Пара из Ярославля набрала на свадьбу «друзей по объявлению»

И план сработал, в день свадьбы к ЗАГСу пришло около 50 человек. Некоторые даже принесли поздравительные плакаты, хотя новобрачных в глаза не видели. Но каково же было удивление жениха, когда выяснилось, что все эти люди пришли не заработать денег, а просто поздравить молодых и повеселиться!

Из родных была мама и сестра невесты. Еще пришел петербургский приятель жениха, с которым он познакомился месяц назад.