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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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3.
"Болотоходные тракторы ДТ-75Б* на левом конвейере сборочного цеха №1 ВгТЗ" 1970-е
В 1969 году было начато производство болотоходного трактора ДТ-75Б, отличавшегося увеличенной до 1570 мм колеей, наличием устройства подъема-опускания направляющих колес, большей на 47% при опущенных направляющих колесах продольной базой, гусеницами шириной 670 мм против 390, установкой защиты радиатора.
Трактор широко использовался при работах на почвах с малой несущей способностью как в сельском хозяйстве, так и в других отраслях, особенно на торфоразработках.
Трактор широко использовался при работах на почвах с малой несущей способностью как в сельском хозяйстве, так и в других отраслях, особенно на торфоразработках.
5.
Клаус фон Штауффенберг (крайний слева) встречает Гитлера за 5 дней до попытки покушения на него, июль 1944 года.
6.
Принцесса Диана участвует в школьной гонке матерей. Тем самым, мама принца Гарри нарушила королевский протокол. 1991 год
7.
Лотерея, используемая Селективной службой, чтобы определить, кто будет призван во Вьетнам первым. В каждой капсуле указан день года, определяющий порядок призывников по дню рождения. Вашингтон, округ Колумбия, 1969 год
8.
Американские бомбардировщик B-66 и четыре F-105 Thunderchief сбрасывают бомбы на Северный Вьетнам, 1966 год
10.
Терри Батчер в крови, после ранения головы, участвует в отборочном матче чемпионата мира против Швеции, 1989 год
16.
Семья Берберовых выгуливают одного из своих домашних львов Кинга II. Баку, Азербайджанская ССР, 1974 год
24.
«Мисс мира – 1992» 18-летняя Юлия Курочкина сидит в центре рядом с Клэр Смит «Мисс Великобритания» и Фрэнсис Гаго «Мисс Венесуэла», 12 декабря 1992 год
25.
Производство САУ СУ-122 в сборочном цехе Уралмашзавода. На самоходке надпись: «Вперед за советскую Украину». г. Свердловск, 1943 год
27.
Британский авиатехник демонстрирует толщину лобового бронестекла "Мессершмитт" Bf 109Е. Вторая мировая
31.
Подготовка к конкурсу красоты среди крупного рогатого скота на ярмарке штата Айова, штат Айова, 1965 год
34.
Детская фотография Жаклин Бувье, будущей жены американского президента Дж. Кеннеди. Нью-Йорк, 8 декабря 1939 года
36.
Король Британии и Северной Ирландии Георг VI инспектирует офицеров 5-го батальона шотландской легкой горной пехоты во время снежной бури в Горхамбури–парке в Хартфордшире. 29 февраля 1944 года
Король Британии и Северной Ирландии Георг VI инспектирует офицеров 5-го батальона шотландской легкой горной пехоты во время снежной бури в Горхамбури–парке в Хартфордшире. 29 февраля 1944 года
37.
Китайcкие и малайcкие дeвушки, наcильно увeзенные япoнцами для рабoты в качeстве дeвушек для утeх. 1939-1945 годы
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Американские гуманитарные бомбардировки вьетнамских коммуняк - это было хорошие демократические бомбардировки. А вот нынешние бомбардировки Украины - это уже тоталитарные негуманные бомбардировки бедной Украины. Чуствуете разницу?
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Костюмчик интересный.
На Тома Круза чем-то похож.