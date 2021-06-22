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Голодный слон в Таиланде учуял запах еды и сломал стену дома

Голодный слон в Таиланде учуял запах еды и сломал стену дома (5 фото + 1 видео)

Автор:
22 июня 2021 06:16
Сообщество : Животные
Метки: видео   голод   дом   еда   рис   слон   стена   таиланд   
566
5
1
А все потому, что на столе лежал пакет с рисом.

Источник:

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Метки: видео   голод   дом   еда   рис   слон   стена   таиланд   
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9  комментариев
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13k
Patmaz 3 часа назад
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763
Вир Норин 7 минут назад
Подарите им сказку про трёх поросят :)
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8k
Vlad 17 минут назад
Фамилия у них хороша, я по складам дочитал до конца. А слоник добыл себе еды и спокойно ушёл. А стена? ... Какая стена? Там была стена?
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6k
corell Полчаса назад
Бардак в Таиланде - стены картонные, слоны не кормленные.
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−12
Meri Poppins Ufa 41 минуту назад
Голод есть голод. Интересно. Спасибо
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1k
Digektor 47 минут назад
Не в обиду тайцам, но у нас можно пожелать: "чтоб ты Рачадавану Пхунгпрасоппорну каждый день по имени и фамилии называл" :)))
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2k
Алексей 2 часа назад
Стены из говна и палок. Тут не то что слон, кот стену сломает, если на столе вискас оставишь...
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154
Dima 2 часа назад
это стена - фанера )))
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15
kluvik 3 часа назад
Слон в посудной лавке.
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