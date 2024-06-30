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Пара из Ярославля набрала на свадьбу «друзей по объявлению»

Пара из Ярославля набрала на свадьбу «друзей по объявлению»

Автор:
30 июня 2024 07:03
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Питер   Ярославль   друзья   онлайн-обьявления   свадьба   
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Необычное бракосочетание прошло в ЗАГСе Петроградского района Санкт-Петербурга.

Молодые люди совсем недавно переехали в Питер и обзавестись друзьями в этом городе еще не успели, но пустой зал на своей свадьбе они не хотели видеть. Вот и придумали креативное решение этой проблемы.


Они разместили объявление в сети с приглашением на свою свадьбу. Каждому из гостей жених пообещал заплатить по 300 рублей, а самый креативный мог получить 30 000.


И план сработал, в день свадьбы к ЗАГСу пришло около 50 человек. Некоторые даже принесли поздравительные плакаты, хотя новобрачных в глаза не видели. Но каково же было удивление жениха, когда выяснилось, что все эти люди пришли не заработать денег, а просто поздравить молодых и повеселиться!

Из родных была мама и сестра невесты. Еще пришел петербургский приятель жениха, с которым он познакомился месяц назад.

После бракосочетания все разошлись по своим делам, а молодые поехали отмечать в ресторан.

Источник:

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Метки: Видео   Питер   Ярославль   друзья   онлайн-обьявления   свадьба   
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skorpin 44 минуты назад
По настоящему добрые новости
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avemedin 2 минуты назад
Здравствyйте. Извините, что пишy здесь, больше негде...

Сейчас ищy любyю работy, но пока ничего не наxодится. Готов на любyю подработкy, а сейчас дома есть абсолютно нечего.
От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не y кого. Одолжите, пожалyйста, на едy рyблей 100-200. Xоть на бyлкy xлеба, xоть на килограмм картошки.

Eсли оставите контакты, то я готов вернyть с первой зарплаты (переведy на картy или номер телефона). В этом слyчае оставьте свои контакты в личныx сообщенияx. Я вернy 100%!

Пополните, пожалyйста, номер телефона на любyю сyммy: 8 (952) 133 65 10 (баланс номера телефона y оператора или по СБП)

Заранее большое Вам человеческое спасибо.
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