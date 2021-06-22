Голодный слон в Таиланде учуял запах еды и сломал стену дома

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А все потому, что на столе лежал пакет с рисом.
Хозяева дома, Рачадаван Пхунгпрасоппорн и её муж, проснулись ночью от сильного шума. Заглянув на кухню, они увидели голову огромного слона, торчавшую в огромной дыре в стене дома.
Это животное хорошо знают в округе. Местные даже дали ему кличку - Плай Бунчуай. Безобидный слон бродит по району, но раньше он никогда не вламывался в дома. Месяца два назад он уже навещал супругов, однако в тот раз обошлось без стеноразрушительства. Видимо, голод был так силен, что животное решило добраться до пакета с рисом во что бы то ни стало.
Кстати, прихватив свою добычу, слоник ретировался и ушел, больше ничего не взяв.
Что же касается стены дома, то она разрушена довольно серьезно.
Что же касается стены дома, то она разрушена довольно серьезно.
Специалисты оценили ее ремонт в 50 тысяч бат (116 тысяч рублей). Они же посоветовали супругам убирать еду в недоступное место. Правда, какое в небольшом домике можно найти недоступное для слона место, не пояснили.
Ты не ты, когда голоден!
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