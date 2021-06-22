Голодный слон в Таиланде учуял запах еды и сломал стену дома

Это животное хорошо знают в округе. Местные даже дали ему кличку - Плай Бунчуай. Безобидный слон бродит по району, но раньше он никогда не вламывался в дома. Месяца два назад он уже навещал супругов, однако в тот раз обошлось без стеноразрушительства. Видимо, голод был так силен, что животное решило добраться до пакета с рисом во что бы то ни стало.