудрым философом. Автор взял историю Александра Селькирка, как следует её обработал - придал романтики и приключений. В жизни всё было иначе.
Алекс родился в бедной семье из шотландской деревушки. В 18 лет нанялся на пиратский корабль, тогда они назывались каперами, и трудились по лицензии на благо британской короны. К 27 годам Алекс стал матёрым штурманом и перешёл на судно «Сэнк пор». Оно тоже было каперским и шло к южным берегам за богатой добычей. Тогда не было точных навигационных приборов и все расчёты делались вручную. И тут Алекс показал характер: всё время спорил с капитаном, пару раз лез в драку. В конце концов капитану это надоело - он заковал Алекса в кандалы и бросил в трюм.
Когда экипажу понадобилось пополнить запасы пресной воды, корабль пристал к одному из островов в районе современного Чили. Тогда Алекс задумал план переворота на судне: он заявил, чтобы его высадили на берег, почему-то считал, что команда его поддержит и свергнет капитана. А на деле его выпихнули на необитаемый остров, с ружьём, порохом и сундучком с личными вещами.
Остров Мас-а-Тьерра, сейчас его называют Робинзон Крузо, имеет 26 км в длину и 13 км в ширину. На нём есть скалы, ущелья и несколько водопады. Алекс нашёл источник пресной воды, а питался моллюсками и черепахами. На острове было много коз и поначалу «Робинзон» пытался их отстреливать, но снайпер из него был никакой, поэтому он применил другую тактику охоты - загонял животное, а потом убивал. В один из таких забегов он свалился со скалы и сильно разбился. Кое-как добравшись до своего шалаша, он несколько дней пролежал в горячке, потом всё-таки смог встать на ноги. И постепенно стал обустраивать своё жилище: соорудил кухню, место для ночлега. Одежду шил из козьих шкур, вместо ниток использовал сухожилия животных, а иглы были в его сундучке. Чтобы не сойти с ума, он каждый день вслух читал несколько глав из Библии, она тоже была в его сундучке.
Но главной задачей Алекса было высматривание парусов на горизонте. И спустя три года «отсидки» на острове, бывший штурман их наконец увидел. К сожалению, это были испанцы, они даже не стали разбираться, кто тут перед ними: пристали к острову, наполнили бочки пресной водой, заодно разрушили жилище бедняги и перестреляли несколько коз, которых он успел приручить. Алекс не пострадал - он успел убежать и спрятаться в укромной лощине.
Через пять лет наконец-то случилось чудо - рядом с островом проходил английский корабль и на нём заметили истошно кричащего и бегающего по берегу мужчину. Алекса подняли на борт и перед командой судна предстал лохматый, дрожащий и полубезумный человек. В пути его постригли и побрили, дали нормальную одежду и он постепенно стал приходить в себя. Через некоторое время корабль прибыл в Англию и на берег сошёл уже вполне нормальный и адекватный человек. Он сразу же стал знаменитостью: корреспонденты раструбили о его приключениях на всю страну, Алекс превратился в желанного гостя на званых вечерах. На одном из них он и познакомился с Дефо.
Но звёздная карьера у Алекса не задалась: он стал пить, буянить, и в итоге его перестали куда-либо звать. Поэтому он отправился в родную шотландскую деревушку и решил остепениться. Даже жениться успел, правда, ему это быстро надоело и он снова нанялся на корабль. Через несколько лет Алекс скончался от лихорадки на борту этого судна.
Ну а Даниэль Дефо, на основе рассказа пьянчуги и хулигана Алекса, создал замечательную приключенческую книгу. Её читают и перечитывают уже больше 300 лет.
Источник:
АНТИФИШКИ
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