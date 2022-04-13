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Кто был настоящим прототипом Робинзона Крузо

Кто был настоящим прототипом Робинзона Крузо (5 фото)

Автор:
13 апреля 2022 13:34
Сообщество : Истории
Метки: Робинзон Крузо   выживание   даниэль дефо   капитан   корабль   остров   приключения   роман   
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В книге персонаж героически сражается за жизнь. А в реальности всё было не так.

Даниэль Дефо написал свой самый знаменитый роман в 1719 году. Уже больше 300 лет люди читают и восхищаются мужеством Робинзона. В книге он получился отважным борцом и мудрым философом. Автор взял историю Александра Селькирка, как следует её обработал - придал романтики и приключений. В жизни всё было иначе.

Алекс родился в бедной семье из шотландской деревушки. В 18 лет нанялся на пиратский корабль, тогда они назывались каперами, и трудились по лицензии на благо британской короны. К 27 годам Алекс стал матёрым штурманом и перешёл на судно «Сэнк пор». Оно тоже было каперским и шло к южным берегам за богатой добычей. Тогда не было точных навигационных приборов и все расчёты делались вручную. И тут Алекс показал характер: всё время спорил с капитаном, пару раз лез в драку. В конце концов капитану это надоело - он заковал Алекса в кандалы и бросил в трюм.

Когда экипажу понадобилось пополнить запасы пресной воды, корабль пристал к одному из островов в районе современного Чили. Тогда Алекс задумал план переворота на судне: он заявил, чтобы его высадили на берег, почему-то считал, что команда его поддержит и свергнет капитана. А на деле его выпихнули на необитаемый остров, с ружьём, порохом и сундучком с личными вещами.

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Остров Мас-а-Тьерра, сейчас его называют Робинзон Крузо, имеет 26 км в длину и 13 км в ширину. На нём есть скалы, ущелья и несколько водопады. Алекс нашёл источник пресной воды, а питался моллюсками и черепахами. На острове было много коз и поначалу «Робинзон» пытался их отстреливать, но снайпер из него был никакой, поэтому он применил другую тактику охоты - загонял животное, а потом убивал. В один из таких забегов он свалился со скалы и сильно разбился. Кое-как добравшись до своего шалаша, он несколько дней пролежал в горячке, потом всё-таки смог встать на ноги. И постепенно стал обустраивать своё жилище: соорудил кухню, место для ночлега. Одежду шил из козьих шкур, вместо ниток использовал сухожилия животных, а иглы были в его сундучке. Чтобы не сойти с ума, он каждый день вслух читал несколько глав из Библии, она тоже была в его сундучке.

Но главной задачей Алекса было высматривание парусов на горизонте. И спустя три года «отсидки» на острове, бывший штурман их наконец увидел. К сожалению, это были испанцы, они даже не стали разбираться, кто тут перед ними: пристали к острову, наполнили бочки пресной водой, заодно разрушили жилище бедняги и перестреляли несколько коз, которых он успел приручить. Алекс не пострадал - он успел убежать и спрятаться в укромной лощине.

Через пять лет наконец-то случилось чудо - рядом с островом проходил английский корабль и на нём заметили истошно кричащего и бегающего по берегу мужчину. Алекса подняли на борт и перед командой судна предстал лохматый, дрожащий и полубезумный человек. В пути его постригли и побрили, дали нормальную одежду и он постепенно стал приходить в себя. Через некоторое время корабль прибыл в Англию и на берег сошёл уже вполне нормальный и адекватный человек. Он сразу же стал знаменитостью: корреспонденты раструбили о его приключениях на всю страну, Алекс превратился в желанного гостя на званых вечерах. На одном из них он и познакомился с Дефо.

Но звёздная карьера у Алекса не задалась: он стал пить, буянить, и в итоге его перестали куда-либо звать. Поэтому он отправился в родную шотландскую деревушку и решил остепениться. Даже жениться успел, правда, ему это быстро надоело и он снова нанялся на корабль. Через несколько лет Алекс скончался от лихорадки на борту этого судна.

Ну а Даниэль Дефо, на основе рассказа пьянчуги и хулигана Алекса, создал замечательную приключенческую книгу. Её читают и перечитывают уже больше 300 лет.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Робинзон Крузо   выживание   даниэль дефо   капитан   корабль   остров   приключения   роман   
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5  комментариев
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Nikolay 39 минут назад
Недавно перечитывал роман. Сейчас он несколько иначе воспринимается. Мужик жил на райском острове, климат тропический, эпидемий нет, войн нет, налоги не платишь, никто рядом не скандалит, начальство над душей не стоит, деньги не нужны. Вот чего ему не хватало??!!!
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Игорь 2 минуты назад
Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего.
От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 5246 1410 5004 9712

Заранее большое человеческое спасибо
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