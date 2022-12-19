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Фотографии из прошлого

Фотографии из прошлого

Автор:
19 декабря 2022 22:21
Метки: история   ретро   фото   
338
40
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: история   ретро   фото   
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5  комментариев
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4k
Frank Borman 5 часов назад
8. Американские бомбардировщик B-66 и четыре F-105 Thunderchief сбрасывают бомбы на Северный Вьетнам, 1966 год

Американские гуманитарные бомбардировки вьетнамских коммуняк - это было хорошие демократические бомбардировки. А вот нынешние бомбардировки Украины - это уже тоталитарные негуманные бомбардировки бедной Украины. Чуствуете разницу?
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16k
Статуя 2 часа назад
Детская фотография Жаклин Бувье, будущей жены американского президента Дж. Кеннеди. Нью- Йорк, 8 декабря 1939 года

-----------
Костюмчик интересный.
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4k
Горожанин 6 часов назад
"Клаус фон Штауффенберг (крайний слева) встречает Гитлера за 5 дней до попытки покушения на него, июль 1944 года".

На Тома Круза чем-то похож.
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27k
Volga_34 6 часов назад
Класс !!!
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48
Павел Морозов 6 часов назад
Вижу Монику - ставлю лайк!
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