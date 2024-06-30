Необычное бракосочетание прошло в ЗАГСе Петроградского района Санкт-Петербурга.
Молодые люди совсем недавно переехали в Питер и обзавестись друзьями в этом городе еще не успели, но пустой зал на своей свадьбе они не хотели видеть. Вот и придумали креативное решение этой проблемы.
Они разместили объявление в сети с приглашением на свою свадьбу. Каждому из гостей жених пообещал заплатить по 300 рублей, а самый креативный мог получить 30 000.
И план сработал, в день свадьбы к ЗАГСу пришло около 50 человек. Некоторые даже принесли поздравительные плакаты, хотя новобрачных в глаза не видели. Но каково же было удивление жениха, когда выяснилось, что все эти люди пришли не заработать денег, а просто поздравить молодых и повеселиться!
Из родных была мама и сестра невесты. Еще пришел петербургский приятель жениха, с которым он познакомился месяц назад.
После бракосочетания все разошлись по своим делам, а молодые поехали отмечать в ресторан.
Источник:
- Сюрприз от восьми сестёр: молодоженов на свадьбе обвешали денежными купюрами
- Художница устроила БДСМ-фотосессию на питерском кладбище, пыталась уехать из России и попала в СИЗО
- «Убери его от меня!»: житель Петербурга натравил питбуля на прохожих из-за замечания о наморднике
- В Балашихе два дня отмечали свадьбу со стрельбой и лезгинкой
- В Питере неадекват с мачете ранил двух подростков
Сейчас ищy любyю работy, но пока ничего не наxодится. Готов на любyю подработкy, а сейчас дома есть абсолютно нечего. От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не y кого. Одолжите, пожалyйста, на едy рyблей 100-200. Xоть на бyлкy xлеба, xоть на килограмм картошки.
Eсли оставите контакты, то я готов вернyть с первой зарплаты (переведy на картy или номер телефона). В этом слyчае оставьте свои контакты в личныx сообщенияx. Я вернy 100%!
Пополните, пожалyйста, номер телефона на любyю сyммy: 8 (952) 133 65 10 (баланс номера телефона y оператора или по СБП)
Заранее большое Вам человеческое спасибо.